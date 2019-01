Die Musikerin Ann Doka lebt seit Kurzem in Bremen. (Karsten Klama)

Trennung und Liebe, alte und neue Heimat, Dinge verlieren und dafür andere dazugewinnen – all das sind Themen, die Antje Hennecke in den vergangenen zwei Jahren umgetrieben haben. Sicherlich war nicht alles davon schön, im Nachhinein hatten diese Erfahrungen aber auch etwas Gutes: Hennecke, die unter dem Namen Ann Doka erfolgreich Musik macht, hat in Bremen ein neues Zuhause gefunden und reichlich Stoff für ein neues Album gesammelt.

Dieses wird „Lost But Found“ heißen und erscheint im April. Hauptberuflich ist Hennecke Kommunikationstrainerin. Die Musik soll für sie vor allem eines bleiben: ein wichtiges Hobby. "Es sei denn natürlich, ich könnte irgendwann richtig groß werden", sagt sie und lacht.

Über erste Erfolge kann sie sich bereits freuen. Erst im Dezember gewann sie beim Deutschen Rock- & Pop-Preis 2017 in gleich zwei Kategorien. Sie wurde sowohl zur besten Country-Sängerin als auch zur besten Pop-Sängerin gekürt. Auch 2012 und 2014 konnte sie sich bereits in dem Musikwettbewerb beweisen.

Pop und Country, passt das überhaupt zusammen? Für Ann Doka definitiv. Ihre Musik, die sie selber eher im Bereich Songwriter-Pop einordnet, habe ein bisschen von beidem, auch wenn viele Menschen bis heute Bands wie Truck Stop vor Augen hätten, wenn sie den Begriff Country hörten – mit Cowboyhut und Fransenweste.

Dabei habe moderner Country von heute sein staubiges Image schon lange abgelegt. Künstler wie Amy Macdonald machen es vor. „Das, was heute zum Beispiel in Amerika unter Country läuft, geht stark in Richtung Pop“, sagt sie. „Country bedeutet für mich heute eher, dass ein Lied radiotauglich ist, eine eingängige Melodie hat und vielleicht hier und da mal ein einschlägiges Country-Instrument auftaucht.“

Regelmäßig nach Nashville

Im Fall von Ann Doka ist es die Gitarre. „Ich habe mit sechs Jahren angefangen, Gitarre zu spielen“, sagt sie. Damals vor allem, weil ihre Cousine das Instrument auch spielen konnte, was sie unglaublich cool fand. Mit 14 Jahren hatte sie ihre erste Band, und immer wieder war sie auch mit ihrem Vater unterwegs, der hin und wieder als Alleinunterhalter auf Hochzeiten und anderen Feierlichkeiten auftrat.

„Damit habe ich mir mein Taschengeld ein bisschen aufgebessert und irgendwann meine erste selbstausgesuchte Gitarre gekauft“, erinnert sie sich. Diese hat sie bis heute und spielt auch noch ab und zu darauf, wie die mittlerweile 37-Jährige stolz erzählt. Regelmäßig fliegt Ann Doka nach Nashville in den USA. 2007 war sie erstmals aus Touristin da, seit 2012 auch immer wieder als Musikerin.

„Nashville ist einfach ein Mekka der Musik“, sagt sie. „Nicht nur für Country – dort wird einfach immer und überall Musik gemacht.“ Besonders begeistert hat sie der sogenannte Bluegrass-Jam, bei dem sich mehrere Musiker treffen, in einen Kreis setzen und sich abwechselnd bekannte Lieder aus dieser zum Country gehörenden Musikrichtung wünschen, die dann von jedem auf seinem Instrument interpretiert werden.

"Bremen ist für mich eine ganz neue Welt"

Dieses Konzept hat sie mit nach Deutschland gebracht, in ihrer alten Heimat Frankfurt kommen bis heute einmal im Monat Musiker zum Bluegrass-Jam zusammen. „Vielleicht kriege ich das irgendwann ja auch in Bremen auf die Beine gestellt, wenn ich genug Leute kenne“, sagt sie. Die Liebe hat die Musikerin nach Bremen verschlagen.

Zuvor lebte sie nördlich von Frankfurt, wo sie auch aufgewachsen ist. „Bremen ist für mich eine ganz neue Welt“, sagt sie. Das verschlossene, grummelige Image, was die Norddeutschen vielerorts haben, könne sie nicht bestätigen. „Ich wurde hier sehr nett und offen aufgenommen“, sagt sie.

Im vergangenen Sommer, kurz nach ihrem Umzug, durfte sie auch direkt auf der Breminale spielen. Viele Menschen und viel Applaus für Ann Doka und Band. „Das war überwältigend“, sagt die Musikerin. Und auch 2018 will sie sich in der Stadt musikalisch einen Namen machen: Am 16. Februar tritt sie als Support von John Allen im Schlachthof auf, und auch ein Auftritt in der Markthalle Acht steht bereits in ihrem Terminkalender.

Jeder Song ist einem Menschen gewidmet, der ihr wichtig ist

Außerdem will Ann Doka im Frühjahr versuchen, eine kleine Tour zu ihrem neuen Album auf die Beine zu stellen. „Lost But Found“ ist die dritte CD der Sängerin. „Sie handelt davon, in Bewegung zu sein und trotzdem seine Wurzeln zu kennen“, sagt sie. Auch ihr Umzug nach Bremen habe die Inhalte ihres neuen Albums beeinflusst. Jeder Song auf ihrer neuen CD ist einem Menschen gewidmet, der ihr wichtig ist.

„Where You Are“ ist der erste Song, den sie hier in der Stadt geschrieben hat, und zwar für ihren Freund. „Während ich in den letzten Jahren viel zwischen Bremen und Frankfurt hin und her gependelt bin, habe ich mir die Frage gestellt, wo ich eigentlich noch zuhause bin“, erzählt Ann Doka. „Where You Are“ (Wo du bist), war ihre Antwort darauf. Ein Glück für die Bremer Musikszene, in der man von Ann Doka in Zukunft sicherlich noch hören wird.

Die erste Singleauskopplung ihres neuen Albums mit dem gleichnamigen Titel „Lost But Found“ erscheint am 23. Februar. Am 16. Februar spielt Ann Doka als Support von John Allen im Schlachthof. Dort wird sie bereits einige Lieder vom neuen Album präsentieren.