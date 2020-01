Picco von Groote und Ken Duken bei den gemeinsamen Dreharbeiten zu "Der blonde Hans" auf dem ehemaligen Kaffee-Hag-Gelände. Sie verkörpern den Schauspieler Hans Albers und dessen Freundin Hansi Burg. (Frank Thomas Koch)

Deutschland in den 1930ern: Zwei Nazis sitzen an einer Bar. „Sag mal, riechst du das auch?“, fragt der eine den anderen. „Hier stinkt's nach Rassenschande.“ Der Nazi redet extra laut und guckt dabei finster drein. Er will, dass sein Kommentar gehört wird. Und zwar von dem jungen Paar, das sich gerade rechts von ihm an der Bar niedergelassen hat. Schauspieler Hans Albers gibt seiner jüdischen Freundin Hansi Burg Feuer, um ihre Zigarette anzuzünden. Er bestellt zwei Cognac. Kurz zuvor hatte er den Hitler-Gruß der braunen Barnachbarn mit einem zerknirschten „Moin“ beantwortet. Doch die Anmerkung mit der Rassenschande will er dann doch nicht kommentarlos auf sich sitzen lassen. „Wie heißen nochmal diese hässlichen, braunen Vögel, die einem manchmal auf den Teller kacken?“, fragt er seine Begleiterin, um sich seine rhetorische Frage dann direkt selbst zu beantworten: „Spatzen. Die haben einen unheimlich kleinen Kopf. Darum heißt es auch Spatzenhirn.“ Die Luft knistert. Die Situation schaukelt sich immer weiter hoch. Bis Albers aufspringt und auf den Nazi losgehen will.

„Okay, cut“, ruft jemand aus der Ecke des Raumes. Der Nazi verlässt die Bar und trinkt einen Schluck Wasser. Hans Albers muss aufs Klos. Danach halten die beiden entspannt Small Talk. Dass sie sich eben noch prügeln wollten, ist vergessen. War alles nur Show. Show für die Kamera, die mal von rechts, mal von links, immer wieder die selbe Szene filmt, bis alle Beteiligten zufrieden sind. Lange Zeit zum Durchatmen bleibt den Akteuren nicht. Dem Nazi wird nochmal die Nase gepudert, Albers klärt letzte Fragen zu seinem Text. „Ruhe bitte“, schallt es durch den Raum, und die Filmklappe schnappt erneut zu.

Aktuell drehen der NDR, der rbb und die Produktionsfirma Zeitsprung Pictures in Bremen auf dem ehemaligen Kaffee-Hag-Gelände ein Dokudrama über den Schauspieler Hans Albers (1891-1960). Dieser wird verkörpert von Schauspieler Ken Duken („Duell der Brüder“). Picco von Groote („Passagier 23“) spielt dessen große Liebe Hansi Burg. Gedreht wird noch bis zum 4. Februar in Bremen, Bremerhaven, dem Landkreis Hildesheim, in Bückeburg und in der ehemaligen Villa Albers am Starnberger See.

Der Film konzentriert sich vor allem auf die Beziehung von Albers und Hansi Burg. Albers war einer der größten Film-Stars der NS-Zeit, seine jüdische Freundin musste 1939 nach England fliehen, um ihr Leben zu retten. Albers bleibt. Seine Haltung gegenüber den Nazis habe er dennoch immer wieder indirekt deutlich gemacht, sagt Produzent Michael Souvignier: „Immer, wenn die ihm Preise verleihen wollten, war er krank.“

Erst 1946 sehen Albers und Burg sich wieder, es kommt zu einer Aussprache, in der es darum geht, warum Albers so gehandelt hat, wie er eben gehandelt hat. Diese Aussprache ist Ausgangspunkt des Films, verrät Marc Brasse aus der Redaktion des NDR. „Der Film ist kein Biopic“, sagt er. „Es ist ein Film über Haltung in schwierigen Zeiten.“

Garniert wird die Geschichte mit historischem Film- und Fotomaterial. Man bemühe sich, die Dinge so abzubilden, wie sie damals wirklich passiert sind. „Wir wissen, dass es das Gespräch zwischen Albers und Burg 1946 nach ihrer Rückkehr aus England wirklich gegeben hat“, sagt Brasse. Für den Film habe man mit Historikern und Fachberatern zusammengearbeitet, um möglichst nah an der Realität zu bleiben.

Für ihn, sagt Hauptdarsteller Ken Duken, war bisher keine seiner Figuren so schwer greifbar wie Hans Albers. „Jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mich der Figur genähert, entdecke ich wieder neue Facetten“, sagt der Schauspieler. In seinen Augen sei Albers ein sehr besonderer Mensch gewesen.

Unterstützt wird das Filmprojekt von der Nordmedia. Laut Thomas Schäffer, Geschäftsführer der Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen, belaufe sich die Förderung auf 587 000 Euro – etwas mehr als ein Drittel des Gesamtbudgets.

Der Film, der aktuell noch den Arbeitstitel „Der blonde Hans“ trägt, soll voraussichtlich im Herbst 2020 in der ARD ausgestrahlt werden. Einen ganz genauen Sendetermin gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, sagt Brasse.