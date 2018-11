Natalie Dormer spielt sozusagen die Titelrolle in diesem gelungenen Thriller, der mit etlichen, nun ja, sehenswerten Wendungen aufwartet. Erzählt wird die Geschichte einer Pianistin (Dormer), die ihre Beeinträchtigung durch ein perfektes Gehör nahezu kompensiert. Als sie Ohrenzeugin eines Mordes wird, gerät sie in eine offenbar historisch bedingte Spirale der Gewalt. Denn ihre gemeuchelte Nachbarin Veronique (Emily Ratajkowski) war die Tochter des obskuren Serben Milos Radic (Jan Bijvoet), dem Beteiligung am Völkermord im Bosnienkrieg vorgeworfen wird. Die blinde Pianistin müht sich um Erhellung der Hintergründe, hat aber offenbar ihrerseits eine dunkle Vergangenheit.

Weitere Informationen

In Darkness. 101 Minuten. Label: Universum Film.