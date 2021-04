Christoph Ransmayr hat sich in seinem neuen Roman mit einer Zukunft befasst, die sich ums Wasser dreht. (Magdalena Weyrer)

Der Untertitel könnte auf einen knallharten Thriller hinweisen: „Eine kurze Geschichte vom Töten“ steht auf dem Buchdeckel. Darüber ein etwas rätselhaftes Wort: „Der Fallmeister“. Alles zusammen ergibt den neuen Roman des österreichischen Autors Christoph Ransmayr, der zwischen den Genres wechselt und in einer Zukunft spielt, in der die Menschheit den Kampf um und gegen das Wasser aufgenommen hat. Doch nicht nur das: Die Europäische Union ist in dieser seltsamen Zeit zerfallen in „bösartige Zwergstaaten“, die einander mindestens misstrauisch beäugen, wenn nicht Schlimmeres antun.

In dieser Zukunft, die Ransmayr nicht näher mit Daten versieht, gibt es den Beruf des Fallmeisters, quasi ein vornehmeres Wort für Schleusenwärter. Dieser regelt an Wasserfällen die Fahrt über sorgsam angelegte Terrassen in die Tiefe. Doch eines Tages passiert am Weißen Fluss in der Grafschaft Bandon ein Unglück. Ein Langboot mit fünf Insassen stürzt unkontrolliert in die Tiefe. Ist der Fallmeister schuld am Tod dieser Menschen? Einige Zeit später ist er selbst zu sehen, wie er in einem Boot über die Klippen kippt - ein Suizid aus Schuldgefühlen?

Erzählt ist die Geschichte, in der ständig irgendwo Wasser zischt, gurgelt, droht oder aber schmerzlich vermisst wird, aus der Perspektive des Fallmeister-Sohns. Er arbeitet als Hydrotechniker für eines der mächtigen „Wassersyndikate“, gehört also zu einer Berufsgruppe, die „als ein Kaste neuer Aristokraten eine Ahnung verlorener Größe“ wachhält in diesem Gewirr aus kriegerischen Mini-Nationen. Er misstraut dem angeblichen Freitod seines Vaters, eines Mannes, der stets der Vergangenheit nachtrauerte. Und er sehnt sich mit inzestuösem Verlangen nach seiner Schwester Mira, die an der Glasknochenkrankheit leidet und einem „Deichgrafen“ ins ferne Schleswig-Holstein gefolgt ist. Das alles löst immer wieder Rückblicke in seine Kindheit aus, in der er, im Schatten des harten Vaters, selbst Gefallen an der Gewalt und dem Töten gefunden hat.

Ransmayr stellt sich in seinem Roman zunehmend selbst ein Bein. Was als wilde, aber durchaus orginelle Mischung aus Krimi, Dystopie und Rückgriff auf Elemente von Märchen und Legende beginnt, verliert zusehends Struktur und roten Faden und damit ein Zentrum. Dazu passt der Hang Ransmayrs zu nicht enden wollenden sprachlichen Schwurbelkaskaden. Die kommen so selbstgefällig daher, dass man an manchen Stellen nicht weiß, ob das Ganze vielleicht einfach nur eine groß angelegte Parodie seiner selbst ist.

Weitere Informationen

Christoph Ransmayr: Der Fallmeister. Fischer, Frankfurt. 224 Seiten, 22 €.