Herr Newiak, Michael Bay hat mit „Songbird“ bereits den ersten Blockbuster angekündigt, der sich relativ direkt um die Corona-Pandemie drehen wird. Wird in den kommenden Jahren eine ganze Flut an Pandemiefilmen auf uns zukommen?

Denis Newiak: Aus der Perspektive der Industrie ist es naheliegend, das Thema aufzugreifen. Als Medienwissenschaftler gilt es aber kritisch zu hinterfragen, ob diese Filme etwas für die Gesellschaft leisten, Erkenntnisse liefern, die uns voranbringen oder einfach nur die Kassen füllen sollen. Der Trailer von „Songbird“ verspricht eine interessante Perspektive, in der die Krise uns auch 2024 noch begleiten wird. Somit spielt der Film mit genau den Ängsten, die viele gerade haben.

Ihr Buch „Alles schon mal dagewesen“ widmet sich der Frage, ob Filme etwas über Krisensituationen lehren können. Und? Können Sie?

Krisenfilme und Serien können eine Grundsensibilität schaffen und Handlungsoptionen aufwerfen. Das heißt nicht, dass das, was Film und Fernsehen durchspielen, 1:1 in die Realität kopiert werden kann. Filme können allerdings gesellschaftliche Herausforderungen sichtbar machen. Wenn wir Figuren dabei zusehen, wie sie in fiktiven Welten mit Problemen umgehen, können wir reflektieren, ob diese Handlungsmuster auch für unsere reale Welt anwendbar sind.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Wenn ich mich an März und April erinnere, da sind alle irgendwie aus allen Wolken gefallen, haben gesagt, die Pandemie war nicht absehbar. Das hat mich schon verwundert. Denn wer mit offenen Augen durch die Welt geht, der stößt in Film und Fernsehen unweigerlich seit Jahren auf solche Themen. Oft stehen psychologische Fragen im Mittelpunkt, Fragen danach, wie die Zukunft in Zeiten, in denen Menschen zunehmend die Hoffnung verlieren, gestaltbar bleiben kann. Auch Szenarien wie die Verknappung von Gütern werden auf der Leinwand thematisiert, dass die Leute zum Beispiel froh sind, wenn sie noch eine Maske abbekommen – etwas, was uns jetzt auch in der Realität begegnet ist.

Aber kann das nicht auch nach hinten losgehen? Dass man gerade Hamsterkäufe tätigt und Klopapier hortet, wenn man es aus Filmen kennt, dass den Menschen Güter des täglichen Bedarfs ausgehen?

Das Horten von Klopapier findet man in keinem Film und in keiner Serie zum Thema Pandemie. Was auch wieder bestätigt, dass das keine naheliegende Strategie ist. Es ist nichts Verwerfliches, einen kleinen Vorrat zu Hause haben zu wollen. Hamsterer allerdings werden auch in Filmen oft abgestraft, weil sie in letzter Sekunde in den Supermarkt rennen, um sich die Körbe vollzupacken.

Das ist dann das Pendant zu den Leuten, die in Horrorfilmen Drogen nehmen oder alleine in den Wald gehen ...

Genau, oder noch mal eben in den dunklen Keller, wenn der Mörder schon im Haus ist. Und genau das ist das Lehrreiche: Man beobachtet die Figuren und hinterfragt, ob ihr Verhalten sinnvoll ist oder nicht. Es gibt immer solche, die die Gefahr ignorieren und auf der anderen Seite die, die überreagieren. Man sollte weder gelassen zwischen Zombies herumlaufen noch für Jahre Essen im Keller einbunkern. Filme und Fernsehserien plädieren meist für einen gesunden Mittelweg, und ich glaube, dass ist auch in der Realität die vernünftigste Überlebensstrategie.

Haben Sie mal ein filmisches Beispiel?

„Fear the Walking Dead“ ist ganz spannend. Die Serie zeigt die Tage, bevor eine Pandemie richtig ausbricht. Man sieht, wie ganz verschiedene Figuren mit der Situation umgehen: Die Mutter, die versucht, das Ganze auf Abstand zu halten; der Schulleiter, der der vermeintlichen Grippe die Schuld gibt, dass der Schulbus praktisch leer ist oder aber der Schüler, der weiß, dass es ernst wird und sich lieber mit der Familie zurückzieht. Realistisch betrachtet hat der natürlich die besten Chancen. Die Gewinner sind immer die, die gemeinsam versuchen, durch die Krise zu kommen.

Das heißt, am besten sollte man die „AHA-Regel“ geschickt in einem Film verstecken, in dem alle, die sie anwenden am Ende überleben, damit die Leute sich im echten Leben auch brav daran halten?

Wenn es so einfach wäre, wäre das in diesem Falle schön, und zugleich auch unheimlich und problematisch. Filme werden ja nicht vordergründig gemacht, um uns zu sagen, wie wir handeln sollen. Der Film bietet aber die Möglichkeit, Szenarien einfach mal durchzuspielen – eine Chance, die man im echten Leben ja meist nicht hat.

Welche Pandemiefilme sollte man gucken?

Einer meiner Favoriten ist „Phase 7“ aus Argentinien. Eine reine Satire, ein bisschen blutrünstig auch, aber wer mal über die Lage lachen möchte – und das muss auch erlaubt sein – sollte diesen Film gucken. Er zeigt Figuren, die nicht mit der Krise klarkommen. Bei denen der Rüssel oben aus der Schutzmaske hängt, wie wir es ja auch oft auf der Straße beobachten, oder die an der Supermarktkasse über profane Alltagsprobleme diskutieren, während hinter ihnen panisch die Regale geplündert werden. Etwas fürs Herz ist „Perfect Sense“ von 2011, eine Liebesgeschichte, in der eine Pandemie sich so auswirkt, dass die Menschen ihre Sinneswahrnehmungen verlieren und dadurch schließlich wieder näher zusammenrücken.

In Pandemie- und Endzeitfilmen ist alles meist viel schlimmer als in der Realität. Warum gucken die Leute sich das an, obwohl die Welt um sie herum gerade schon verrückt genug ist?

Es ist naheliegend, dass Menschen versuchen, Anknüpfungspunkte an ihre eigene Existenz zu finden. Das hat ja nicht nur etwas mit Pandemien zu tun. Leute gucken auch Serien, in denen es um die Frage geht, wie man sich in romantischen Situationen verhält oder wie Familienzusammenhalt funktioniert. Film und Fernsehen können hier als psychologische Stütze fungieren, den Menschen das Gefühl geben, mit ihren Problemen nicht allein zu sein. Auch, wenn sie natürlich verstehen, dass vieles, was sie sehen, fiktional zugespitzt ist. Niemand guckt „Fear the Walking Dead“, weil er damit rechnet, dass in Zukunft wirklich Zombies durch die Gegend rennen und er vorbereitet sein muss. Das Interesse an solchen Serien zeigt vielmehr, dass die Leute ein Bedürfnis haben, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was ist, wenn moderne Selbstverständlichkeiten plötzlich nicht mehr gelten.

Es gibt aber ja auch das genaue Gegenteil: In vielen Daily-Soaps und Vorabendprogrammen wird die Pandemie komplett ausgeblendet. Braucht der Mensch auch diese halbe Stunde heile Welt am Tag?

Ich habe selbst an mir beobachtet, wie mir die Haare zu Berge stehen, wenn ich sehe, wie sich Menschen im Fernsehen umarmen. Man denkt direkt: Oh Gott, Corona, das dürft ihr nicht! Das zeigt, wie schnell so ein Umdenken stattfindet, wie wir uns an eine neue Normalität gewöhnen und das ist fast schon erschreckend. Diese Serien - die oft schon vor Corona gedreht wurden - spielen aber mit der Hoffnung darauf, dass die gezeigte Normalität irgendwann wieder Realität wird. Und erinnern uns daran, warum wir das mit dem Abstand, mit dem Lüften und Händewaschen, mit der Corona-App eigentlich alles mitmachen: eben weil wir genau dort wieder hinwollen.

Denken Sie, dass die Pandemie die Filmlandschaft langfristig verändern wird?

Nicht unbedingt inhaltlich, aber die Produktionsbedingungen haben sich ja jetzt schon verändert. Film und Fernsehen leiden stark unter den aktuellen Einschränkungen. Ich denke, die Auswirkungen werden sich dadurch zeigen, dass sich die Vielfalt an Angeboten vorübergehend reduziert. Aber wenn die Pandemie ausgestanden ist, wird die Freude darüber zu einem Hoch führen, mit vielen kreativen Ideen, die in den Zeiten der Krise in den Köpfen der Regisseure und Drehbuchschreiber entstanden sind.

Das Gespräch führte Alexandra Knief.

Zur Person

Denis Newiak (31) ist Doktorand am Lehrstuhl für Angewandte Medienwissenschaften an der Brandenburgischen Technischen Universität. Vor Kurzem hat der Medienwissenschaftler ein Buch über Pandemie-Filme veröffentlicht.

Weitere Informationen

Denis Newiak: Alles schon mal dagewesen - was wir aus Pandemie-Filmen für die Corona-Krise lernen können. Schüren-Verlag, Marburg. 120 Seiten, 15 €.