Tatort Lesumbrücke: Dort, wo der Verkehr derzeit noch leidlich fluffig ist, drohen ab Montag, 17. Dezember, wegen Fahrbahnsperrungen reichlich Stockungen und Stauungen. Eine Alternative zum Stillstand könnte ein konsequenter Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sein, schreibt Chefreporter Hendrik Werner in einer neuen Folge seiner Sonntagskolumne. (Shirin Abedi)

Fürsprecher und Kritiker dieser Kolumne wissen naturgemäß, dass man weder in Longyearbyen noch in Esperanza polizeilich gemeldet sein muss, um nach Kräften zu polarisieren. Ihnen allen werde die folgende Frohbotschaft zuteil.

Wunderbare Kunde für Müßiggänger machte vergangene Woche die Runde: Der Stadtstaat Singapur (5,6 Millionen Einwohner) soll innerhalb von 20 Jahren autofrei werden. Weil diese urbane Utopie, die saubere Luft und weniger Störschall verheißt, nur durch den konsequenten Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs umzusetzen ist, wollen die Verkehrsplaner die dafür erforderlichen Mittel bei Menschen eintreiben, für die der Verzicht auf ein motorisiertes Vehikel derzeit (noch) undenkbar ist: Das Autofahren soll durch immens hohe Zulassungsgebühren (umgerechnet sage und schreibe 60 000 Euro), verteuerte Parkplatzkosten und horrende Mautgebühren so unattraktiv werden, dass über kurz oder lang niemand mehr Lust darauf hat. Zusätzliches Ziel: Taxis, Busse und Lieferverkehr ausschließlich von Elektromotoren antreiben zu lassen. Da sage noch einmal jemand, eine defizitäre Demokratie habe nur Nachteile!

Zugegeben, in Singapur gibt es bloß eine halbe Million Autos; nur ein Fahrzeug kommt dort auf zehn Einwohner. In Deutschland dagegen, wo die Autodichte fünfmal so hoch ist und die Regierungsparteien wohlig im Schwitzkasten der Autolobbyisten ächzen, gellt indes ein kollektiver Aufschrei durch die ab April 2019 massiv vom Diesel-Fahrverbot betroffene Innenstadt von Köln (eine Million Einwohner). Weniger, weil sich die Individualverkehr-Fetischisten dort keiner stinkenden Schadstoffschuld bewusst wären. Vielmehr, weil das Verbot in der Nachbarstadt Bonn (320 000 Einwohner) bloß für zwei Straßenabschnitte gelten soll. Mer muss och jünne künne? Von wegen!

In Bremen (Einwohnerzahl ist der Redaktion bekannt) werden Autofahrer in den kommenden Jahren in Superstaus auf maroden Brücken und anderswo viel Gelegenheit haben, über eine gangbare Zukunft des Individualverkehrs zu räsonieren. Parole: Nadelöhr. Lies: Es wird eng und enger auf den Straßen. Und keine Hoffnung auf Entlastung, nirgends. „Ich möchte so gerne noch schauen, aber der Wagen, der rollt“, singt meine Oma schicksalsergeben. Immerhin würde sie niemals im Hühnerstall Motorrad fahren.