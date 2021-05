Trägerin des Deutschen Pflegepreises: Ingrid Darmann-Finck. (Jonas Ginter)

Luft nach oben ist natürlich immer. Grundsätzlich ist Ingrid Darmann-Finck aber schon ziemlich zufrieden damit, was sie in den vergangenen Jahren erreicht hat. Immerhin ist sie Trägerin des Deutschen Pflegepreises, und den bekommt man nicht einfach so, sondern nur, wenn man sich um die Pflege in Deutschland besonders verdient gemacht hat. Sie ist Pflegewissenschaftlerin, ihr Wirken dreht sich im Großen und Ganzen darum, wie künftige Pflegekräfte ausgebildet werden.

Ingrid Darmann-Finck ist selbst gelernte Pflegefachfrau. Nach Jahren der Praxis kam sie über ein Lehramtsstudium und die Promotion an die Bremer Uni, wo sie seitdem im Bereich der Pflegedidaktik, also der Lehre vom Pflegeunterricht, arbeitet. Zuletzt hat sie daran mitgewirkt, dass höhere Ausbildungsstandards in der Novelle des Pflegeberufegesetzes Berücksichtigung finden – gegen den Widerstand vieler Arbeitgebervertreter. „Das bringt die Pflege endlich auf ein Niveau, das es braucht, um den Versorgungsanforderungen zu entsprechen.“ Überfällig, denn in Sachen Pflegequalifikation ist Deutschland in Europa Schlusslicht. „Zusammen mit Luxemburg sind wir das einzige Land, in dem die Fachkraftausbildung nicht auf hochschulischem Niveau ist“, sagt Darmann-Finck.

Es bleibt also genug zu tun. Aktuell fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft eines ihrer Projekte zu Entwicklungsaufgaben in der Pflegebildung. Und auch im Bereich der Fort- und Weiterbildung gelernter Pflegekräfte sieht sie noch Optimierungsbedarf. Ganz grundsätzlich aber würde sie sich mehr Anerkennung für die Pflege wünschen, vor allem eine Wertschätzung der fachlichen Kompetenzen. „Pflege“, sagt sie, „bedeutet eben nicht nur, dass man ein netter Mensch ist.“