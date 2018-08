Also sprach Johann Wolfgang von Goethe: "Der Deutsche soll alle Sprachen lernen, damit ihm zu Hause kein Fremder unbequem, aber er in der Fremde überall zu Hause sei." Nur gut, dass der wortgewandte Geheimrat, den der Kulturjournalist Fritz J. Raddatz einst in absichtlos anachronistisch am Frankfurter Hauptbahnhof aussetzte, noch nichts von den Englisch-Exzessen der Deutschen Bahn wissen konnte. Anderenfalls hätte er wohl mit peinlich berührtem Grauen seiner Utopie vom polyglotten Deutschen abgeschworen.

Die gewitzten Nestbeschmutzer Stefan Zeidenitz und Ben Barkow, die Goethes Bonmot an zentraler (und wenig schmeichelhafter) Spracherwerbsstelle zitieren, widmen sich in dem Bändchen "So sind sie, die Deutschen" der kritischen und doch wohlwollenden Inspektion einer Nation. Dabei gehen sie dankenswerterweise nicht von den handelsüblichen Vorurteilen aus aller Welt aus – pünktlich! akkurat!! spießig!!! –, sondern erforschen in den touristisch anmutenden Themenkomplexen dieses "Fremdenverstehers" mit ethnologischer Akribie die deutsche Seele. "Kultur & Medien", "Organisationen & Institutionen" und "Kulte & Rituale" zählen zu den sachdienlichen Abschnitten dieses überwiegend amüsanten Breviers.

"Die Deutschen nehmen den Humor sehr ernst", heißt es im besonders lesenswerten Kapitel über die Spezifik der hiesigen Lachkultur. Dabei erweisen sich nach Meinung der Autoren als Haupthindernisse der großen Exportnation Deutschland die Schwerverständlichkeit und die Unübersetzbarkeit hiesiger Scherze: "Ins Englische übersetzt sind viele deutsche Witze nicht lustiger als der durchschnittliche Kassenzettel."

Weitere Informationen

Stefan Zeidenitz und Ben Barkow: So sind sie, die Deutschen. Verlag Peter Rump, Bielefeld. 108 Seiten, 8,90 €.