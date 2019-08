Lieblingsplatz: Thomas Albert im Großen Saal der Glocke, deren Qualitäten er überaus schätzt. (Patric Leo)

Herr Albert, zum 30. Geburtstag gratuliert auch Anna Netrebko dem Musikfest mit einem Konzert. Wie wichtig ist es für eine inzwischen etablierte Veranstaltung, sich mit solchen Weltstars zu schmücken?

Thomas Albert: Es tut der Sache grundsätzlich gut, wenn Stars, die wirklich jeder kennt, in die unmittelbare Umgebung der Menschen hier geraten. Bei Anna Netrebko weiß man nicht nur, wer sie ist, auch die unfassbare Qualität ihrer Stimme und ihrer Arbeit sind bekannt. Von daher ist es ein Glücksfall, dass wir sie im Programm haben, dass jeder durch sie etwas mitnehmen kann, wie das bei großen Künstlern der Fall ist. Sie für mich ein wichtiger Faktor.

Weil sie Aufmerksamkeit auch in den Medien sichert?

Ja, auch das. So ein Konzert ist dann der berühmte Leuchtturm, für unsere Wahrnehmung ist das von unschätzbarem Wert.

Wie lange war ein Konzert mit ihr schon geplant?

Wir haben es sieben oder acht Jahre probiert, sie zu verpflichten. Jetzt hat es endlich geklappt, und dass es auch noch mit unserem 30. zusammenfällt, ist wie ein Geschenk in Goldpapier mit Schleife drum herum. Sie passt mit ihrer Jahrhundertstimme zudem in unser Konzept, immer wieder auch die menschliche Stimme in den Mittelpunkt zu stellen. Wie schön, dass die Glocke so ein traumhafter Vokalsaal ist und das dann zur Geltung bringen kann. Das Konzert war übrigens zwei Tage nach der Ankündigung ausverkauft.

Verhandeln Sie über einen weiteren Auftritt im nächsten Jahr?

Wir reden über alles. Und wie gesagt, wir haben mit dem Großen Saal einen guten Bundesgenossen, der bisher eigentlich jeden Künstler überzeugt hat.

Schaut man sich das Programm an, fällt einmal mehr auf, dass viele Künstler schon zum dritten oder vierten Mal in Folge auftreten, Fazil Say beispielsweise, das Metropole Orkest, aber auch Teodor Currentzis. Gibt es so etwas wie eine Musikfest-Familie?

Diese Familie erneuert sich immer wieder. Es gibt immer Phasen, mal drei, mal fünf Jahre, in der bestimmte Konstellationen vorkommen. Das hängt mit der Entwicklung zusammen, die Künstler durchlaufen. Bei Fazil Say ist es beispielsweise so, dass wir ihn jetzt stärker als Komponisten zeigen. Aber wir haben auch einen guten Draht zueinander. Bei Teodor Currentzis kommen zwei Dinge zusammen. Es gibt eine starke künstlerische Affinität zwischen uns beiden, ein starkes Band, was dann auch dazu führt, dass der Standort Bremen für ihn relevant ist in seiner Planung...

...das klingt jetzt auch ein bisschen so, als würde es eine nicht unbedeutende Rolle für die Programmgestaltung spielen, wie Sie persönlich mit den Künstlern klarkommen.

Das ist auch so, mit einigen verbinden mich langjährige Freundschaften. Und das ist auch so, was mein Team angeht. Wir haben in den vergangenen 30 Jahren sehr viel Vertrauen aufgebaut, und zwar in alle Richtungen. Dazu gehört, dass die Künstler sich gut betreut und wohlfühlen während des Festivals; das führt dazu, dass wir dieses Jahr bei Tourneen von Diana Damrau oder Khatia Buniatishvili der einzige Ort in Deutschland sind, an dem sie auftreten. Aber auch das Publikum verlässt sich darauf, dass es ein hochwertiges Programm geboten bekommt. Die Politik vertraut uns ebenfalls, ob das nun der Bund ist, der Geld gegeben hat, oder die Landräte im Umland, die uns willkommen heißen.

Wie würden Sie das Profil, das sich in 30 Jahren herausgeschält hat, beschreiben?

Das Musikfest Bremen zeigt die Entwicklung klassischer und zeitgenössischer Musik, indem wir immer wieder Ausbrüche aus den Konventionen thematisieren. Wir möchten alle aufregenden Möglichkeiten, Musik zu interpretieren, spiegeln und vorantreiben. Es sind ja immer die Ränder des Musikbetriebs, an denen sich neue Ansätze entwickeln, nehmen Sie nur Namen wie Jérémie Rhorer, Marc Minkowski, Teodor Currentzis, oder, im Big-Band-Bereich, die abgefahrene Art des Metropole Orkest aus den Niederlanden, das es leider nur einmal gibt. Dazu ist das Musikfest da: diese Ränder zu zeigen und nicht so zu agieren wie im üblichen Betrieb einer Konzertsaison. Da sehe ich uns als eine Art Laboratorium, in dem sich Trends herauskristallisieren, die sich dann oft erst später durchsetzen auf größeren, aber auch schwerfälligeren Festivals mit konservativerem Publikum.

Das Musikfest hat sich inzwischen eine Struktur erarbeitet: die Klassikschiene hier, „Surprise“ mit auch mal schrägen Jazz- und Rocktönen da. Bleibt das in den nächsten Jahren so oder experimentieren Sie da auch noch?

Auf jeden Fall experimentieren wir. Bei uns ist nichts festgeschrieben, es gibt immer kreative Räume, die man anders gestalten kann. Für 2019 bin ich zufrieden, wie wir uns aufgestellt haben.

Und für die Jahre ab 2020?

Da möchte ich noch nicht allzu viel verraten. 2020 könnte ein Thema sein, wie sich das Konzertgeschehen außerhalb Bremens entwickelt, inwiefern die Orte im Nordwesten, in denen wir zu Gast sind, noch stärker ihre Identität und eigene Ideen einbringen – beispielsweise in der Art, wie wir in Bremen das BLG-Forum als Veranstaltungsort entwickelt haben. Das heißt dann auch immer, man probiert Formate aus, kombiniert Musik mit Text oder szenischen Elementen.

Ein Intendant liebt naturgemäß immer das komplette Programm eines Festivals. Wenn Sie spontan drei oder vier Konzerte nennen müssten, auf die Sie sich besonders freuen, welche wären das?

Das Schlusskonzert mit dem Aurora-Orchestra unter der Leitung von Nicholas Collon ist auf jeden Fall dabei mit dem Violinkonzert D-Dur von Beethoven und der „Symphonie fantastique“ von Hector Berlioz, quasi als Klammer und Ausblick auf das Beethoven-Jahr 2020. Dann „Secrets“, das Konzert von Fazil Say und Marianne Crebassa mit Werken von Ravel, Fauré, Dupart, Debussy und der „Gezi Park 3“-Kompostion von Say. Das Konzert mit den vier „Stabat Mater“-Versionen von Scarlatti, Pärt, Palestrina und Pergolesi in Löningen und der „Römische Kolossalbarock“ im Dom zu Verden – weil da nicht nur überwältigende Musik, sondern auch ein außergewöhnliches Klangerlebnis im Raum zu erwarten ist.

Das Gespräch führte Iris Hetscher.

Zur Person

Thomas Albert

hat das Musikfest Bremen vor 30 Jahren aus der Taufe gehoben. Der gebürtige Bremer ist Violinist und ausgewiesener Spezialist für Alte Musik. Bis Ende vergangenen Jahres war der 66-Jährige zudem Professor an der Hochschule für Künste (HfK) Bremen.

Weitere Informationen

Musikfest Bremen, 24. August bis 14. September. Karten unter anderem im Pressehaus an der Martinistraße, den regionalen Zeitungshäusern und bei Nordwest-Ticket unter 0421/363636.