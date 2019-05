Peter Alexander schaut freundlich, aber das hilft nicht. Die Schallplatte wird ohne Gnade zerstört. (Fotos: Christina Kuhaupt)

Die Handschuhe sitzen, die Schutzbrille auch. Brauche ich die eigentlich? Sicher ist sicher. Aber welches Werkzeug soll ich nehmen? Wenn ich schon einmal etwas mit Erlaubnis bearbeiten – okay, nennen wir es beim Namen – kaputtmachen darf, dann sollte jeder Schritt durchdacht sein. Wer weiß, wann ich das nächste Mal die Gelegenheit dazu bekomme.

Ich entscheide mich für Schleifpapier und einen Cutter. Beides scheint mir für mein Vorhaben ein guter Einstieg zu sein. Kreuz und quer ritze ich Rillen in mein Objekt, schmirgle mit dem Papier noch ein bisschen nach, erst noch zaghaft, dann energischer. Das sieht doch schon gut aus, denke ich mir, während ich meine Arbeit aus der Distanz betrachte. Aus einem anderen Raum höre ich lautes Hämmern. Was dort wohl gerade kaputt geschlagen wird? Ich selbst gebe meinem Objekt mit bloßen Händen den Rest. Ein lautes Knacken, und die Peter-Alexander-Schallplatte liegt in Einzelteile zerbrochen vor mir. Ich nicke zufrieden.

Kreative Manipulation

Die Chance dazu bekommen sie im Rahmen der Live-Installation „Worktable“ der in Brüssel lebenden Künstlerin Kate McIntosh. Die Installation wurde weltweit bereits in 30 Städten aufgeführt und macht nun als Teil des „Über die Dinge“-Schwerpunktes der Schwankhalle in Bremen Station. Der Besucher wird hier zum wichtigen Bestandteil der Kunst. Er entscheidet, welche Objekte die Räume durchlaufen, er entscheidet, was mit ihnen passiert.

Wer sich auf das Projekt einlässt, darf nicht nur kaputtmachen. Er darf auch wiederherstellen, Dinge ergänzen, verändern, umfunktionieren: Kurzum: Dinge kreativ manipulieren. Schilder mit Instruktionen leiten jeden Teilnehmer von Raum zu Raum. Insgesamt gibt es drei davon, einer ist mit Mikrofonen versehen, die die Arbeitsgeräusche live nach draußen auf die Straße übertragen. Und währenddessen passiert natürlich nicht nur etwas mit den Gegenständen, es passiert auch etwas mit dem Besucher: Der Prozess, der durchlaufen wird, regt zum Nachdenken an, fordert Entscheidungen, wirft Fragen auf.

Welche? Das hängt ganz individuell vom Besucher ab und reicht wahrscheinlich von „Was soll das hier?“, bis hin zu philosophischen oder moralischen Fragestellungen nach Zerstörung und Wiederverwertung, nach den Spuren, die andere Leute und man selbst auf der Erde hinterlassen. Nach dem Wert, den diese Dinge haben.

In meinem Fall kippt der anfängliche Zerstörungsdrang schnell in eine ganz andere Richtung: Während ich höre, wie im Nebenraum etwas Schweres zu Bruch geht, überkommt mich das schlechte Gewissen. Denn plötzlich stelle ich fest, wie freundlich Peter Alexander mir vom beiliegenden Plattencover entgegen lächelt. Was habe ich getan? Kurzerhand schneide ich sein Gesicht herzförmig aus der Pappe heraus und rede mir ein, die Sache damit wieder halbwegs geradegerückt zu haben. Es hilft nicht. Weitere Gedanken keimen in mir auf: Wem mag die Platte gehört haben? Wäre der Besitzer traurig, wenn er wüsste, was seinem Schlageridol gerade widerfahren ist? Wurde ich hier gerade moralisch getestet und hätte mich eigentlich weigern sollen, etwas kaputtzumachen? Insgeheim rechne ich damit, dass gleich jemand in den Raum gelaufen kommt und mir mit einem vorwurfsvollen Kopfschütteln mitteilt, dass ich leider durchgefallen bin. Aber es passiert nichts dergleichen. Ich gehe in den nächsten Raum. Den Peter, oder zumindest das, was von ihm noch übrig ist, nehme ich mit.

Chance auf Wiedergutmachung

Ich lege Peter vorsichtig neben einen zermantschten Apfel und einen fast bis zur Unkenntlichkeit zersägten Badmintonschläger. Ich bin also nicht die Einzige hier, die ohne zu Zögern zum Werkzeug gegriffen hat! Das erleichtert mich kurz, doch dann weckt etwas anderes meine Aufmerksamkeit. Rechts von mir türmt sich auf einem Tablett ein riesiger Haufen Bandsalat. Unter ihm ragt ein Zettel hervor: „Hits 86“ steht darauf, zu den Interpreten zählen Peter Schilling, die Münchner Freiheit und – ich kann es kaum glauben – Peter Alexander! Ich wittere meine Chance auf Wiedergutmachung, setze mich mit dem Bandsalat sowie den Einzelteilen einer Musikkassette an einen Tisch und krempele die Ärmel hoch. Nie hat man einen Bleistift, wenn man ihn braucht, das könnte ein langer Nachmittag werden. Einige Teilnehmer, verrät Janna Schmidt von der Schwankhalle, kommen nach zehn Minuten wieder aus den Räumen. In anderen Städten soll es Menschen gegeben haben, die sich fünf Stunden lang in der Installation aufgehalten haben.

Den letzten Raum von „Worktable“ habe ich noch nicht erreicht. Was dort passiert? Das sei hier nicht verraten. Es ist allerdings ein gutes Gefühl, mit dem man die Räume verlässt. Zumindest bis zu dem Moment, in dem man die nächsten Teilnehmer dabei beobachtet, wie sie mit kleinen Porzellanhunden, liebevoll bemalten Teetassen oder alten Comicheften die Installation betreten. Denn man weiß jetzt: All diese Gegenstände werden schon bald nicht mehr das sein, was sie einmal waren.

„Worktable“ ist noch Sonnabend und Sonntag, 12 bis 19 Uhr geöffnet. Die Teilnahme ist für Kinder ab sechs Jahren möglich, Kosten: fünf Euro, Einlass: bis eine Stunde vor Veranstaltungsende. Um Wartezeiten zu vermeiden wird eine Anmeldung unter 0174/ 7635 061 empfohlen.