Iron-Maiden-Sänger Bruce Dickinson bei einer Show in Chile. (dpa)

Die Heavy-Metal-Band Iron Maiden kommt 2020 nach Bremen. Auf dem letzten Abschnitt ihrer „Legacy Of The Beast"-Tour tritt die Band am 9. Juni auf der Bürgerweide auf. Laut Veranstalter hat die Band zuletzt in den 1990er-Jahren Station in Bremen gemacht.

Auch die Vorbands können sich sehen und hören lassen: Disturbed und Airborne sind zwei namhafte Vertreter aus dem Metal-Bereich.

Der reguläre Vorverkauf startet am 15. November um 10 Uhr auf www.myticket.de. Zwei Tage vorher, am 13. November, gibt es bereits einen ersten Presale. (par)