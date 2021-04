Bruce Dickinson, Sänger der Band Iron Maiden, bei einem Konzert in München. 2022 kommen die Briten für ein Konzert nach Bremen. (Peter Kneffel)

Fans der Heavy-Metal-Band Iron Maiden müssen sich weiter in Geduld üben. Ihre für diesen Sommer geplante Europa-Tournee „Legacy of the Beast“ wird auf den Sommer 2022 verschoben. Das gab die Band am Dienstag bekannt. Die Tour hätte die Briten im Juni auch nach Bremen geführt. Das ursprünglich für den 20. Juni 2020 geplante Konzert findet nun voraussichtlich am 20. Juli 2022 auf der Bremer Bürgerweide statt. Grund ist die anhaltende Corona-Pandemie.

Manager Rod Smalwood bedauert die zweite Verschiebung des Termins. „Wie wir alle wissen, gibt es realistisch gesehen keine Alternative, also werden wir alle das Beste daraus machen und die Zeit damit verbringen, uns auf eine unvergessliche und noch spektakulärere Legacy-Tour im nächsten Jahr vorzubereiten“, teilte er mit.

Für das Vorprogramm sind in Bremen weiterhin Auftritte von Airbourne und Powerwolf angekündigt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Die weiteren Termine in Deutschland:

2. Juli 2022: Köln, Rheinenergie Stadion

4. Juli 2022: Berlin, Waldbühne

9. Juli 2022: Stuttgart, Cannstatter Wasen

26. Juli 2022: Frankfurt, Deutsche Bank Park

Dass das Konzert verschoben wurde, ist keine Überraschung. Hans Peter Schneider, Geschäftsführer der stadteigenen Bremer Messegesellschaft M3B, hatte bereits im Januar dieses Jahres angekündigt, dass es 2021 keine Großkonzerte in der Bremer ÖVB-Arena geben wird.