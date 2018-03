Dämmerzustandspoeten: Isolation Berlin um Sänger Tobias Bamborschke. (dpa)

Wie tanzbar ist die Depression? Bei Isolation Berlin ist sie es im Augenblick, wenn Apathie in Angriffslust kippt. Wenn aus den schlurfenden Schwermutsstudien Selbstverschwendungsarien werden. Wenn Sänger Tobias Bamborschke zu prustendem Postpunk fordert „Vergifte dich“ und später festhält „alles was ich kenne, taugt mir nichts/ ich brauche neue Kicks“, dann wird im gut gefüllten Tower an diesem Abend tatsächlich getanzt.

Solche Momente bleiben die Ausnahme. Spelunkenlieder und Schunkelballaden dominieren den Katalog der Hauptstädter, und so richtig ausgelassen will niemand sein, wenn Bamborschke einem Zeilen vor die Füße rotzt wie: „Ich kotze meine Existenz in U-Bahn-Lüftungsschächte/ Ich schlage mir die Nächte und die Sterne kräftig ins Gesicht.“ Überhaupt verhält es sich mit Isolation Berlin ja so: Das Langweiligste an dieser Band ist die gute Musik, die aber auch live gewöhnlicher ist, als sie vorgibt, zu sein. Stilsicherer Referenzrock, Zitate über Zitate, Element-of-Crime-Heimeligkeit in den besten Momenten.

Dämmerzustandspoesie des Großstadtvampirs

Das eigentliche Ereignis ist aber auch in Bremen Bamborschke. Dieser bleiche Typ im Erdkundelehrer-Sakko, Schiebermütze, aufgeknöpftes Hemd, der sich als Großstadtvampir geriert. Ein Nihilistenlyriker, Nietzsche auf dem Nachttisch, dauerdrauf und dichtend durch die ewige Berliner Nacht. Einer, der sich zwischen den Stücken in Halbsätzen verliert, herrliches Kauft-das-Album-unsere-Sportwagen-müssen-getankt-werden-Blabla. Ein neuer Rio Reiser sagen manche, wegen des Ekels über die Zustände und der ganzen Verzweiflung, die aus den Texten tropft.

Mal faucht und fegt Bamborschke über die Songs, mal keucht und krächzt und kräht er gegen seine Band an, mal murmelt er Zeilen an der Musik vorbei wie: „Der Wahnsinn krabbelt mir den Rücken hoch/ Und beißt sich im Gehirnlappen fest.“ Zwischen Diskurs und Dumpfheit war lange nichts in der deutschen Gitarrennmusik. Jetzt steht da die Dämmerzustandspoesie des Tobias Bamborschke.