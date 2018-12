Nadja von Saldern findet, dass ein Rosenkrieg vermieden werden sollte. (Jan-Philipp Strobel/dpa)

Frau von Saldern, am 27. Dezember erscheint Ihr Ratgeber-Buch „Glücklich getrennt“. Im Gegensatz zu vielen anderen Ratgebern, die helfen sollen, eine Beziehung zu kitten, setzten Sie dort an, wo es schon zu spät ist. Warum?

Nadja von Saldern: Wenn es zu einer Trennung kommt, sollte ein Rosenkrieg vermieden werden. Darum geht es mir. Die hohen Scheidungsraten können nicht ignoriert werden. Mein Ziel ist es, dass die Paare am Ende sagen: Wir sind vielleicht nicht glücklich getrennt, aber die Trennung ist geglückt.

Liest man Ihr Buch, wird der Eindruck erweckt, Beziehungen sind wie eine Art Achterbahnfahrt, bei der mindestens die Hälfte der Fahrgäste während der Fahrt aus der Gondel fällt und verletzt zurückbleibt. Ist eine funktionierende Beziehung wirklich so viel Arbeit?

Meines Erachtens ist eine Beziehung eine Mischung aus Glück und sehr viel Arbeit. Und die Portion Arbeit ist nicht zu unterschätzen. Das ist bei allem so, was wir lieben. Den Garten müssen wir auch pflegen und auch im Job ist es gut, sich weiterzuentwickeln.

Den perfekten Partner gibt es also nicht?

Den gibt es nicht. Meiner Ansicht nach entsteht Liebe sowieso erst, wenn wir auch die schlechten Seiten unseres Partners kennen. Wir wollen einen Partner in guten und in schlechten Zeiten. Dementsprechend müssen wir den Partner aber auch mit seinen guten und schlechten Seiten akzeptieren.

Was sind die häufigsten Trennungsgründe, von denen Paare in Ihrer Praxis berichten?

Der Häufigste ist Fremdgehen, was aber in der Regel das Symptom einer eh schon maroden Paarbeziehung ist. Oft bekommen Menschen den Übergang vom Paar zur Familie nicht hin. Da geht das Paar häufig verloren, und beide Partner fühlen sich alleingelassen.

Sie raten in Ihrem Buch, schon zu Beginn einer Beziehung die rosarote Brille kurz abzulegen und sich zu fragen, wie gut der Partner wirklich zu einem passt – was genau muss passen, damit eine Beziehung langfristig funktioniert?

Beide müssen bereit sein, in die gleiche Richtung zu rudern. Es muss kein Topf auf einen Deckel passen, da frage ich mich eh immer, was dieser Spruch soll. Man muss sich gemeinsam zutrauen, in einem Boot auch Stromschnellen überwinden zu können. Das funktioniert, wenn ich sein darf, wer ich bin. Je ehrlicher eine Beziehung ist und je mehr man sich angleichen kann, in dem, was man möchte, desto besser passt es.

Das heißt, der gute alte Spruch „Gegensätze ziehen sich an“ trifft nur bedingt zu?

Genau. Paare können ruhig auch gegensätzlich sein, aber je verschiedener sie sind, umso mehr müssen sie sprechen.

Es ist aber ja nicht nur das Miteinander, das zählt. Auch diverse äußere Einflüsse können sich auf das Funktionieren einer Beziehung auswirken. Wie haben sich Beziehungen im Zeitalter von Online-Dating verändert?

Das Problem ist, dass wir heutzutage schnell aufhören, durchzuhalten. Wenn etwas nicht passt, dann geht man oft nicht durch das Tal, um es danach wieder gemeinsam zum Gipfel zu schaffen, sondern vermeidet das Tal, indem man stattdessen schnell mal wieder bei Tinder rumwischt. Die Möglichkeit, sich abzulenken verhindert das Dranbleiben an den Problemen. Wenn jemand uns nicht passt, gibt es ja noch genug andere. Das macht die Trennung leichter, kann aber nicht vor Problemen bewahren. Die nächste Beziehung wird dann schnell genauso blöd.

Sie sprechen auch die Themen Burn-out und Depression an. Sind die Anforderungen, die die Gesellschaft an uns stellt, Beziehungs-

killer?

Wenn jemand selbst mit sich nicht glücklich ist, hat er auch weniger Kraft, die er in die Beziehung investieren kann. Bei den vielen Anforderungen – Partner, Kinder, Haus, Karriere – wird leider oft zuerst an der Zeit gespart, die man sonst in eine Beziehung investiert. Dabei sollte genau dort die Priorität liegen, denn Beziehungen sollten Tankstellen sein und kein zusätzlicher Stress.

Eine Erkenntnis aus Ihrem Buch wird vielen nicht gefallen: Auch die Eltern und Schwiegereltern haben Einfluss auf eine Beziehung…

Ja, sehr großen Einfluss! Weil sie häufig ihre Kinder in eine Lage bringen, in der sie sich zwischen ihrem Partner und ihren Eltern entscheiden müssen.

Was soll das denn?

Das läuft unbewusst, weil sie den Wechsel nicht verstehen, dass sich das Kind durch eine feste Beziehung seinen eigenen Fuchsbau zulegt. Das ist natürlich eine unglaubliche Veränderung für die Eltern, aber diesen Schritt müssen sie vollziehen, und zwar bewusst. Gerade bei interkulturellen Paaren besteht hier oft Beratungsbedarf, weil einige Kulturen eine andere Beziehung zu den Eltern haben als zum Beispiel wir in Deutschland. Das sind Verhältnisse, die man schon früh in einer Beziehung klären sollte. Denn wenn ein Sohn sagt: Meine Mutter wird immer die Nummer eins sein, die Frau diese Position aber auch will, dann ist Vorsicht geboten!

Kommen wir zu dem Punkt, an dem eine Beziehung nicht mehr zu retten ist. Sie geben in Ihrem Buch Tipps, wie ein Rosenkrieg vermieden werden kann. Kann eine Trennung wirklich komplett friedlich verlaufen?

Ich habe einige friedliche Trennungen gesehen, aber wirklich sehr wenige. Die, die friedlich verlaufen, sind die, in denen beide beschließen, dass sie getrennte Wege gehen wollen. Sobald sich einer als Verlierer fühlt und ein Ungleichgewicht entsteht – und das gibt es in der Regel immer – kommen Wut und Verzweiflung auf, weil einer von beiden sich auf eine ungewollte Trennung einstellen muss.

Natürlich ist eine Trennung oder gar Scheidung schwierig. Aber warum führt sie so oft zum Rosenkrieg? Man hat sich doch schließlich mal geliebt…

Bei einer Trennung kommen oft Themen wieder hoch, die schon während der Beziehung für Streit gesorgt haben. Diese konnte man bisher nicht lösen, in der Trennung also erst recht nicht mehr. Da kommt man schnell an den Punkt, an dem man sich nicht mehr anders zu helfen weiß, als zu kämpfen. Oder eben so erschöpft ist, dass man alles lieber von einem Anwalt regeln lässt.

Die meisten Menschen wissen wahrscheinlich nur aus Filmen, wie eine Scheidung abläuft. Was sind die größten Irrglauben?

Wer kriegt das Haus? Wann sind die Kinder wo? Das sind alles Themen, die geklärt werden müssen. Und viele Menschen denken, dass das alles vor Gericht passiert. In Wahrheit können und sollten Paare das aber selbstständig besprechen. Den Richter braucht man nur für den formellen Akt der Scheidung. Bei einer Eheschließung im Standesamt will ja schließlich auch niemand die Gründe des Paares hören. Anwälte und der Richter müssen im Prinzip nichts über das Paar wissen, wenn dieses alles regelt. Wenn nicht, gibt es Streit und der Richter entscheidet über etwas, worüber er in der Kürze der Zeit eigentlich gar nicht richtig entscheiden kann.

Wie wirkt sich all dies auf Kinder aus?

Kinder brauchen einen festen Rahmen, in dem sie groß werden können. Bei einer Trennung der Eltern wird dieser Rahmen angekratzt und zerbricht. Kinder entwickeln dann Strategien. Entweder setzen sie sich an den Rand des Rahmens und sagen nichts mehr oder sie versuchen, der bessere Partner für eines der Elternteile zu sein. Andere Kinder fallen völlig aus dem Rahmen raus und rebellieren oder aber sie fangen an, den Rahmen beziehungsweise die Beziehung der Eltern zu flicken. Das kann ein Kind gar nicht. Und so etwas prägt einen Menschen natürlich auch für später.

Und bei den Ehepartnern selbst? Verheilt jede Wunde irgendwann?

Rosenkrieg-Wunden heilen nicht. Am Ende des Krieges steht ein Gerichtsurteil, das immer für eine Partei unfair ist. Und wenn man der Verlierer ist, strebt man nach Ausgleich. Das ist ein ganz normaler menschlicher Reflex. Deshalb ist ein Rosenkrieg oft nach dem Prozess noch nicht vorbei. Ich habe zum Beispiel mal mit einer Frau gesprochen, deren Ex-Mann ihr auch nach zehn Jahren noch die Autoreifen zerstochen hat. Wenn es allerdings ohne Rosenkrieg geht, ist das eine große Leistung. Und die Narben können heilen.

Sie selbst sind verheiratet. Wie kann die Achterbahnfahrt Beziehung trotz allem gelingen?

Es ist vor allem wichtig, Ja zu den Schwächen des Partners sagen zu können. Im Alltag sollten Trennungen, also der morgendliche Abschied oder die abendliche Begrüßung ritualisiert und gut gestaltet werden – und wenn es nur ein freundliches ‘Schön, dass du Zuhause bist’ ist. Und ganz wichtig: Nie gleichzeitig schlecht drauf sein!

Das Gespräch führte Alexandra Knief.

Zur Person

Nadja von Saldern (51) betreibt seit 2011 eine Praxis für Paartherapie und Scheidungsmediation in Berlin und Potsdam. Bevor sie sich als Paartherapeutin und Mediatorin ausbilden ließ, hat sie als Rechts­anwältin gearbeitet.

Weitere Informationen

Nadja von Saldern: Glücklich getrennt. Wie wir achtsam miteinander umgehen, wenn die Liebe endet. Ullstein, Berlin. 256 Seiten, 14,99 €.