Jil Bertermann im Bühnenbild von „Jakob Lenz“, das am Donnerstag im Theater am Goetheplatz seine A-Premiere feiert. (Carla Ringleb)

Frau Bertermann, für die Inszenierung der Oper „Jakob Lenz“ von Wolfgang Rihm haben Sie sich für ein anatomisches Theater als Bühnenbild entschieden. Was ist darunter zu verstehen?

Jil Bertermann: Das anatomische Theater ist ursprünglich zu wissenschaftlichen Zwecken Ende des 16. Jahrhunderts gebaut worden. Das älteste bekannte Exemplar steht in Padua. Die Form orientiert sich am Amphitheater, bietet also eine Art Arena-Situation, allerdings mit steil ansteigenden Sitzreihen. Einem interessierten Publikum sollte es ermöglicht werden, einer Sezierung von Leichen beizuwohnen. Im Englischen heißt der OP bis heute Operating Theatre.

Es handelt sich bei „Jakob Lenz“ um eine Kammeroper mit kleinem Orchester. Uns hat es interessiert, dafür eine räumlich ähnlich starke Konzentration zu finden. Wir bauen das anatomische Theater auf die Fläche der eigentlichen Bühne, dadurch werden zwar weniger Zuschauer als sonst Platz haben, aber es ermöglicht eine viel intimere Spielweise.

Nichts im Zuschauerraum würde ich jetzt nicht sagen, aber mehr verrate ich nicht. Das Publikum wird dort nicht sitzen, es wird sich quasi in der Musik aufhalten und die Klänge dieser besonderen Komposition aus verschiedenen Richtungen erfahren. Wir mussten eine Mindestanzahl an Besuchern unterbringen. Es gibt daher vor allem Stehplätze, die Möglichkeiten zum Sitzen bieten. Nur in der ersten Reihe befinden sich Sitzplätze. Das Gute ist, dass das Stück nur 75 Minuten dauert. So oder so bin ich sehr beeindruckt, mit welcher Findigkeit die Technik des Theaters diesen Riesenaufbau stemmt.

Eigentlich nicht. Die Idee ist im gemeinsamen Arbeiten an dem Projekt entstanden. Wir möchten einen starken Fokus auf die von Claudio Otelli gesungene Hauptfigur legen, so sind wir auf die Form des anatomischen Theaters gekommen. Der Raum ist dadurch sehr fokussiert, sehr beengt, wir müssen genau schauen, wo wir Achsen aufspannen können.

Ich muss keine Detailkenntnisse haben, also wissen, was in Takt 108 passiert. Aber ich muss das Stück genau kennen, um ein schlüssiges Konzept für den Raum zu entwickeln. Diese Oper ist beispielsweise von mehreren Zeitebenen geprägt: vom historischen Jakob Lenz, vom Schriftsteller und Arzt Büchner und schließlich vom Komponisten Rihm. Das führt wiederum dazu, dass es mir sinnvoll erscheint, ein Theater ins Theater zu setzen.

Ich hab’s studiert – um mal Lenz zu zitieren. Und ich habe als Jugendliche Theater gespielt, in Kindertheaterstücken auch Musik und Kostüme gemacht. Das Einzige, was ich damals überaus langweilig fand, war der Bereich Bühnenbild. Mittlerweile liebe ich das Vielseitige, das die Beschäftigung mit der Bühne ausmacht. Ich mag die Recherche, die ein Projekt erfordert. Und den vielschichtigen Prozess, der von einer Idee über die Arbeit in den Werkstätten bis zu den Proben geht.

Auf keinen Fall. Ich bevorzuge die Kulisse!

Zur Person

Jil Bertermann

studierte Freie Kunst mit Schwerpunkt Bühnenraum in Hamburg und arbeitet seit 2012 freiberuflich als Bühnenbildnerin, regelmäßig auch mit Marco Štorman, dem Regisseur von „Jakob Lenz“. Jil Bertermann lebt mit ihrer Familie in Berlin.

Weitere Informationen

„Jakob Lenz“ von Wolfgang Rihm. Regie: Marco Štorman, musikalische Leitung: Killian Farrell, Bühnenbild: Jil Bertermann. A-Premiere: Donnerstag, 30. Januar, 19.30 Uhr. B-Premiere: Sonnabend, 1. Februar, 19.30 Uhr. Für beide Vorstellungen gibt es Restkarten.