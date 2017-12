Janneke de Vries wird die neue Direktorin der Weserburg. (Nina Hoffmann / Weserburg)

Janneke de Vries wird neue Direktorin der Weserburg. Das geht aus Informationen hervor, die dem WESER-KURIER vorliegen. De Vries ist in der Bremer Museumslandschaft keine Unbekannte. Seit 2008 ist sie Direktorin der GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst in Bremen.

„Das ist eine sehr gute Wahl, Frau de Vries hat sich einem sehr anspruchsvollen Verfahren durchgesetzt“, sagte Staatsrätin Carmen Emigholz dem WESER-KURIER. Die GAK-Chefin sei sehr qualifiziert, und die Senatsverwaltung habe ihr eine konstruktive Zusammenarbeit zugesagt. Janneke de Vries wird den Posten in der Weserburg vom jetzigen Direktor Peter Friese übernehmen.

Die 1968 in Ostfriesland geborene Kuratorin studierte Kunstgeschichte, Neuere Deutsche Literatur und Europäische Ethnologie in Marburg und Hamburg. Sie schrieb als Kunstkritikerin für diverse Zeitungen und Magazine und war als freie Mitarbeiterin am MMK Museum für Moderne Kunst in Frankfurt/Main beschäftigt. Von 1999 bis 2003 war sie Chefredakteurin der Kunstzeitung „artkaleidoscope“, und in den drei darauffolgenden Jahren kuratorische Assistenz am Kunstverein in Hamburg.

Bevor de Vries nach Bremen kam, war sie von 2006 bis 2007 Direktorin am Kunstverein Braunschweig. An der GAK lag der Schwerpunkt ihrer Arbeit neben prozessorientierten Einzelpräsentationen, insbesondere auf thematischen Gruppenausstellungen, die unterschiedliche gesellschaftliche Diskurse thematisierten. Darunter waren zum Beispiel Ausstellungen, die den öffentlichen Raum thematisierten, den Umgang mit feministischen Fragestellungen in der Kunst, oder das Thema Scheitern als künstlerischer Antrieb.