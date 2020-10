Pianist Jasper van‘t Hof gastierte im Sendesaal und spielte gleich zwei Konzerte. (Wil Bijker - Escapement)

Zu Zeiten seiner vielleicht erfolgreichsten Band Pili Pili saß und stand der Pianist Jasper van’t Hof umgeben von einem regelrechten Turm aus Tasteninstrumenten auf der Bühne, um seine Klangideen umzusetzen. Heute reichen ein Flügel, ein kleines Keyboard sowie ein Notebook. So war es jedenfalls beim Konzert von Jasper van’t Hofs B. E. Trio am Freitag im Bremer Sendesaal, das in Pandemiezeiten gleich zweimal stattfand aufgrund der stark reduzierten zugelassenen Zuhörerzahl.

Der Pianist aus den Niederlanden ist ein ­alter Bekannter in der Stadt, der mit unzähligen Bands und Musikern hier aufgetreten ist, angefangen bei der legendären Formation ­Association P. C., die Jazzrock spielte, als von Jazzrock noch gar nicht die Rede war. Zu ­seinem aktuellen B. E. Trio (benannt nach dem Boy Edgar-Preis, der höchsten Musiker­auszeichnung der Niederlande, die van’ Hof 2018 erhielt) gehören der Kontrabassist ­Stefan Lievestro und der Schlagzeuger Jamie Peet, deutlich jüngere Musiker als der 73-jährige, mit denen er aber schon eine ganze Weile spielt.

Zur Eröffnung wählte das Trio mit „Sister Joe“ ein Stück des 1979 sehr jung gestorbenen polnischen Geigers Zbigniew Seifert, das hier von einem wuchtigen, durchlaufenden Computer-Puls angetrieben wurde, der dem Pianisten weiten Raum für technisch brillante Ausflüge und dem Rhythmusapparat alle Freiheiten bot, sich dann aber allmählich zu einem fließenden Nu-Jazz umformte. Mit „The quiet American“ (nach Graham Greenes gleichnamigem Roman) griff Jasper van’t Hof eine seiner älteren Kompositionen auf, die in diesem Dreierverbund aber neue Dringlichkeit erfuhr, um sich dann mit „Headpeeper“ einem alten Pili Pili-Hit zuzuwenden, der nun Fusion-Formate der frühen siebziger Jahre mit der Gegenwart und einem mächtigen Drum-Solo verknüpfte.

Dem Pianisten und Keyboarder merkte man dabei immer noch den großen Spaß an, mit überraschend fiependen und pfeifenden Einwürfen die Stücke ein wenig aus dem Lot zu bringen. In Peet und Lievestro hat er dabei ideale Partner, die selbst mit plötzlichen Attacken für bereichernde Unruhe sorgten, aber auch ein gutes Gespür für ruhigere Momente offenbarten, wie sie sich im leicht melancholischen „Nebula“ finden. Mit Horace Silvers nachdenklichem Stück „Peace“ verabschiedete sich das exzellente Trio.