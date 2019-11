Die norwegische Jazz-Sängerin Rebekka Bakken ist zu Gast bei den Bremer Philharmonikern. (Felix Broede)

Bremen. Die Bremer Philharmoniker laden am Mittwoch, 4. Dezember, zu ihrem traditionellen Konzert für die Aktion Weihnachtshilfe des WESER-KURIER ein. Im großen Saal der Glocke spielt das Orchester ein adventliches Programm, unterstützt von der norwegischen Jazzsängerin Rebekka Bakken. Mit Torodd Wigum steht ein Landsmann von Rebekka Bakken am Pult der Philharmoniker.

Die Konzertbesucherinnen und -besucher erwartet ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Programm, das sich aus den Bereichen Klassik, Jazz und Swing speist. Tom Waits ist mit „Christmas Card from a Hooker“ vertreten, ebenso Danny Elfman mit der Filmmusik aus „A Nightmare before Christmas“; Bryan Kellys „Improvisations on Christmas Carols“ oder „Wie soll ich dich empfangen“ von Johann Sebastian Bach werden ebenfalls zu hören sein. Rebekka Bakken wird mit diversen eigenen Songs vertreten sein.

Die norwegische Sängerin, die 1970 in Oslo geboren wurde, ist musikalisch breit aufgestellt und mag es gar nicht, nur als Jazzinterpretin gesehen zu werden. Die Frau mit der Drei-Oktaven-Stimme hat ihre Wurzeln in der Klassik, spielt Violine und Klavier und ist von der norwegischen Folkmusic beeinflusst – was bei Jazzern aus dem skandinavischen Land nicht ungewöhnlich ist, wie das Bremer Publikum auf der diesjährigen Jazzahead feststellen konnte. Rebekka Bakken sammelte zudem Erfahrungen als Sängerin von Blues- und Funk-Ensembles und studierte einige Semester Philosophie, bevor sie nach New York zog, um sich auf ihre Gesangskarriere zu konzentrieren. Ihre erste Solo-CD erschien 2003. Da war sie zurück in Europa und hatte sich in Wien niedergelassen. Mittlerweile lebt Rebekka Bakken in Schweden.

Zur Sache

Benefiz-Adventskonzert für die Weihnachtshilfe, Mittwoch, 4. Dezember, 20 Uhr, Die Glocke. Karten gibt es im Pressehaus an der Martinistraße, allen regionalen Zeitungshäusern und bei Nordwest-Ticket unter 0421/36 36 36. Das Konzert wird live von Radio Bremen Zwei übertragen; der Mitschnitt auf CD ist ab dem 12. Dezember erhältlich.

