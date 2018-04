Piotr Damasiewicz und sein Projekt Power of the Horns waren auch mit dabei. (Lech Basel)

Ein leichtes Plus bei den Messe-Teilnehmern, und erneut bisher mehr als 17.000 Besucher bei der Messe und dem parallel stattfindenden Festival: Das ist die Bilanz der Jazzahead 2018. Wie die Messe Bremen mitteilte, kamen zu dem Branchentreff, der vom 19. bis zum 22. April stattfand, 3282 Firmen und Fachteilnehmer. Im vergangenen Jahr waren es 3169. "Die Jazzahead hat erneut bewiesen, dass Bremen auf der Jazzlandkarte der Welt die Hauptstadt ist", sagte Hans Peter Schneider, Geschäftsführer der Messe Bremen.

Die Gesamtbesucherzahl des Festivals könne erst bekannt gegeben werden, wenn dieses beendet sei, bis September läuft beispielsweise noch die begleitende Ausstellung im Museum Weserburg, "Where does your heart belong". Ausverkauft war am Sonnabend, wie schon im Jahr zuvor, die Overseas Night; zur Clubnight, die dieses Jahr zum ersten Mal nachmittags von drei Open-Air-Konzerten eingeleitet wurde und abends Jazz an 30 Orten bot, kamen 7000 Besucher.

Polen als diesjähriges Partnerland habe eindrucksvoll unter Beweis gestellt, über welch hohe internationale Qualität seine Szene verfüge, so Schneider weiter. Präsentiert hätten sich neben den großen Namen auffällig viele junge Musiker. Wer die 40 Showcase-Konzerte nicht sehen konnte oder sie noch einmal sehen möchte, kann dies ab sofort auf der Website der Jazzahead tun: www.jazzahead.de

Gastland für 2019

Derweil steht mit Norwegen der Gast für das nächste Jahr fest. "Beginnend mit der Generation von Jan Garbarek, Arild Andersen und Jon Christensen, über Nils Petter Molvaer, Jan Bang, Arve Henriksen bis zu Musikern wie Mathias Eick hat Norwegen einen großen Anteil an der Stilistik, die man heute skandinavischen Jazz nennt", begründet Uli Beckerhoff aus dem künstlerischen Leitungsteam die Entscheidung für das Land. Der deutsche Markt sei "immens wichtig" für die internationale Kulturarbeit ihre Landes, erklärt die norwegische Kulturministerin Trine Skei Grande. Norwegen ist im kommenden Jahr auch auf der Frankfurter Buchmesse und bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin im Fokus.