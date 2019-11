Jazzahead-Clubnight: Die Veranstaltung wurde nun mit einem Preis für ihre Markenführung gelobt. (Karsten Klama)

Eine 42-köpfige Expertenjury hat am Donnerstag in Essen die Fachmesse Jazzahead als „Europäische Kulturmarke des Jahres 2019“ ausgezeichnet. Die Jury lobte unter anderem die nachhaltige und konsequente Markenführung, die Markenidentität und die Positionierung. Auf der Internetseite des Awards heißt es: „Durch ihre unverwechselbare Kommunikation beweist die Jazzahead inhaltliche Konsequenz in Philosophie und Werten.“ Für die Auszeichnung waren noch zwei weitere Marken nominiert: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg und 100 Jahre Bauhaus.

Jazzahead-Gründer und Geschäftsführer der Messe Bremen, Hans Peter Schneider, freut sich über die Auszeichnung. Der Preis sei eine „großartige und tiefe Anerkennung“ für die Arbeit des Jazzahead-Teams. Zukünftig erhoffe sich die Messe durch die Auszeichnung mehr internationale Aufmerksamkeit.

Die Jazzahead ist eine Kombination aus Fachmesse und Festival. Sie findet seit 2006 jährlich im April in Bremen statt. Im kommenden Jahr wird sie vom 23. bis zum 26. April veranstaltet. Anlässlich des 15-jährigen Bestehens hat das Messe-Team angekündigt, den Fokus der Veranstaltung 2020 auf das Land Kanada zu richten.

Die Kulturmarken-Awards wurden in diesem Jahr zum 14. Mal verliehen. Neben dem Preis für die „Europäische Kulturmarke“ wurden unter anderem auch die „Europäische Trendmarke“ und das „Europäische Bildungsprogramm“ ausgezeichnet. Dafür wurden insgesamt 105 Beiträge aus Deutschland, Frankreich, Holland, Kroatien, Litauen, Österreich, Tschechien und der Schweiz ausgewertet. Initiator der Awards ist die Berliner Consulting-Agentur Causales.