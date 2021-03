Er singt, spielt Gitarre, Schlagzeug, Keyboard – Nils Wandrey lebt für seine Musik. (Nils Wandrey)

Den Sohn von Guns N’ Roses-Gitarrist Slash fragen, ob er deinen Song einspielen will, Udo Lindenberg eine Flasche Schnaps schicken oder Katy Perry einen musikalischen Heiratsantrag machen: Wer heutzutage als Musiker erfolgreich sein will, da ist sich Nils Wandrey aus Bremerhaven sicher, der muss mutig sein, auffallen und auch mal zu ungewöhnlichen Mitteln greifen. Er hat all dies gemacht und - soviel sei bereits verraten - manches hat geklappt, anderes überhaupt nicht.

Der 39-Jährige arbeitet als Musiklehrer in Bremenhaven. Doch auch schon vor seiner Lehrertätigkeit und in seiner Freizeit bestimmt Musik sein Leben. Auch sein Vater hat Musik gemacht, zu Hause lagen Gitarren herum, an denen er schon als Kind gerne herumgezupft hat. „Meine Mutter meinte irgendwann, wenn, dann soll ich das vernünftig lernen, also ging ich zur Musikschule“, erinnert sich Wandrey. Geübt habe er jedoch immer eher halbherzig. Mit neun Jahren allerdings besuchte er mit seinem Vater ein Konzert der Scorpions. „Da bin ich Fan geworden und habe gelernt, was man mit einer Gitarre alles machen kann.“ Beim zweiten Konzert war für ihn klar: „Das will ich irgendwann auch!“

Wandrey gründete als Schüler erste Bands, spielte Songs seiner Lieblingsbands - Scorpions, Bon Jovi, Soul Asylum - nach und schließlich trat eine weitere prägende Gruppe in sein Leben, die ihn davon überzeugte, bei der Musik zu bleiben: Greenday. „Die spielten einfache Akkorde, und die Songs waren trotzdem cool!“ Wandrey lernte im Laufe der Jahre neben der Gitarre auch noch Bass und Schlagzeug, er nahm Gesangsunterricht und spielte ein wenig Keyboard.

Der Musiker fing an, selbst Lieder zu schreiben und feierte mit seiner Rockgruppe Crack'n Up's erste Erfolge. Die Band spielte im Vorprogramm von Pur und Toto, war Teil einer Aftershowparty für Motörhead und ging 2007 auf Japan-Tour. Doch nur ein Jahr später trennte sich die Gruppe. Wandrey hatte noch ein paar Auftritte mit Eric Martin von Mr. Big, ging 2011 mit James Kottak von den Scorpions auf Tour, war aber ab da, wie er selbst sagt, „im echten Leben gefangen“, fernab der Bühne. Er begann, sich mit dem Thema Musikproduktion zu beschäftigen, absolvierte ein Fernstudium im Bereich Audio-Engineering, begann, andere Künstler zu begleiten und baute sich ein kleines Heimstudio auf.

In den vergangenen Jahren und Monaten hat der Multiinstrumentalist zudem wieder viele eigene Songs geschrieben, solo gearbeitet. Seine aktuelles Projekt: Mehr Reichweite auf Spotify generieren. Vor einigen Wochen startete er dafür den „New Song Friday“. Jeden Freitag lädt er einen Titel auf der Musik-Steaming-Plattform hoch. Nach eigenen Angaben hat er noch genug Hits in der Schublade, um das ein ganzes Jahr lang durchzuziehen. Gestartet ist er mit dem Lied „Become Who I Am“, weil es ihn seiner Meinung nach am besten widerspiegelt. Es geht in dem Lied um genau das, was Wandrey gerade selbst erlebt, das Gefangensein, irgendwo zwischen dem Traum von der großen Musikkarriere und den Pflichten, die das Leben so mit sich bringt. „Der Song klingt oldschool, Greenday trifft Bon Jovi, das bin einfach irgendwie ich“, sagt er.

Insgesamt fünf - mal rockige, mal poppige - Titel hat der Musiker bei seinem „New Song Friday“ schon geteilt. Auch die Balade „Fly“ ist bereits online, ebenso der Song „Gravity“, den London Hudson, der Sohn von Guns N’ Roses-Gitarrist Slash, für Wandrey auf dem Schlagzeug eingespielt hat. Wie es dazu kam? Wandrey hat ihn einfach gefragt. Das ist also einer dieser Fälle, in dem sich der Mut des Bremerhaveners ausgezahlt hat.

Weniger Glück hatte er bei Udo Lindenberg. Dem hat Wandrey mal einen kleinen Koffer zukommen lassen, darin eine kubanische Zigarre, eine Flasche Whisky und einer seiner Songs als MP3 mit der Bitte, ob Lindenberg die Strophen singen würde. „Er hat sich nie gemeldet“, sagt Wandrey. Den Koffer habe er allerdings später bei einem Fernsehinterview in Lindenbergs Wohnung im Hintergrund entdeckt. „Immerhin der hat ihm gefallen.“

Und auch eine weitere Idee der Selbstvermarktung hat nicht ganz so funktioniert wie erhofft: 2012 nahm Wandrey den Song „Katy Perry“ auf, postete dazu ein Video, in dem er in einem pink gestrichenen Dachzimmer voller Perry-Poster Musik und der Sängerin schließlich sogar einen nicht ganz ernst gemeinten Heiratsantrag machte. Perry war damals die Künstlerin mit den meisten Followern in den sozialen Netzwerken. Hätte sie Wandreys Projekt geteilt oder geliked, hätte ihm das viel Aufmerksamkeit gebracht. „Hat nicht funktioniert“, sagt Wandrey und lacht. „Aber immerhin habe ich damit viele Perry-Fans auf meine Seite gezogen, die dachten, ich wäre einer von ihnen.“

Und was kommt als Nächstes? Ein Song für Mick Jagger? Blumen für Ariana Grande? Oder ein Duett-Angebot für Justin Biber? Geplant ist erst einmal nichts dergleichen. Wandrey will weiterhin seine Songs über Spotify bekannter machen; will, dass sie gehört werden, dass sie Menschen berühren. Und irgendwann, wenn Corona vorbei ist, würde er auch gerne wieder auf einer Bühne stehen. Mit einer Band. Denn auch, wenn er theoretisch alle Instrumente selbst spielen kann: Zusammen macht es einfach doch mehr Spaß.