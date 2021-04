Frau Kuhrt, Frau Paulsen, Sie haben ein Knigge-Buch für das 21. Jahrhundert geschrieben, weil Sie der Meinung sind, dass viele Benimmregeln an den Zeitgeist angepasst werden müssen. Ist das so?

Henriette Kuhrt: Ja, es hat in vielerlei Hinsicht ein Wandel stattgefunden. Es gibt nicht mehr das eine Set an Verhaltensweisen, das für alle in allen Situationen passt. Es gibt heute viele Akteure, die mitreden. Wenn ich zum Beispiel jemanden zum Essen einlade, dann hat man früher etwas gekocht und es wurde gegessen, was auf den Tisch kommt. Mittlerweile fragt man aber: Ist ein Veganer, ein Vegetarier, ein Lakose-Intoleranter dabei? Das sind Dinge, auf die man Rücksicht nimmt. Man verhandelt Dinge neu. Das ist eine sehr schöne Entwicklung, aber manchmal eben auch schwierig.

Sarah Paulsen: Der Ellbogen auf dem Tisch zum Beispiel. Da haben unsere Eltern uns noch zu jeder Mahlzeit geknechtet. Heute haben, spätestens nachdem man aufgegessen hat, alle ihren Ellbogen auf dem Tisch. Allgemein glaube ich, dass Formalität sehr auf dem Rückmarsch ist. In vielen Firmen duzt man sich, die Zeiten der ganzen Mann-Frau-Galanterie, bei der der Mann der Frau in den Mantel hilft, sind auch vorbei. Heute würden wir sagen: Es ist nicht unbedingt das gute Benehmen, dass vor Unhöflichkeit und Rücksichtslosigkeit schützt, sondern ein guter Charakter. Wer ein bisschen auf sein Mitgefühl hört, der braucht auch kein Benimm-Buch!

Paulsen: Ich glaube, jeder benimmt sich zwangsläufig mal daneben. Die Frage ist: Wie sieht das Krisenmanagement danach aus? Wenn man die Größe besitzt, zuzugeben, dass man sich danebenbenommen hat - sei es betrunken auf der Firmenfeier oder wenn man sich der Freundin gegenüber im Ton vergriffen hat - ist das Meiste verzeihbar. Früher war die Idee hinter Benimmregeln: Wenn ich alles richtig mache, bin ich unangreifbar. Davon wollen wir weg. Man muss nicht immer alles richtig machen.

Die beiden Autorinnen Henriette Kuhrt (links) und Sarah Paulsen haben ein Buch über Knigge im 21. Jahrhundert geschrieben. (Sebastian Krawczyk)

Kuhrt: Die Deutschen sind eine sehr zurückhaltende Nation, was Komplimente angeht. Hier herrscht eher das Motto: Nicht gemeckert ist gelobt genug. Viele Männer sind auch seit der MeToo-Debatte verunsichert, was Komplimente angeht.

Kuhrt: Die plakativste Regel ist: Was man nicht anfassen darf, darf man auch nicht kommentieren. Wir wünschen uns eine Kultur, in der man sich dennoch traut, Komplimente zu machen - selbst, wenn man mal was Blödes sagt. Und das man davon weggeht, Menschen für ihr Aussehen zu loben, sondern ihnen Komplimente zu ihren Kindern, ihrem Stil, ihrer Persönlichkeit, ihren Kompetenzen macht. Es gibt viele Bereiche, in denen Komplimente sicher sind. Nur Schmierkomplimente sollte man ausklammern - und was schmierig ist, weiß insgeheim auch jeder! Wenn ich als Mann ein Kompliment mache, weil eine Frau etwas Tolles getan hat, dann ist das okay. Wenn ich hoffe, dass sie danach mit mir ins Bett geht oder ich ihr dadurch einen Gebrauchtwagen andrehen kann, nicht.

Paulsen: Ja, es ist manchmal kompliziert, aber besser falsch machen als gar nicht. Wenn ich zum Beispiel nicht sicher bin, welches Personalpronomen ich verwenden soll, weil ich nicht weiß, ob sich jemand als sie, er oder non-binär definiert. Es ist immer besser, zu fragen als einfach irgendwas zu benutzen. Da wird sich niemand aufregen.

Paulsen: Veränderungen in der Sprache bedeuten ja auch einen Abschied von Privilegien. Gerade die Menschen, die bisher nie von Ausgrenzung betroffen waren, nie erlebt haben, wie es sich anfühlt, wenn man als Frau vielleicht mit gemeint, aber nicht mit adressiert ist, sind es, die sich jetzt bedroht fühlen. Das ist auch verständlich. Aber es ist wichtig zu wissen, dass man privilegiert ist und die Bereitschaft zu entwickeln, davon etwas abzugeben. Es geht darum, niemanden auszugrenzen und nicht darum, eine Sprache zu entwickeln, die es allen unnötig schwer macht.

Paulsen: Abgesehen von den offensichtlichen Dingen - Masken, Abstand, kein Händeschütteln - ist auf jeden Fall neu, dass wir das erste Mal alle kollektiv in einer Lebenskrise stecken. Vorher hatte in unserem sehr gesegneten Land jeder seine eigene biografische Lebens-, Ehe- Midlife-Krise. Man sieht jetzt ganz gut, was Krisen mit Menschen machen und wie unterschiedlich Menschen damit umgehen. Ich hoffe, dass dadurch ein Verständnis dafür entsteht, wie fragil unser privilegierter Alltag ist und dass Menschen in persönlichen Krisensituationen dadurch allgemein besser verstanden werden.

Paulsen: Tinder ist eigentlich wie ein Online-Barabend. Man sieht Menschen, die man attraktiv findet, unterhält sich und entscheidet, ob man sich wiedersehen möchte. In der Bar geht man auch nicht zu einer hübschen Frau und knallt vor ihr seinen Penis auf den Tresen. Also bitte auch nicht online. Unaufgeforderte Dick-Pics gehören sich einfach nicht. Ansonsten gilt wie offline: freundlich sein, interessiert sein. Und wenn man merkt, es passt gar nicht, den Korb verteilen, den man selber auch bekommen möchte.

Kuhrt: Wer nicht frisch geduscht ist, hat kein Date verdient. Und wer die ganze Zeit nur quatscht, der bekommt automatisch kein zweites. Man muss seinem Gegenüber auch zuhören, ihn oder sie kennenlernen wollen. Es ist wichtig, neugierig und offen zu sein.

Kuhrt: Absolut! All die Umbrüche, die gerade stattfinden, sind gar nicht so schlimm, wie viele vielleicht meinen. Sie bringen auch Befreiung mit sich. Und wenn wir es richtig angehen, kann uns das als Gesellschaft voranbringen.

Das Gespräch führte Alexandra Knief.

Zur Person

Henriette Kuhrt (43) und Sarah Paulsen (42)

sind gebürtige Hamburgerinnen und haben gerade gemeinsam ein Buch zum Thema Knigge für das 21. Jahrhundert veröffentlicht. Kuhrt ist Journalistin und Buchautorin. Seit neun Jahren schreibt sie die „Hat das Stil?“-Kolumne in der NZZ am Sonntag. Paulsen studierte Geschichte und Kunstgeschichte. Sie leitet die Kundenkommunikation eines Berliner Start-ups.

Weitere Informationen

Henriette Kuhrt und Sarah Paulsen: Im Dschungel des menschlichen Miteinanders. Ein Knigge für das 21. Jahrhundert. Goldmann Verlag, München. 256 Seiten, 18 €.