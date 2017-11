Julia Engelmann (Daniel Reinhardt, dpa)

Den Bühnenhintergrund dominiert die scherenschnittartig anmutende Skyline einer Großstadt. Auf einem Hochhaus stehen zwei Figuren, die einander an die Hand genommen haben. Vor dieser Kulisse, von der Künstlerin eigens für ihre Tour entworfen, zeichnen sich drei Arbeitsplätze für Musiker ab: Instrumente, Mikrofone, Wasserflaschen. Linker Hand klärt der Text auf einer Schiefertafel darüber auf, was an diesem Abend im Musical-Theater gespielt wird: „Bremen, Baby“.

Mithin ein Heimspiel für die musisch mehrfach begabte Julia Engelmann, geboren 1992 in Bremen, belehrt in Klavier, schon zu Schulzeiten rührig in darstellender Kunst. Von der Schauspielerei, wird sie später erzählen, habe sie sich – einstweilen – zugunsten der Poesie und der Musik ebenso verabschiedet wie von der Psychologie als Studienfach. Aber diese vorgeblichen Brüche im Lebenslauf sind womöglich gar keine. Denn bei ihrem umjubelten Auftritt in jenem Haus am Richtweg, in dem auch die Proben zur aktuellen Tournee stattfanden, beweist die schwarz gewandete Blonde ein ums andere Mal eindrucksvoll, wie vielfältig sie ihre Talente einzusetzen weiß, ohne sich vor der Zeit auf eine Arbeitsplatzbeschreibung beschränken zu müssen.

Übermütige Konfettiwürfe

Neben den Poetry Slam ist jetzt, nahezu gleichberechtigt, die Musik getreten. Um nicht – wie im Fall einer weiteren Ansage-Institution – zu sagen: Jetzt singt sie auch noch. Schauspielerin ist die talentierte Frau Engelmann gewissermaßen geblieben. Davon künden beredte Gesten und ihr gewitzter Sprechgestus. Dass sie als psychologisch wertvolle Lebensberaterin taugt, zeigt sich nicht nur in ihren unterhaltsam dargebotenen Texten, die durch übermütige Konfettiwürfe ästhetisch gepimpt werden, sondern auch in einem als Fragerunde für Fans ausgewiesenen Intermezzo.

Stimme einer Generation ist ein enormer Fußstapfen. Aber Engelmann schwingt sich offenbar mühelos auf, diesen Part auszufüllen. „Grüner wird's nicht“ heißt die erste Kostprobe ihres motivierenden Wirkens. Entnommen ist sie ihrem Musik-CD-Debüt, das – auch mit Blick auf jüngere Anhänger – den trefflichen Titel „Poesiealbum“ trägt. „Warte nicht auf den Startschuss / Warte nicht auf das Glück“, heißt es darin. Zwar trägt ihre Stimme den Auftaktsong noch nicht so recht; das bessert sich aber.

„Stille Poetin“ nannte man sie als Teenager bei einem gruppendynamischen Spiel. Damals fand sie das Etikett uncool. Nunmehr wendet den Ausdruck für sich und das Auditorium ins Positive, indem sie ihn als Mutmacher für jene veranschlagt, die noch mit ihrer künstlerischen Berufung hadern. Darauf etwas Konfetti! Desgleichen für das anrührende Sprechgut, das sie ihren Eltern und ihrem Bruder widmet. Weil noch Konfetti vorrätig ist, umrieselt es auch „Grapefruit“, einen „Lied-Gedicht-Hybrid“ aus dem Buch „Jetzt, Baby“ (2016), das reich an Bonmots à la „Du musst nicht in jeden Abgrund springen, um Tiefgang zu haben“ ist.

Früher gab es Beat-Literatur, heute gibt es Poetry Slam. Beides sind rhythmische Präsentationen von Literatur im öffentlichen Raum mit Spektakelwert. Allen Ginsberg („Howl“) ist der Ahnherr solcher Spoken-Words-Performances, Rainald Goetz, Pionier der deutschen Popliteratur, sozusagen sein Sohn, Julia Engelmann seine Enkelin. Ging es Goetz darum, mit irrem Blick, wirrem Vokabular und kirre machender Diktion zu schockieren, so will Engelmann lieber betören als verstören. Das mag postpolitisch und metahistorisch sein. Aber auch Poesiealbumeinträge tragen ein Programm, wie der wohlwollende Applaus beweist.