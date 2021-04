Ausstellungsmacher Jörg van den Berg verlässt Worpswede in Richtung Leverkusen. (David Hecker/Worpsweder Museumsverbund)

Der Ausstellungsmacher und Künstlerische Leiter der Kulturstiftung Landkreis Osterholz, Jörg van den Berg, verabschiedet sich aus Worpswede. Das teilten die Worpsweder Museen am Montag mit. Der gebürtige Duisburger übernehme zum 1. August die Leitung des Museums Morsbroich in Leverkusen.

Jörg van den Berg war im Frühjahr 2017 damit beauftragt worden, das Projekt „Kaleidoskop Worpswede“ als freier Ausstellungsmacher zu betreuen. Daraus entwickelte sich ein Großprojekt mit acht Einzelausstellungen, das bis ins vergangene Jahr hinein zu sehen war und die Worpsweder Kunst- und Kulturgeschichte neu einordnete. 2018 übernahm der Kunstwissenschaftler van den Berg zudem die vakante Künstlerische Leitung der Großen Kunstschau, deren Träger die Kulturstiftung Landkreis Osterholz ist. Er konzipierte die Präsentation der Sammlung neu und stieß eine ganze Reihe von Ausstellungsprojekten an. Die Wechselausstellungen öffneten sich verstärkt zur internationalen Gegenwartskunst, nahmen jedoch jeweils ihren Ausgangspunkt in der Worpsweder Kunst- und Kulturgeschichte. Sein Wechsel ins Rheinland habe familiäre Gründe, heißt es in einer Pressemitteilung.