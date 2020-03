Johannes Oerding macht sich Sorgen – Sorgen über den zunehmenden Rechtsruck und den Zustand unserer Erde. Das hört man auch auf seinem neuen Album „Konturen“. (OLAF HEINE)

Herr Oerding, auf Ihrem neuen Album „Konturen“ gibt es Pop, Elektro-Beats, NDW-Klänge, Streicher und Chöre. Woher die Experimentierfreude?

Johannes Oerding: Ich habe mir tatsächlich ein bisschen mehr rausgenommen, da haben Sie recht. Wo ich mir früher schon mal Grenzen gesetzt habe und dachte, lieber nicht übertreiben, das machst du dann live, habe ich mir dieses Mal gesagt: Warum eigentlich nicht? Seit 15 Jahren höre ich immer wieder, wenn meine Platten so wären, wie ich live Musik mache, wäre es noch geiler. Also habe ich das einfach gemacht. Ich mag halt auch all diese Musik, die mich an meine Jugend erinnert – ob das Synthiesounds sind oder große Balladen.

Ich glaube, das ist einfach der Zeitgeist in unserer Gesellschaft, egal ob national oder global. Menschen politisieren sich, hinterfragen und zweifeln mehr. Ich habe gemerkt, dass ich immer interessierter werde an diesen Themen. Also weg vom Ich, hin zum Wir. Was machen wir eigentlich gerade falsch? Das ist der Grundtenor des Albums. Es beleuchtet eher das Wir, mich immer miteinbeziehend, statt nur die klassischen, autobiografischen Singer/Songwriter-Themen. Die langweilen mich mittlerweile ein bisschen.

Mir missfällt natürlich der Rechtsdruck. Dieses egoistische, sehr reaktionäre Schwärmen von der guten alten Zeit, die gar nicht besser war. Und es macht mir Angst, dass wir nicht erkennen, dass wir die Welt gerade komplett zerstören und es schon fast zu spät ist. Ich verstehe nicht, warum wir nicht kapieren, dass wir dieses Thema alle zusammen angehen müssen – weil das hier sonst für alle keinen Sinn mehr macht.

Ich bin oft bei Demos, die pro Europa sind, bei Fridays for Future war ich auch, und ich laufe grundsätzlich immer bei Anti-Rechts-Demos in Hamburg mit. Da bin ich ziemlich aktiv. Ich weiß, dass das nur ein ziviler Protest und ein Tropfen auf den heißen Stein ist, aber es motiviert mich trotzdem, wenn ich sehe, wie viele Leute dabei sind. Das Problem ist: Wir sind eigentlich so viele, die den ganzen Scheiß nicht wollen, aber wir sind viel zu leise. Die ganzen Verrückten, die laut sind, nutzen die Flächen besser.

Es gibt nicht den einen Lösungsvorschlag, das macht es ja so kompliziert. Und ich habe als Künstler mit Sicherheit nicht die Aufgabe, Lösungen zu finden. Die Dinge, die ich in dem Song „Besser als jetzt“ aufzähle, wären aber schon mal ein guter Anfang: mehr Verstand, Vernunft, Mut und Offenheit – das sind alles Eigenschaften, durch die ein Miteinander funktioniert und die man braucht, um eine Veränderung einzuleiten. Und wo ich schon ein Mikrofon in der Hand habe, kann ich vielleicht den einen oder anderen, der auf meine Konzerte kommt oder mein Album hört, zum Nachdenken bringen.

Mir war immer klar, dass ich irgendwann auf der Bühne stehe und Musik mache. Das war als Kind schon meine Rolle, um mir Gehör zu verschaffen und mich abzusetzen von meinen vier Geschwistern. Es gibt Bilder, auf denen ich als Sechsjähriger auf dem Flohmarkt singe. Dass die Leute zuhörten, gab mir immer das Selbstbewusstsein und Gefühl, dass ich offenbar ein Talent habe, das die Leute stehen bleiben lässt.

Aus der Not heraus – denn am Anfang wurde ich nicht im Radio gespielt. Und was machst du, wenn dich keiner kennt? Dann musst du zu den Leuten nach Hause. Plakate aufhängen, anklopfen und sagen: Ich spiele hier heute. Dann denken sie vielleicht, den Vogel gucken wir uns mal an, und wenn sie es gut finden, kommen sie wieder. Ab da ist es als Künstler deine Aufgabe, eine persönliche Ebene aufzubauen, die Leute wirklich ins Boot zu holen und zu sagen: Ich kümmere mich um euren Soundtrack, wenn ihr mir dafür das gebt, was ich so liebe, nämlich Applaus, Zuhören, Zuneigung. Das hat ja schon auch was mit Geltungsbedürfnis zu tun. Das war bei mir schon als Kind so. Man hat mich immer den Vorzeige-Johnny genannt.

Weil ich immer ein bisschen angegeben habe. Wenn meine älteren Brüder 100 Meter gelaufen sind, habe ich gesagt, ich laufe viel schneller – und dann musste ich auch schneller laufen. Das war immer mein Antrieb. Heute bin ich zwar gelassener, aber das schlummert schon noch in mir. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die einfach aufgehört haben, weil es zu lange gedauert hat, sie nicht die Geduld oder den Glauben an sich hatten. Das hatte ich immer.

Nein. „Sing meinen Song“ war wie gemacht für mich: am Lagerfeuer sitzen, Gitarre spielen, covern, jammen, ein bisschen was trinken – das war genau mein Ding. Aber ich werde jetzt nicht die nächste TV-Show machen. Du kriegst natürlich sofort Angebote, wenn du dich gut geschlagen hast, aber ich habe ein neues Album, und mein Job ist es, da rauszugehen und zu spielen. Nächstes Jahr geben wir 100 Konzerte und das Jahr darauf auch noch mal 100.

Lustig, oder? Inhaltlich hat das überhaupt keine Bewandtnis. Obwohl wir letztens aus Spaß gesagt haben: Vorausschauendes Handeln ist ein Zeichen von hoher Intelligenz. Falls es doch mal so kommt, haben wir den Trennungssong schon geschrieben.

Tatsächlich war das nie geplant. Wir werden jetzt auch kein Musikvideo drehen oder eine große Müller-Oerding-Revue machen, aber wie bei jedem Song habe ich Ina das Stück irgendwann vorgespielt. Sie hat direkt mitgesungen, und da wurde mir klar, dass der Song ein Duett ist. Ich habe dann überlegt, wer ihn singen könnte, aber es gibt einfach niemanden, der meine Stimme besser kennt, und Ina hat es so fantastisch gesungen, dass wir gesagt haben: Was interessiert uns unser Geschwätz von gestern, wir machen das jetzt einfach. Ich bin sehr froh darüber, denn für mich ist der Song ein Highlight auf der Platte, weil er auch so unkonventionell ist.

Auf jeden Fall. Wir diskutieren wahnsinnig viel über Musik. Es ist das, was uns verbindet und zusammengebracht hat, das muss man ganz klar sagen. Ich bin bei ihr in der Sendung aufgetreten, weil sie meine Musik toll fand, und danach hat sie mich gefragt, ob ich als Vorband mit ihr auf Tour fahren möchte.

Das Gespräch führte Nadine Wenzlick.

Zur Person

Johannes Oerding (39)

wuchs in Geldern-Kapellen am Niederrhein auf. Schon in jungen Jahren machte er Musik, vor 20 Jahren zog er nach Hamburg. 2009 wurde sein erstes Album „Erste Wahl“ veröffentlicht. Sein Album „Kreise“, das 2017 erschienen ist, verkaufte sich über 200 000-mal.

Weitere Informationen

Der Auftritt von Johannes Oerding war ursprünglich am 18. März in der ÖVB-Arena geplant. Bremens Innensenator Mäurer hat aber jetzt verkündet, dass Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis zunächst 26. März nicht stattfinden dürfen.