Patricia Kelly in voller Aktion. Im Rahmen ihrer „25 Years - Over the Hump“-Jubiläums-Tour rockte die Kelly-Family die ÖVB-Arena. (Koch)

Bremen. Kelly-Family-Neulinge sind sich mit ausgemachten Anhängern nach gut zweieinhalb Stunden musikalischen Feuerwerks der Jubiläums-Tour „25 Years - Over the Hump“ einig: Sie sind total geflasht. Die Kellys sind Kult, sie sind authentisch und sehr gute, multitalentierte Musiker obendrein. Damit haben sie ihren Traum wahr gemacht, den sie ganz zum Schluss des Konzerts in „We Had a Dream“ besingen. Nahezu jedem Familienmitglied ist es gelungen, eine beeindruckende, solistische Karriere hinzulegen. Vor 25 Jahren brach die Band mit dem Album „Over the Hump“ alle Verkaufsrekorde.

Patricia, Angelo, Jimmy, Joey, John und Senior Paul, seit 2017 wieder vereint, bringen die Menschen in der am Donnerstagabend bestens besuchten ÖVB-Arena zum ausgelassenen Mitsingen, Tanzen und Schunkeln. Bei Titeln wie „Good Neighbor“ wird klar, dass die oft belächelte, mit Häme überzogene, menschenfreundliche Botschaft der Kelly Family heute mitten ins Herz trifft: Glaube, Liebe, Hoffnung und Frieden. So steht es auch auf den bunten Gläsern, die viele Fans als Souvenir mit nach Hause nehmen. Die Kellys erinnern in „Good Neighbor“ daran, wie anders diese Welt aussehen könnte, wenn es mehr gute, empathische Nachbarn gäbe. Ein bisschen von dieser Spät-Hippie-Hoffnung scheint auch in dem Song „Brothers and Sisters“ durch. Der nicht unumstrittene Familien-Patriarch Daniel Kelly entzog sich bewusst schon früh der in den USA vorherrschenden, neoliberalen Wachstumsgläubigkeit und den damit verbundenen Konkurrenz-Zwängen. In Zeiten von „Fridays for Future“ liegt seine Philosophie, die sich an die Menschen von morgen richtet, wieder voll im Trend.

Die Kellys sind Kult und zwar generationenübergreifend, das macht ein Blick in das Arena-Rund deutlich: Da hüpfen Kleinkinder gut gelaunt zum eingängigen Kelly-Sound auf und ab. Aber auch über 80-Jährige sind teilweise schon seit Jahrzehnten Fans: So ist die 88-jährige Paula Nordhold mit ihrer Freundin Ingrid Bischoff und deren Töchtern Anja Vogt und Carola Adamson in die Halle gekommen. „Wir kannten die Kellys schon, als sie als Straßenmusiker durch die Lande gezogen sind“, erzählen sie. Ihr ultimativer Lieblings-Hit, das rockige „Baby Smile“, ist natürlich auch an diesem Abend zu hören. Ähnlich begeistert sind Mia Rathsfeld und ihr Vater Mike: „Das Konzert ist einfach der Hammer. Und die Bühnenshow ist bei den Kellys immer besonders schön“, betont Mia. Klar, dass die Teenagerin ihren Kelly-Pully trägt. Die musikalische Spannbreite der Kelly Family ist groß: Sie reicht vom Hardrock über Pop-Balladen bis hin zu gefühlvollen, oft spanisch eingefärbten Folksongs. Letztere sind ein Tribut an die bewegte Familien-Biografie. Denn John und Patricia wurden in Spanien geboren. Sie stimmt mit ihrer modulationsreichen Stimme ein bewegendes „Santa Maria – prega per noi“ an: „Heilige Maria – bete für uns“. Und Patricia übernimmt den Part der an Grippe erkrankten Kathy.

Gleich zum Konzertauftakt gibt Joey Kelly mit einem geshouteten „Why, Why, Why“ und harten Elektro-Gitarrenriffs überzeugend den Rocker. Seine lange, rotblonde Mähne weht, als er in Glitzermontur von einem Bühnenende zum anderen joggt. Sein „Burning Fire“ wird von Feuersäulen flankiert. Und auch Angelo schüttelt sein langes, rotes Haar, um es in einem furiosen Drum-Solo in Head-Banging-Manier über seinem Schlagzeug hin- und herwehen zu lassen, mit dem er die Halle rockt. Zu Johns „Roses of Red“ regnen nicht nur über die riesige Leinwand rote Rosenblätter. Nein, gleich das ganze Hallenrund wird in einen roten Konfettiregen getaucht, bei anderen Songs werden Konfettikanonen mit buntem oder silberfarbenem Glitzer-Lametta gezündet. „Roses of Red“ gehört neben Angelos „I Love You, I Want You“ (mit Wolkenhimmel im Hintergrund) und „An Angel“ zu den schönsten, beflügelnden Liebesballaden der Kellys. Und, Hand aufs Herz, wer würde bei dieser Liebeserklärung nicht dahin schmelzen: „Die Rosen erblühen, wenn er vorüber geht“. Die Musik von „An Angel“ trifft mitten ins Herz, auch wenn der Text zugegebenermaßen hart an der Kitschgrenze kratzt. Good vibrations in der ÖVB-Arena.

Gleiches gilt, dieses Mal ganz kitschfrei, für „Cover the Road“, Jimmys Abschiedshymne an die Verstorbenen. Tausende von Handy-Lichtern geben ihnen in der Arena das letzte Geleit, während rund 40 Fotos aus den Familienalben von Bremern eingeblendet werden. Die Kellys hatten über die sozialen Netzwerke dazu aufgerufen, Fotos von verstorbenen Liebsten zu posten und bekamen binnen Stunden Tausende zugesandt. Nach den Balladen verbreitet John Kelly schließlich mit einer poppigen Cover-Version von Bing Crosbys „White Christmas“ übermütige Festtags-Feierlaune. Passend dazu rieselt leise der Schnee vom Plafond, und Eiskristalle flimmern über die Leinwand. Die Fans genießen es sichtlich, wenn ihre Lieblinge von der Bühne klettern, um ein Bad in der Menge zu nehmen. Ohne die Kelly-Kracher „Fell in Love with an Alien“ und „Nanana“ wird die Band natürlich nicht von der Bühne gelassen, bevor definitiv Schluss ist.