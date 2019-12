Einen Regenbogen zum Frühstück: Renée Zellweger als Judy Garland bei einer ihrer Gesangseinlagen auf der Bühne. (eOne Germany/dpa)

Bremen. Sie war das Mädchen, das über ein Land hinter dem Regenbogen sang: Judy Garland ist dem deutschen Publikum vor allem als Dorothy aus „Der Zauberer von Oz“ bekannt. Aus dem 1939 gedrehten Musikfilmklassiker stammt der Evergreen „(Somewhere) Over The Rainbow“, der Judy Garland auch in ihre zweite Karriere als Sängerin begleitete. Während Garland in den USA und in Großbritannien ein Star war, fast 30 Hollywoodfilme drehte und in den 1950er- und 1960er-Jahren große Hallen füllte, ist ihr bewegtes Leben in Deutschland längst nicht so bekannt.

Das ist eins der Probleme, mit dem das nun auch in den deutschen Kinos anlaufende Biopic zu kämpfen hat, aber nicht das einzige. „Judy“ erzählt die letzten Wochen im Leben des Stars, der 1969 mit 47 Jahren an einer Überdosis Schlaftabletten starb. Sparsame Rückblicke gibt es nur in die Zeit der Dreharbeiten des „Zauberers von Oz“, die als Vorhölle gezeigt werden mit einem geradezu teuflischen Louis B. Mayer als Produzenten. Ansonsten schweigt der Film über das bewegte Leben Garlands zwischen 1939 und 1969 und auch über ihre Kindheit. Die Tragik und die Glorie dieser Frau wirken dadurch stets behauptet und sind wenig nachvollziehbar, weil den Zuschauern der Mix aus guten und schlechten Tagen, aus positiven und negativen Erfahrungen und Eigenschaften, aus freundlich gesonnenen Menschen und Neidern vorenthalten wird. Erst der macht ein Biopic aber zu einer runden, satten Sache.

Ende der 1960er-Jahre war die Karriere Judy Garlands, die als Frances Ethel Gumm geboren wurde und bereits als Kind auf der Bühne stand, in eine Sackgasse geraten. Ähnlich sah es in ihrem Privatleben aus. Vier ­gescheiterte Ehen, Tabletten- und Alkoholmissbrauch seit ihren Teenagerjahren, ­massive psychische Probleme, der Kampf um das ­Sorgerecht für ihre zwei jüngeren Kinder ­zermürbten sie. Zu ihrer Tochter Liza Minelli, die damals schon selbst ein Star war, war die Beziehung schwierig, aber warmherzig. Dann wirft ihr ein englischer Veranstalter einen ­Rettungsanker zu: eine Reihe von Shows vor dem ihr treu ergebenen Londoner Publikum.

Auf diese Zeit konzentriert sich der Film. Leider fällt Goolds dazu nicht mehr ein als eine Aneinanderreihung negativer Klischees: Der abgehalfterte Star als getriebenes „One Trick Pony“, als alter Zirkusgaul, den es obsessiv in die Manege treibt. Und den das Leben im Showbusiness systematisch kaputt gemacht hat. Der einmal mehr an den falschen Mann (Finn Wittrock) gerät. Ohne Renée Zellweger in der Titelrolle wäre das nicht zu ertragen, weil es so vorhersehbar ist. Aber Zellweger, die sich alle Ticks wie beispielsweise die vorgebeugte Haltung und die geschürzten Lippen der Diva antrainiert hat, rettet den Film mit ihrem überragenden Spiel. Und sogar mit ihrem Gesang. Die musikalischen Nummern schicken vereinzelt Sonnenstrahlen in diesen düsteren Reigen, sie sind von Kameramann Ole Bratt Birkeland zudem sorgsam inszeniert.

Doch kaum hat man sich daran erfreut, rutscht Goolds wieder in regelrechten Kitsch ab. Judy Garland, die in den USA auch eine Ikone der Schwulenbewegung war, muss sich mit einem melancholischen homosexuellen Paar anfreunden, was peinlich aufgesetzt wirkt. Als der Sängerin bei ihrem Paradestück „Over The Rainbow“ die Stimme versagt, stehen alle Zuschauer auf und singen für sie. Spätestens in diesen Momenten wünscht man sich einen Regisseur und einen Film, der tatsächlich an dem Menschen Judy Garland interessiert ist. Und nicht nur an dem Bild vom gestrauchelten Zirkuspferd.

Weitere Informationen

„Judy“ ist ab dem 2. Januar in den Bremer Filmkunsttheatern zu sehen.