Beschreibung:Cardi B verdrängt Taylor Swift und ist seit Lauryn Hill 1998 die erste weibliche Solo-Rapperin an der Spitze der US Billboardcharts!. Cardi B ist als erste Rapperin seit 1998 auf Platz 1 der Billboard Charts. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/77151 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: „obs/Warner Music Group Germany/(c)Warner Music“ Foto: (c)Warner Music/Warner Music Group Germany/obsFotograf:(c)Warner MusicQuelle:Warner Music Group GermanyBildnachweis Cardi B verdrängt Taylor Swift und ist seit Lauryn Hill 1998 die erste weibliche Solo-Rapperin an der Spitze der US Billboardcharts!. Cardi B ist als erste Rapperin seit 1998 auf Platz 1 der Billboard Charts. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/77151 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: „obs/Warner Music Group Germany/(c)Warner Music“ Foto: (c)Warner Music/Warner Music Group Germany/obs | ((c)Warner Music)

Bremen. Stripperinnen, die ins Musikfach wechseln, ist in der medialen Erregungsgesellschaft Aufmerksamkeit garantiert. Man denke etwa an den Hype um die Pussycat Dolls, eine Frauen-Combo mit sprechendem Namen, die frühe Auftritte Mitte der 90er-Jahre in einschlägigen Nachtclubs und notorisch knappen Outfits absolvierte. Doch während die Retortenband um Sängerin Nicole Scherzinger mit dem schwülen Image der Männerbelustigung mehr kokettierte als es einzulösen, gilt Cardi B ihre laszive Räkel-Vergangenheit an der Stange als integraler Bestandteil ihrer Lebensgeschichte.

Einer Geschichte, deren Protagonistin gerade von Triumph zu Triumph eilt: Nachdem die Sängerin, die den bürgerlichen Namen Belcalis Almanzar trägt, im vergangenen Jahr mit dem autobiografisch grundierten Song "Bodak Yellow" als erste Solo-Rapperin seit Lauryn Hill im Jahr 1998 die Billboard-Charts anführte (und wie beiläufig Taylor Swift von der Chartsspitze kickte), erringt ihr am Wochenende erschienenes Debütalbum "Invasion of Privacy" weitere Rekorde: Die 25-Jährige ist derzeit mit sage und schreibe 14 Songs in den Top 50 der US-Billboard-Streaming-Charts vertreten. Dazu zählt neben sämtlichen Songs ihres spektakulären Erstlings neuerdings auch ein Duett, das sie bei der Grammy-Verleihung mit dem R'n'B-Sänger Bruno Mars sang. Mit dieser breitestmöglichen Streuung von Hit-Material hat die in der Bronx aufgewachsene Tochter einer Mutter aus Trinidad und eines Vaters aus der Dominikanischen Republik den Rekord von Beyoncé gebrochen, die vor zwei Jahren alle zwölf Lieder ihres Konzeptalbums "Lemonade" in besagter Rangliste platzieren konnte.

Smarte Wortspielerin

Was die filigrane Pop-Prinzessin Beyoncé, die seit den 90er-Jahren im Geschäft ist, vom Business-Neuling Cardi B trennt, ist ihre Glaubwürdigkeit auf der Straße: Die Frau kultiviert einen der "mu'fucking Bronx" abgelauschten Soziolekt, dass es eine nachgerade dokumentarische Art hat (die allerdings songabhängig bisweilen auch als Genreparodie durchgehen könnte). Breit mutet ihre Stimme an, als habe sie Erbauungssongs wie "Get up 10" und "Thru your Phone" mit fünf Kaugummistreifen intus eingesungen. Unterlegt mit hispanischen Versatzstücken, die daran erinnern, dass sie mit ihrem Erzeuger nur Spanisch sprechen kann und ihre Mutter nur gebrochenes Englisch vermag.

Reich an Fäkalbegriffen, Verwünschungen (zumal untreuer Männer und neidischer Frauen) und sexuell expliziten Sequenzen sind die Suaden, die sich Cardi B in einer sonoren, oft beschwörend raunenden, dann wieder alarmistisch klingenden Tonlage entringen. Mit punktgenau gesetzten erotischen Selbstermächtigungsgesten, als wolle die Mittzwanzigerin partout ihre Altersgenossin Nicki Minaj überbieten, als deren legitime Ablösung sie im US-HipHop-Beritt gilt. Immerhin ein Lieblingswort haben die beiden Frauen gemein: bitch. Und doch ist die talentierte Miss Almanzar, rhetorisch so variabel, ja gewieft, dass smarte Wortspiele ihre Perspektive auf das eigene Leben in allegorischer Absicht öffnen und weiten – und ihre Texte mehr doppelbödig als schlüpfrig erscheinen lassen.

Das gilt zuallererst für das programmatisch zu lesende Entwicklungslied "Bodak Yellow", ein höchlichst eingängiger Songh, in dem Cardi B ihre frühe Sozialisationsgeschichte – der Stripclub, in dem sie arbeitete, war vis-à-vis ihrer Highschool – auf gewitzte Weise verdichtet. Ein emanzipatorisches Werk, keine Frage. Mit keinem anderen Maßstab als der Künstlerin selbst. "I don't dance now / I make money moves" heißt es in der zentralen Passage des atemberaubend polyphon strukturierten Textes.

Macho-Moritaten

Ihre musikalische Laufbahn verfolgt Cardi B ernsthaft erst seit zwei Jahren. Davor, ab 2015, erschöpfte sich ihr Sendungsbewusstsein als Darstellerin in dem Reality-Formats "Love & Hip Hop: New York". Einerseits. Andererseits wittern Schriftgelehrte der Popkultur in ihrer damals vor der Kamera kultivierten Neigung zur passfertigen Pointe das Aufscheinen eines verheißungsvollen Textbausteinkompositionsprinzips. Allerdings verließ sie die Serie bereits Anfang 2016, um wenige Monate später ihr erstes Mixtape zu veröffentlichen, das den Namen "Gangsta Bitch Music, Vol. 1" trägt, das gemeinsam mit dem zweiten Teil dieser megalomanischen Moritaten um Machos und häusliche Gewalt, Clubbekanntschaften und Kontostände (Januar 2017) als Vorstudie von "Invasion of Privacy" gelten darf.

Feministisch sind die Hervorbringungen insofern, als Cardi B planvoll am Nimbus der Selbstüberhöhung und Frauenerniedrigung der Gangsta-Rapper kratzt. Wenn sie Zeilen wie "Now I'm a boss, I writemyownname on thechecques / Pussy so good, I saymyownnameduringsex" singt, bewegt sie sich in der selbstbewusst bis umstürzlerisch gestimmten Tradition einer Missy Elliot und einer Lil Kim. Musikalisch verfährt sie, ihrem bis zur Unübersichtlichkeit großen Produzententeam geschuldet, vorwiegend eklektizistisch. Bei der Dirty-South Rapperin Trina bedient sie sich ebenso wie bei der mit dieser verfehdeten Südstaaten-Gangsta-Artistin Khia; mehr oder minder affirmative Anklänge gelten Kurtis Blow ebenso wie Grandmaster Flash und weiteren Pionieren der New Yorker HipHop-Szene.

Freilich sind all ihre Auftritte mit einer aggressiven Attitüde ausgestattet, die ihresgleichen selbst in der einstigen Männerdomäne sucht. Wenngleich bei Cardi B, die seit ihren Anfängen souverän mit Versatzstücken einer Trash-Ästhetik spielt – von extralangen Nägeln über peinigende Verdauungsmonologe bis zu ihrem Bekenntnis zu falschen Brüsten –, nie zweifelsfrei ist, was Scherz, Satire, Ironie oder tiefere Bedeutung sein soll.