Hund und Hut steh'n ihm gut. Wohlgemut war der Dichter Franz Kafka dennoch selten bis nie. (ROWOHLT)

Sein erster Eindruck von der späteren Herzensdame war nicht gerade euphorisch: „Knochiges, leeres Gesicht. Fast zerbrochene Nase. Steifes reizloses Haar“, notierte Franz Kafka (1883-1924) ohne eine Spur von Schwärmerei oder auch nur Charme, nachdem er Felice Bauer (1887-1960) im August 1912 bei Max Brod (1884-1968) erstmals begegnet war.

Und doch wurde die notorisch ferne Frau, mit es nur zu kurzen Begegnungen an wechselnden Orten kam, zu einer jahrelangen Obsession – im Medium der Schrift. Mehr als 500 Briefe richtete Kafka in diesem delikaten Distanz-Drama an seine zweimalige Verlobte. Bis 1917, als die von Zögern und Vergeblichkeit geprägte On-Off-Beziehung endgültig zerbrach.

Jetzt zeigt die Jerusalemer Nationalbibliothek Werke aus dem Nachlass von Max Brod. Ihm hat der „Prozess“-Autor insofern seinen Posthum-Ruhm zu verdanken, als der Freund Kafkas Manuskripte 1924 entgegen dessen Wunsch nicht etwa vernichtete, sondern publizierte.

Auch von Kafka verfasste Postkarten sind unter den Exponaten. Der geneigte Leser möge sich darunter bloß keine touristisch aufschlussreichen Städteimpressionen aus Prag samt Kaffeehaus-Empfehlungen vorstellen, sondern untröstlich anmutende Notizen wie diese: „Die schrecklichen letzten Zeiten, unaufzählbar, fast ununterbrochen. Spaziergänge, Nächte, Tage, für alles unfähig, außer für Schmerzen.“