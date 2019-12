Plant ein besonderes Projekt zum Musikfest 2020: die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, hier bei einem Auftritt in der Glocke (Patric Leo.)

Anlässlich des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven im kommenden Jahr plant die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen unter der Leitung ihres Chefdirigenten Paavo Järvi ein Sonderprojekt für das 31. Musikfest.

Ludwig van Beethoven gilt bis heute als einer der visionärsten und prägendsten Komponisten der Musikgeschichte. Innerhalb von 24 Jahren schrieb er neun Sinfonien. Im Rahmen des Musikfests werden vom 18. bis 22. November in der Glocke erstmals alle neun Beethoven-Sinfonien an vier Abenden – in chronologischer Reihenfolge – aufgeführt.

Vom 9. Dezember 2019 bis zum 9. Januar 2020 ist der Vorverkauf auf den gesamten Zyklus beschränkt, am 9. Januar startet um 10 Uhr (nach Verfügbarkeit) der Einzelkarten-Verkauf. Tickets gibt es unter Telefon 0421/33 66 99 und online unter www.musikfest-bremen.de.