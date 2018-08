Gangster El Keitar (Kida Khodr Ramadan) sagt Marie (Ella Rumpf), was unter Männern Sache ist. Atris (Samuel Schneider, Mitte) lauscht. (dpa)

Bremen. Dass es sich bei diesem aberwitzigen Werk um eine Literaturadaption handelt, ist ohne entsprechende Vorbildung erst im Abspann zu erfahren. Nach mehr als 100 an schrägen Dialogen und Actionszenen reichen Minuten auf den Straßen von Berlin (nebst einem Ausflug nach Breslau), wo Detlev Bucks gewagte Gangster-Groteske „Asphaltgorillas“ in einschlägigen Milieus spielt.

Bei der mit schwarzem Humor gespickten Vorlage handelt es sich um eine Kurzgeschichte des Suspense-Bestsellerautors Ferdinand von Schirach. „Der Schlüssel“ heißt sie – und steht im Erzählungsband „Schuld“, der im Jahr 2010 erschienen ist. Brutalität und Komik halten sich in diesem lakonischen Text die Waage; für versprengte Rezensenten Grund genug, ihn mit Quentin Tarantinos „Pulp Fiction“ zu vergleichen. Zu viel der Ehre – auch und gerade für Detlev Bucks von gleich drei Drehbuchautoren betreuten Film, der von Anfang an unter Überkonstruktionsverdacht steht – und leider mit so vielen abgeschmackten Klischees arbeitet, dass heillos überdrehter Ethno-Klamauk alle Ansätze eines Sozialdramas schluckt.

Faustrecht und derbe Rhetorik

Der wandelbare wie experimentierfreudige Regisseur, der offenbar gern in allen Genres gleichermaßen zu Hause wäre, siedelt seinen Film in einer herben Männerwelt voller Statussymbole an, zu denen zwei Sportwagen der Marke Lamborghini zählen. Es ist sinnig, dass das Firmenlogo einen Kampfstier zeigt, denn Gewalt ist in diesem Haudruff-Werk eine Üblichkeit, keine Ausnahme. Das betrifft nicht nur das Faustrecht bei den zupackend vorgeführten Bandenstreitigkeiten, sondern auch die eminent derbe Rhetorik. Immerhin die ist allen Vertretern der russischen, türkischen und vietnamesischen Mafia gemein, die dieses kriminelle Sittengemälde bevölkern. Ansonsten ringen sie unentwegt – um Geld, Pfründe, Anerkennung und Respekt.

Wenigstens in diesen Punkten erschließt sich die Tier-Allegorie des Filmtitels, die sich an zentralen Stellen durch Einblendungen eines ausgewachsenen Gorillas materialisiert. Zwar gibt es bei dieser Spezies ähnliche Revierkämpfe wie im – Achtung, Floskel! – Großstadtdschungel. Doch Gorillas belassen es in der Regel bei Drohgebärden (Gebrüll, Aggro-Gestik, Kraftmeierei); handgreiflich werden sie selten bis nie. Sollte diese Differenz zum Verhalten der menschlichen Clanmitglieder in „Asphaltgorillas“ einen sozialkritischen Anspruch signalisieren, so hat ihn Detlev Buck völlig verjuxt.

Ach ja, eine Art Geschichte hat diese dramaturgisch vornehmlich konfuse Krimi-Farce auch: In ihrem Zentrum steht Atris (Samuel Schneider, „Boxhagener Platz“), ein türkischstämmiger Kleindealer Anfang 20. Ein umgänglicher Typ, der noch bei seinen Eltern am Kottbusser Tor wohnt, einer prekären Gegend in Berlin-Kreuzberg. Sein Sandkastenfreund Frank (Jannis Niewöhner, „Ostwind“) hingegen, den er nach Jahrzehnten zufällig wiedertrifft, lebt auf ganz großem Fuß und tätigt ungleich riskantere Geschäfte als der bedächtige Atris. Als Frank ihm Geld für den Fall anbietet, dass er für ihn einen vorgeblich harmlosen Übergabejob erledigt, geraten die jungen Männer zwischen so ziemlich alle Verbrecherfronten der Großstadt. Einer Stadt, die für den 55-jährigen Regisseur offenkundig nur aus Sozialblöcken, Luxusapartments und nächtlichen Boulevards besteht, auf denen Kiez-Größen (und solche, die es werden wollen) ihre Angeber-Karren ausfahren.

Die beiden Jungmänner, die zwischen Delinquenz und Großmannssucht taumeln, sind sympathisch besetzt und bleiben darstellerisch doch blass. Solide verkörpert dagegen werden dickere Fische: Kida Khodr Ramadan ("4 Blocks") ist ein Boss zum Fürchten; Stipe Erceg führt einen ambitionierten Bodyguard vor, und Georg Friedrich ("Wilde Maus") brilliert als geldgeiler Strizzi im Pelzmantel. Und doch: Buck zeigt Typen, keine Charaktere.

Wer zu viel krasses Milieu abbilden will, läuft Gefahr, den Plot aus dem Blick zu verlieren. Und so wird der rote Faden in Gestalt eines Schließfachschlüssels erst von einem gierigen Hund verschluckt, dann – dank Abführmittel – wieder ausgeschieden und schließlich auf halber Filmstrecke ersatzlos verabschiedet. Was bleibt sind und asoziale Ansprachen und brachiales Ballern. Zu besichtigen ist mithin ein angestrengter Coolness-Exzess, der allenfalls ein ziemlich junges Stadtpublikum ansprechen dürfte. Das ist betrüblich. Wie auch der Umstand, dass in dieser rasanten Posse nirgends jene versponnene Liebenswürdigkeit aufscheint, die frühe Buck-Filme wie „Erst die Arbeit und dann" (1984), "Karniggels" (1991) und „Wir können auch anders“ (1993) auszeichnet.