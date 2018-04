Karl Marx wie man ihn kennt: in typischer Pose, mit typischem Bart. (Roger Viollet Collection)

Grüppchen kochen bekanntlich gern ihr eigenes Süppchen, und ihre Partikularinteressen sind in unserer offenen Mediengesellschaft nicht nur möglich, sondern durchaus erwünscht. Insofern verwundert es nicht, dass zum 200. Geburtstag des Denkers Karl Marx auch zahlreiche kuriose Titel erschienen sind.

Etwa jene notwendig verengte Perspektive, die Jens Baumeister in seiner denkbar unkonventionellen Monografie einnimmt: „Wie der Wein Karl Marx zum Kommunisten machte. Ein Philosoph als Streiter für die Moselwinzer“ heißt das im Thekottabos-Verlag erschienene Buch, in dem der Kunsthistoriker und Stadtführer Baumeister die ökonomische Lehre des gebürtigen Trierers Marx zuallererst auf die desolate Lage der Rebenbauern zurückführt.

Dabei hat die auf den ersten Blick verwegene These durchaus Verführungskraft. Dies zum einen deshalb, weil Karl Marx dem Weingenuss sehr zugetan war, bisweilen auch dem überbordenden (als Student im nahen Bonn trugen ihm Trunkenheit und Radau eine Karzerstrafe ein). Zum anderen war Heinrich Marx, sein finanziell potenter Erzeuger, Besitzer eines Weinbergs − und kannte sich entsprechend mit den berauschenden Erzeugnissen aus.

Jener Krise, die den Weinanbau in der Region ereilte, hatte freilich weder der Vater noch der Sohn etwas entgegenzusetzen: In den 1840er-Jahren beutelten Preisstürze die Moselwinzer, nach Abschaffung der preußischen Binnenzölle wurde der Markt zusehends mit Produkten aus der Pfalz geflutet, entsprechend schwer wurden die Weinbauern in und um Trier ihre Ware los. Viele von ihnen verarmten; erst im darauffolgenden Jahrzehnt wurde Moselwein wieder konkurrenzfähig.

Und siehe: Prompt hatte Karl Marx, dieser große Historiker des Kapitals, plastisches Anschauungsmaterial für seine Theoreme – und war überdies zum engagierten Sachwalter der Gekränkten und Abgehängten avanciert. Von dieser durch persönliches Erleben gestifteten Empathie berichtet auch Dietmar Dath in seiner gewitzten Einführung in das Denken und Empfinden des Philosophen.

„Karl Marx“ heißt der im Reclam-Verlag erschienene Essay, der einem anspruchsvollen Parforceritt durch Lebens- und Werkgeschichte gleichkommt. So dicht der als Einführung konzipierte Text gewoben ist, so lehrreich ist er. Novizen im Marx-Kosmos wird sogar ein gangbarer Einstieg in Hegels Dialektik geboten, die zum Verständnis der eschatologischen Dimension in Marx‘ Werken über den historischen Materialismus unverzichtbar ist.

Über die philosophische Hintertreppe

Wer sich mit der bereits im Frühherbst 2017 erschienenen Marx-Biografie von Jürgen Neffe intellektuell überfordert fühlt, die in mancher Hinsicht gewichtig ist, dafür aber den frotzelnden Untertitel „Der Unvollendete“ trägt, möge zu kürzeren Versuchen über das Leben des Philosophen greifen: Wilfried Nippel hat mit „Karl Marx“ im Verlag C.H. Beck eine kompakte Hinführung vorgelegt, die allerdings notgedrungen verkürzt in der Theoriendarstellung ist.

Jürgen Herres widmet sich bei Reclam einer ebenso produktiven wie folgenreichen Männerverbindung („Marx und Engels. Porträt einer intellektuellen Freundschaft“). Christoph Henning wählt einen aufschlussreichen Ansatz, indem er in „Marx und die Folgen“, erschienen bei Metzler, das Werk des Philosophen mit gegenwärtigen Strömungen der Ökologie, des Feminismus und des Postkolonialismus verrechnet.

Über die sogenannte philosophische Hintertreppe nähert sich wiederum der Literaturwissenschaftler Uwe Wittstock der Figur und dem Phänomen Marx, die es beide längst zu integralen Bestandteilen der globalen Popkultur gebracht haben (Um nicht zu sagen: „Tut mir leid, Jungs. War halt nur so’ne Idee von mir“). In der bei Blessing erschienenen Studie „Karl Marx beim Barbier“ spürt Wittstock unter anderem einer denkwürdigen Auslandsreise nach: Im Februar 1882 verlässt Marx, damals bereits ein älterer Herr, erstmals Europa, indem er von Marseille einen Dampfer nach Algier nimmt.

Der Streiter für soziale Gerechtigkeit leidet an vielen Fronten. Den Tod seiner Frau Jenny, drei Monate vor Antritt des Trips, kann er so wenig verwinden wie eine leidige Bauchfellentzündung, gegen die auch das mildere Maghreb-Klima nichts vermag. Man könnte sagen: Sein Selbstbild ist erschüttert, sein Leben aus den Fugen.

Wohl darum ringt sich der leidensgeprüfte Mann, der in gewisser Weise ein Anderer zu sein begehrt, zu einer beachtlichen Metamorphose durch: Nachdem er sich ein letztes Mal in altbekannter Physiognomie hat fotografieren lassen, lässt er sich scheren. In einem Brief an Friedrich Engels heißt es hernach selbstironisch, er habe „den Prophetenbart und die Kopfperücke weggeräumt“ und als „Haaropfer auf dem Altar eines algerischen Barbiers dargebracht“.

Später Barbierbesuch

Beim Barte des Propheten! Auffällig an Marx‘ Rhetorik ist laut Wittstocks Ausführungen zum einen die Nutzung religiöser Begriffe, zum anderen der ausführliche Bericht über eine äußerliche Verwandlung, die ihm wichtiger gewesen zu sein scheint, als er es wahrhaben will. Der allerorten als revolutionär rezipierte und nachgeahmte Bart also ist ab. Und mit ihm, im letzten Lebensjahr des Karl Marx, jedweder Elan für neue Großtaten. Seines noch bis 14. März 1883 währenden Lebens wird der gesundheitlich angeschlagene Mann nimmer froh.

Ebenfalls einen spannenden Blick auf den in mancher Hinsicht gestraften Gesellschaftstheoretiker – man denke nur an seine Akne, Abszesse und Furunkel! – wirft der Berliner Eulenspiegel-Verlag: Der angemessen großformatige Band „Grüß Gott! Da bin ich wieder!“ versammelt Bilder von Karl Marx im Medium der Karikatur.

Sage und schreibe 600 spöttisch grundierte Werke aus aller Welt versammeln die Herausgeber Rolf Hecker, Shunichi Kubo und Hans Hübner – und erweisen insofern mehr einer Ikone der Popkultur ihre Reverenz als dem Vordenker der Arbeiterbewegung. Gleichwohl erhellt gerade dieses Buch die ungeheure Wirkungsmacht des deutschen Philosophen auf zugleich illustre und bezeichnende Weise.

Das Beste zum Schluss: Heimlicher Höhepunkt des Marx-Booms im Jubiläumsjahr ist die Neuausgabe eines Hörbuchs mit dem bemerkenswerten Titel „Marx & Engels intim“. Der vor drei Jahren verstorbene Harry Rowohlt und Gregor Gysi lesen aus dem Briefwechsel der beiden Freunde, die sich mit groben Schmähungen ähnlich gut auskennen wie mit den Fallstricken der Kapitalismusgeschichte. Wer wen darbietet? Klarer Fall: „Ich spreche Marx, weil ich so aussehe, und da ist dann für Gregor Gysi nur noch Engels übrig geblieben, obwohl er nicht so aussieht“ (Harry Rowohlt).