Frau Kunkel-Razum, Sie sind Mitglied des Rates für deutsche Rechtschreibung, der sich am Freitag zum Thema gendergerechte Sprache äußern will. Noch im Juni lautete die Überschrift einer Pressemitteilung: „Geschlechtergerechte Schreibung: Herausforderung noch ohne Lösung“. Am Freitag wird dann eine Lösung präsentiert?

Kathrin Kunkel-Razum: Es steht noch nicht einmal fest, ob wir uns überhaupt dazu äußern werden. Das wird unsere erste Entscheidung sein, ob es eine Stellungnahme gibt oder ob sich der Rat für nicht zuständig erklärt.

Das Thema ist ja nicht nur ein Rechtsschreibproblem, das geht weit darüber hinaus und damit eben auch über die Zuständigkeit des Rates. Es gibt unterschiedliche Auffassungen, ob wir uns äußern sollten oder nicht. Wenn wir das tun, werden es Empfehlungen sein. Wir können als Rat nichts vorschreiben. Es geht immer um Fragen, ob eine Einrichtung oder eine Behörde gendern soll oder muss, und was wir dann aufgrund unserer Sprachbeobachtung als Lösung vorschlagen.

Beispielsweise. Aber es immer nur eine Empfehlung. Es geistern in der Öffentlichkeit viele falsche Vorstellungen von der Rolle des Rates oder des Dudens herum. Wir zwingen niemanden zu irgendetwas, dafür haben wir gar nicht die Kompetenz.

Ich denke, der Rat ist zuständig, denn in einem Teilbereich dieses Themas geht es ja um Orthografie. Wir würden uns keinen großen Gefallen tun, wenn wir auf die Anfrage einer staatlichen Institution keine konkrete Antwort geben würden. In diesem Fall hat uns die Gleichstellungsstelle des Berliner Senats um Stellungnahme gebeten.

Ich würde zunächst einmal geschlechtergerechter Sprachgebrauch sagen und nicht gendern. Und weitergehend, dass Formen gesucht werden, um alle Geschlechter in der Sprache zu zeigen.

Weil Sprache und Denken eine Einheit sind. Das klingt lapidar, aber es gibt ausreichend psycholinguistische Tests, in denen bewiesen worden ist, dass Frauen bei der Benutzung des sogenannten generischen Maskulinums (wenn bei der Bezeichnung von Gruppen, die aus Frauen und Männern bestehen, die männliche Form genommen wird, Anm. d. Red.) nicht mitgemeint sind. Es wird sehr viel unter „männlich“ subsummiert, was nicht männlich ist. Und so werden falsche, tradierte und längst überholte Bilder der Realität vermittelt. Bei dem Satz „Die Astronauten landeten in der kasachischen Wüste“ könnten Frauen sogar in der Mehrzahl sein. So, wie der Satz formuliert ist, kann man das nicht wissen.

Es ist genauso unangemessen, den Spieß quasi umzudrehen. Das kann man eine Zeit lang machen, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Aber das wäre für mich nicht die Lösung.

Sehr sympathisch finde ich es, wie die Schweizer und Schweizerinnen mit dem Thema umgehen. Dort gibt es einen „Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren im Deutschen“, da werden alle gängigen Formen aufgeführt, das Für und Wider wird abgewogen, und dann neigt man in der Schweiz zu einer sogenannten kreativen Lösung.

Es wird nichts vorgeschrieben, es wird gesagt, schaut her, dass ist der Setzkasten, den wir haben. Sucht euch das raus, was in der jeweiligen Situation am besten passt. Das ist ein entspanntes Herangehen, und es wäre ja überhaupt sehr gut, wenn wir bei dem Thema von dieser Verbissenheit wegkommen könnten. Wenn wir uns darauf verständigen, geschlechtergerecht zu schreiben, dann sollten wir das mit Mut zum Experiment tun: einfach mal ausprobieren, was funktionieren könnte.

Wir haben beispielsweise eine Krankenhausbroschüre durchgegendert, da kommen jetzt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Patienten und Patientinnen vor. Aber den Slogan des Krankenhauses haben wir unverändert gelassen: „Wo der Patient auch Mensch ist“. Der hätte sonst seinen Biss verloren. Weil wir ansonsten in der Broschüre zeigen, worum es uns geht, finde ich das vertretbar. Es ist auch wichtig, dass ein Text lesbar bleibt.

Sprechbarkeit ist da natürlich ein ganz großes Thema, auch für den Rat. Und in einer Zeit, in der von barrierefreier Kommunikation die Rede ist, ist es natürlich nicht sinnvoll, im Radio beispielsweise für Sternchen Pausen einzulegen. Aber es muss ja auch nicht immer alles überall funktionieren. Ich persönlich finde das Sternchen gar nicht schlecht für die schriftliche Kommunikation; das ist ja im Prinzip wie ein Emoji. Das heißt: Hier sind alle gemeint, Männer, Frauen, Trans- und Interpersonen. Wie jedes andere Zeichen, das einem begegnet, hat man das ganz schnell mit dieser Bedeutung abgespeichert.

Oh ja. Wichtig ist es dabei immer, dass nicht der Eindruck vermittelt wird, die Menschen müssten sich nun sofort anders verhalten, sonst drohen Sanktionen. Manchmal kommt das in der Berichterstattung so rüber, und so etwas provoziert dann eher abwehrendes Verhalten, so à la „das ist auch unsere Sprache“. Dabei wird ja niemandem etwas weggenommen, sondern es geht nur darum, sensibler zu werden, sich auch mal in den Empfänger oder die Empfängerin eines Satzes hineinzuversetzen.

Zur Person

Kathrin Kunkel-Razum

hat Germanistik und Geschichte studiert und zum Thema „Redewendungen“ promoviert. Die 59-Jährige war Redakteurin bei der Zeitschrift für Germanistik. Seit 1997 arbeitet sie in der Dudenredaktion, die sie seit drei Jahren leitet. Sie ist verheiratet, hat einen erwachsenen Sohn und lebt in Berlin.

Zur Sache

Das zwischenstaatliche Gremium soll die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschen Sprachraum bewahren und auf der Grundlage des orthografischen Regelwerks weiterentwickeln. Er ist die maßgebende Instanz in Fragen der deutschen Orthografie. Dem Rat gehören 41 Mitglieder aus sieben Ländern und Regionen an: 18 aus Deutschland, je neun aus Österreich und der Schweiz, je eines aus dem Fürstentum Liechtenstein, aus der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol und von der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Das Großherzogtum Luxemburg wird von einem Mitglied ohne Stimmrecht vertreten. Die Mitglieder sind Wissenschaftler sowie Sprachpraktiker aus dem Verlagswesen, der Zeitungs- und Zeitschriftenverlage, aus dem pädagogischen sowie journalistischen und schriftstellerischen Bereich. Der Rat trifft sich zwei Mal im Jahr.

