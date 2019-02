Der Teddy braucht mehr Mimik: William Danne bei den Probem zum Stück „Verliebt, verlobt, verschwunden“ auf dem Theaterschiff. (Frank Thomas Koch)

Bremen. „Kriegen wir mit dem Teddy noch mehr Mimik hin?“, fragt Regisseur William Danne Schauspielerin Arlette Stanschus bei den Proben zum Ein-Personen-Stück „Verliebt, verlobt, verschwunden“ auf dem Theaterschiff. Dass da noch was geht mit der Mimik, stellt Stanschus sofort unter Beweis, bevor sie sich wieder der Prinzessin zuwendet. Sie und der Teddy sind immerhin schon da. Papa Schlumpf jedoch steckt noch in der Post. Für ihn muss erst einmal eine Küchenrolle herhalten.

Das klingt verwirrend. Ist es aber nicht. Das Stück, das am 7. Februar auf dem Theaterschiff seine Premiere feiert, handelt von Dagmar, die im Leben von der Liebe schon oft enttäuscht wurde. Als das Schicksal sie wieder einmal besonders hart getroffen hat, versteckt sie sich in ihrem alten Baumhaus. Dort spielt sie in einer Szene ihr Leben im Schnelldurchlauf mit Puppen nach. Und genau diese proben Danne und Stanschus gerade.

Vor einigen Jahren waren es noch ganz andere Orte, an denen Danne probte. Der 35-Jährige stammt aus einem 500-Seelen-Dorf im Sauerland. Seine Eltern hatten dort einen Aufzuchtbetrieb für Hühner. Zwar half Danne hier immer mit, hatte aber schon früh andere Pläne: „Ich habe ‘Kein Pardon’ von Hape Kerkeling mit 30 Leuten bei uns im Hühnerstall aufgeführt und Sketch-Abende veranstaltet“, erinnert er sich. „Alle mussten mitmachen“. Als jüngstes von fünf Kindern genoss er eine gewisse Narrenfreiheit. „Dem Kleinen zuliebe“, spielte man das Spiel eben mit. Ohne Ausnahme: „Wenn ich gesagt hab: zieh mal den Fifi auf und spiel Nana Mouskouri, hat mein Onkel das gemacht“, sagt Danne. „Mein Cousin war auch Jesus, wenn ich das so wollte.“ Irgendwann hatten sich alle an den bestimmenden Mini-Theatermacher gewöhnt, und niemand wunderte sich mehr über Vorschläge wie einen André-Rieu-Abend und den Ausruf „Alle brauchen Geigen!“

Hobby zum Beruf gemacht

Die Aufmerksamkeit, die ihm bereits in jungen Jahren im Hühnerstall zuteil wurde, gefiel Danne, und so machte er sein Hobby später zum Beruf. Erst probierte er sich bei den Festspielen Balver Höhle in so ziemlich jeder Funktion auf, vor und hinter der Bühne aus, und schließlich ging er vom kleinen Dorf in die große Stadt. In Hamburg absolvierte er eine Ausbildung zum Musicaldarsteller an der Joop van den Ende-Academy. Er hatte Engagements in ganz Deutschland, unter anderem an den Schauspielbühnen Stuttgart, dem Staatstheater Meiningen, dem Schillertheater in Berlin oder der Oper Kiel.

Zeitgleich begann Danne aber auch für das Theater zu schreiben und Stücke selbst auf die Bühne zu bringen. Lange schrieb er vor allem für ein Ferienunternehmen, 2017 schaffte es sein Stück „Käthe holt die Kuh vom Eis“ auf eine Bühne im Sauerland und 2018 ans Schmidt-Theater auf der Reeperbahn. Außerdem wurde es für weitere Adaptionen bereits ins Bayerische und ins Plattdeutsche übersetzt.

Seit knapp zwei Wochen ist das Stück auch im Bremer Packhaustheater zu sehen. Und kennt man Dannes Werdegang, liegt nahe, dass auch etwas Biografie in der Bauernhof-Komödie steckt. Zu Recht: „Ich habe viele Höfe kennengelernt, als ich Hühner aus unserem Aufzuchtbetrieb ausgeliefert habe“, sagt Danne. „Da gab es diverse kauzige Bauern.“ Viel Stoff habe sich da im Laufe der Jahre angesammelt, den er in „Käthe holt die Kuh vom Eis“ verbraten konnte. Und in gewisser Weise steckt auch ein bisschen von ihm selbst in den Figuren auf der Bühne. Für ihn besonders spannend: Es ist jetzt in Bremen das erste Mal, dass er sein Werk aus der Hand gegeben hat. Regie führte Manuel Ettelt. „Es ist spannend, zu sehen, wie ein anderer Regisseur mein Stück liest“ sagt er.

Gefallen an der Vielfalt

Genau das, was er gerade zeitgleich auf dem Theaterschiff mit Stefan Vögels Stück „Verliebt, verlobt, verschwunden“ macht. Arlette Stanschus ist mittlerweile mit einem Krümelmonster beschäftigt und testet aus, wie dessen Abgang zurück in die große, hölzerne Requisitenkiste wohl am besten funktioniert – mit Schwung oder ohne, eher ruppig oder ganz sanft. „So gefällt mir das“, ruft Danne nach einigem Herumprobieren und notiert sich etwas auf seinem Klemmbrett.

Autor, Regisseur, Schauspieler – es ist genau diese Vielfalt, die Danne gefällt. Heute lebt er nicht mehr im Sauerland, sondern in Berlin. Dort sei er aber kaum. Seine Jobs ziehen ihn immer wieder nach Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg oder eben jetzt nach Bremen. Aktuell hat er ein Apartment im Viertel. „Ich sage immer, ich gehe jetzt nach Hause, egal wo ich bin“, sagt Danne. „Zuhause ist für mich ein Rückzugsort, der kann aber überall sein“. Ein Kulturschock war es am Anfang für ihn dennoch, als er vom 500-Seelen-Dorf nach Hamburg und später nach Berlin kam. „Ich habe die Leute auf der Straße gegrüßt und niemand hat zurückgegrüßt“, erinnert er sich. „Unhöflich.“

Kaum Zeit für Hobbys

Zeit für Hobbys hat Danne im Moment kaum. Er hat, wie er sagt, sein Hobby zum Beruf gemacht. Nur eine Freizeitbeschäftigung aus Kindertagen ist noch hängen geblieben, wenn er denn mal Luft dafür hat: Ministeck. „Da kann das Gehirn so was von frei sein“, sagt er. „Ich muss nicht denken, und am Ende habe ich ein supergeschmackloses Bild, das ich aufhängen kann.“ Am liebsten mag er Heiligenbilder. Nicht etwa, weil er so gläubig ist, sondern wegen der Farben. „Da gibt es Pink, Blau, Grün, Gelb. Das gefällt mir besser als ein Taj Mahal in 19 Weißtönen“, sagt Danne fachmännisch.

Doch auch in Zukunft wird für derartigen Freizeitspaß wohl wenig Zeit bleiben. Wie damals, bei den ersten Gehversuchen im Hühnerstall, hat er auch jetzt an seiner professionellen Arbeit als Regisseur und Autor Gefallen gefunden. Wie damals („Alle brauchen Geigen!“) frei nach dem Motto: da geht noch mehr! Sein neues Stück „Königin von Deutschland“ erscheint demnächst im Karl-Mahnke-Theaterverlag. Darin geht es – auch wieder ländlich angehaucht – um regionale Schönheitsköniginnen, von der Gurken- bis zur Weißwurstkönigin.

Eine Bühnenadaption von Hape Kerkelings „Club Las Piranjas“ liegt schon fertig in der Schublade, so Danne. Kerkeling selbst habe das Stück bei Kaffee und Kuchen bereits abgesegnet. Nun fehlt nur noch ein Theater, das es aufführen will. Wo auch immer das sein wird, wird Danne dann wohl wieder ein neues Zuhause auf Zeit finden. Einen Rückzugsort, mit Platz für Ministeck und mit neuen Menschen, die er auf der Straße grüßen kann. So viel Zeit muss sein.

Weitere Informationen

