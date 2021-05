Der junge Steve Harmon (Kelvin Harrison) soll an einem Mord beteiligt gewesen sein. Seine Anwältin Katherine O'Brien (Jennifer Ehle) kämpft für seine Freilassung. (NETFLIX © 2021 )

Eben noch ging Steve Harmon (Kelvin Harrison) zur Schule. Er hatte seit kurzem eine Freundin und schon immer ein Talent für Fotografie und Filmemachen. Jetzt entscheidet eine Jury im Gerichtssaal darüber, ob er ein Mörder, ein Monster, ist oder nicht. Geht es lebenslang ins Gefängnis oder bekommt er die Chance wieder in sein altes Leben zurückzukehren? War er an dem Verbrechen beteiligt oder nur zur falschen Zeit am falschen Ort? Oder nichts von alledem? „Monster! Monster?“ ist ein US-amerikanisches Drama, das seit dem 7. Mai auf Netflix zu sehen ist. Als Vorlage diente der Roman „Monster“ des verstorbenen Jugendbuchautors Walter Dean Myers.

Steve Harmon, 17 Jahre alt, möchte ans College und irgendwann seine Leidenschaft für Filme zum Beruf machen. Immer hat er eine Kamera oder sein Telefon dabei, um in Harlem, seiner New Yorker Nachbarschaft, zu fotografieren oder Videosequenzen zu drehen, die er anschließend für seine Filmklasse zusammenschneidet. Dabei trifft er auch auf einen alten Bekannten, William King (gespielt vom Rapper ASAP Rocky). Der passt zwar so gar nicht zur behüteten Welt Harmons, hatte ihm aber schon früher bei Konflikten geholfen und verspricht spannende Einblicke in eine Welt, die er bisher nicht hatte einfangen können. Als King eines Tages ein Lebensmittelgeschäft überfällt, kommt der Ladenbesitzer im Handgemenge ums Leben, und die große Frage ist: Hat Harmon seinem Bekannten bei dem Raubmord geholfen?

„Monster! Monster?“ (mit Oscar-Gewinnerin Jennifer Hudson als Mutter) ist kein Film darüber, wie das vermeintlich ungerechte oder rassistische Rechtssystem der USA mit schwarzen Häftlingen umgeht. Es ist auch kein Drama über den talentierten und gutherzigen Heranwachsenden, der sich in der harten Gefängnisrealität zurechtfinden muss. Oder den Kampf einer engagierten Pflichtverteidigerin (Jennifer Ehle) für die Rechte eines Unschuldigen. Tatsächlich ist man am Ende sogar ein wenig ratlos, worauf das Ganze eigentlich hinauslaufen sollte. Das liegt daran, das Regisseur Anthony Mandler sich an den stilistischen Aufbau der Romanvorlage klammert und es dabei vernachlässigt, Akzente zu setzen.

Mandler arbeitet mit Rückblicken und Voice-Over-Erzählungen Harmons. Man erfährt etwas über die Tage vor und den Tag des tödlichen Überfalls und über Harmons Zeit im Gefängnis. Was er dabei fühlte, erklärt er selbst in tagebuchartigen Sequenzen, die allzu plump daherkommen („Wärter missbrauchen Gefangene, Gefangene missbrauchen Wärter. Ich möchte am liebsten schreien.“). Das soll kaschieren, dass dem Zuschauer nicht vergönnt wird, sich so richtig in den Protagonisten einzufühlen, nicht einmal in der stärksten Szene, kurz vor dem Ende des Films, als 93 Schritte über die Zukunft von Steve Harmon entscheiden.

„Monster! Monster?“ feierte bereits Anfang 2018 im Rahmen des Sundance Film Festivals seine Premiere und bietet genug Stoff für ein spannendes und einfühlsames Drama, macht aber leider zu wenig daraus. Die große Frage danach, wann Unschuld endet und Schuld beginnt, wird nur angeschnitten; die Zerrissenheit der Hauptfigur wird eher erklärt, als in Szene gesetzt. Das können schlussendlich auch die guten Hauptdarsteller Kelvin Harrison und Jennifer Ehle nicht kompensieren.

Monster! Monster?. Länge: 91 Minuten. Anbieter: Netflix.