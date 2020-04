Suleman Taufiq ist ein deutsch-syrischer Autor und als Lyriker, Erzähler, Musikkritiker, Publizist, Herausgeber und Übersetzer arabischer Literatur bekannt und lebt in Aachen. (Amer Kashama)

Suleman Taufiq: Die Geschichte wird von einem jungen Abrissbagger erzählt. Er heißt Haddam, auf Arabisch bedeutet das Zerstörer. Haddam hat keine Lust, die Arbeit zu machen, die seine Familie macht. Er will lieber etwas bauen, nicht zerstören. Aber immer, wenn er zum Beispiel niest, zittert seine Abrissbirne und zerschlägt Gebäude oder Gegenstände um ihn herum. Das macht ihn traurig. Also versucht er, etwas zu ändern, liest Bücher, fragt weise Maschinen um Rat.

Eigentlich ist es eine Geschichte über Freundschaft, über Treue. Aber auch über die Zerstörung der Natur. Das Buch stammt von einem kuwaitischen Autor, und dort sind überall Hochhäuser. Ganz fürchterlich, Kuwait ist eine richtige Betonwüste. Ich denke, auch darauf wollte der Autor aufmerksam machen.

Es ist das erste Kinderbuch des Autors. Das Buch ist eine eindeutige Kritik an der Gesellschaft, aber trotzdem für Kinder sehr gut lesbar und interessant. Kinder spielen gerne mit Baggern. Wenn ich mit meinen Kindern unterwegs war, mussten wir auch bei jedem Bagger stehenbleiben.

Die Sprachen sind ganz anders aufgebaut. Die arabische Sprache ist eher metaphorisch. Die deutsche Sprache ist mehr Dichtung, mehr Verdichtung, auch in der Poesie. Ich versuche bei meinen Übersetzungen immer, die Texte an die deutsche Sprache anzupassen. Wenn ich einige Dinge wortwörtlich übersetzen würde, würde das hier keiner gut finden, zu kitschig zum Beispiel. Viele Bilder und Metaphern kann man nicht einfach übersetzen, sondern muss nach deutschen Entsprechungen suchen. Das ist oft wirklich sehr aufwendig. Da braucht man Zeit. Hinzu kommt, dass es in der arabischen Literaturszene kein Lektorat gibt. Ich muss also oft erst den arabischen Text in meinem Kopf lektorieren, um ihn dann vernünftig zu übersetzen. Auch die Themen sind anders. Die Literatur in arabischen Ländern ist sehr politisch. Es gibt nirgendwo eine richtige Demokratie, das Leben ist viel unfreier als hier. Autoren müssen immer tricksen, um die Zensur zu umgehen. Arabische Autoren haben meiner Meinung nach immer die Zensur im Kopf. Aber in den letzten Jahren hat sich etwas verändert.

Am Internet. Die Texte können nicht mehr alle zensiert werden. Und es gibt viele junge Autorinnen, die meiner Meinung nach viel mutiger sind als die Männer. Arabische Frauen haben keine Angst vor der Moderne, denn die ist für sie eine Befreiung. Viele versuchen, ohne Tabus über Themen wie Sexualität, Liebe oder Religion zu schreiben. Das sind sehr gute Entwicklungen. Ich habe in letzter Zeit viele Texte solcher Autoren übersetzt. In Berlin gibt es zum Beispiel das Projekt „Weiter Schreiben“, bei dem junge, asylsuchende Autoren versuchen, ihre Texte zu veröffentlichen. Hinter vielen dieser Texte steckt eine unglaubliche Kraft.

Als ich nach Deutschland kam, war ich 19 Jahre alt. Ich war begeistert von der Studentenbewegung. In Syrien habe ich zwar viel gelesen, aber kaum geschrieben. Durch meine Erlebnisse hier kam ich zum Schreiben. Hier habe ich eine ganz andere Literatur erlebt und kennengelernt. Durch mein Leben hier in der Fremde entwickelte ich auch eine kritische Sicht auf meine alte Kultur, und da habe ich angefangen zu schreiben.

Ja, in der Geschichte, die dem Buch auch ihren Titel gegeben hat, geht es darum, dass jemand eingeladen wird. Man sagt ihm, Josef habe Geburtstag. Also denkt er, Josef sei der Freund der Frau, die ihn eingeladen hat. Er bringt ein Buch als Geschenk mit. Aber dann kommt leider heraus, dass Josef ein Hund ist.

So halb wahr. Ich habe das Ganze ein bisschen ausgeschmückt. Viele Geschichten sind mit Humor erzählt. Und der Erzähler macht sich auch ein bisschen über sich selbst lustig.

Ja, da sind viele lustige Geschichten passiert und es gab einige Missverständnisse. Als ich ganz neu war, habe ich zum Beispiel gesehen, wie ein Mädchen und ein Junge sich innig auf der Straße küssten. In unseren Ländern unmöglich! Da musste man das immer heimlich machen. Irgendwann habe ich selbst ein Mädchen kennengelernt. Wir waren in einer Kneipe und sie fragte irgendwann: Zu dir oder zu mir? Diese Direktheit von einem Mädchen war für mich ein Schock! Es gibt viele Beispiele.

Das Gespräch führte Alexandra Knief.

Zur Person

Suleman Taufiq

wurde in Beirut geboren und lebt seit 1971 in Deutschland. Er ist als Autor, Lyriker und Übersetzer arabischer Literatur tätig. Gerade erst übersetzte er das Kinderbuch „Ich wäre so gern ein Betonmischer“.

Weitere Informationen

Hussain Al-Moutawaa: Ich wäre so gern ein Betonmischer. A. d. Arab. v. Suleman Taufiq. Sujet-Verlag, Bremen. 40 Seiten, 16,80 €.