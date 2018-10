Tritt am Samstag in der ÖVB Arena in Bremen auf: Andreas Gabalier. (Felix Hörhager/dpa)

Wenn der selbsternannte Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier am Samstag in der ÖVB-Arena auftritt, werden ihm Tausende Fans zujubeln. Wer jedoch mit dem Auto zum Auftritt des österreichischen Sängers anreisen will, sollte sich vorab über Parkmöglichkeiten informieren. Denn durch den am Freitag startenden Freimarkt stehen der Parkplatz an der Bürgerweide sowie das Messeparkhaus nicht zur Verfügung. Auch in den angrenzenden Wohnbereichen stehen keine Parkplätze zur Verfügung, Wildparker werden abgeschleppt.

Wer dennoch mit dem Auto anreisen möchte oder muss, hat mehrere Möglichkeiten:

In der Stadtmitte sind mehrere Parkhäuser rund um die Uhr geöffnet. Informationen zu den Parkhäusern finden Sie unter www.brepark.de. Von den Parkhäusern ist es circa ein 15-minütiger Fußweg zur ÖVB-Arena. Alternativ kann man auch die öffentlichen Verkehrsmittel zur Arena nehmen.

für den Freimarkt gibt es ein großes Park-and-Ride-Angebot. Von der Autobahn kommend verfolgt man die mit einem Riesenrad versehenen Sonderhinweisschilder. So gibt es unter anderem Parkplätze an der Universität Bremen. Von dort fährt die Straßenbahnlinie 6 direkt bis zur ÖVB-Arena (Haltestelle Messe Bremen). Bitte prüfen Sie Ihre Eintrittskarte, ob in dieser bereits das Ticket für den ÖPNV enthalten ist. Alternativ gibt es für die Strecke zwischen Uni und ÖVB-Arena Tickets für Hin- und Rückfahrt für 3,50 Euro. Dafür muss man am Ticketautomaten die Taste "Sondertickets" drücken. Kinder unter 15 Jahren fahren bei dem Ticket kostenlos mit. Alternativ kann man sich auch ein Tagesticket für 7,50 Euro kaufen, jede weitere Person zusätzlich auf dem Ticket kostet 2,50 Euro mehr. Eine Übersicht über die Park-and-Ride-Plätze rund um Bremen finden Sie hier.

Wer komplett auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen will, kann dabei vom erweiterten Fahrplan zum Freimarkt profitieren. Die Nachtschwärmer-Linien des VBN verkehren am Wochenende länger, hinzu kommen noch zusätzliche Nachtschwärmer-Angebote, die auch in das Bremer Umland fahren. (sei)