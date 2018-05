Freunde des gepflegten Kampfsportfilms dürfen frohlocken: "Kickboxer – Die Abrechnung" ist die Fortsetzung zu dem in der Szene gefeierten Haudruff-Werk "Kickboxer: Die Vergeltung" (2016) – und bildet das Mittelstück einer geplanten Trilogie, die mutmaßlich im Jahr 2020 unter dem Titel "Kickboxer – Die Rache" erscheinen wird. Doch während "Die Vergeltung" als intelligentes Remake des Jean-Claude-van-Damme-Klassikers "Kickboxer" (2002) gelten darf, ist "Die Abrechnung" allen Anabolika zum Trotz vorwiegend schwachbrüstig geraten. Dabei klingt der Plot verheißungsvoll: Promoter Moore (Christopher Lambert) lässt den offenbar unkaputtbaren Mixed-Martial-Arts-Recken Kurt Sloane nach Thailand entführen, um ihn gegen einen monströsen Muskelberg namens Mongkut (Hafthor Julius Björnsson) antreten zu lassen. So spannend der finale Kampf ist, so überkonstruiert ist der Rest des Films.

Weitere Informationen

Kickboxer - Die Abrechnung.

118 Minuten.

Label: Alive.