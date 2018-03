Mit Starbesetzung und viel schwarzem Humor hat der Regisseur und Haudrauf-Routinier Patrick Hughes ("The Expendables") die Actionkomödie "Killer's Bodyguard" gedreht, die ursprünglich für Netflix produziert wurde. In den Hauptrollen sind Ryan Reynolds als hartgesottener Personenschützer Michael Bryce und Samuel L. Jackson als sein in jeder Hinsicht schlagfertiger Schutzbefohlener Darius Kincaid zu besichtigen; in Nebenrollen glänzen Selma Hayek und Gary Oldman. Reynolds' Mission: Kincaid zum Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu eskortieren, wo er gegen einen weißrussischen Diktator (Oldman) aussagen soll. Erwartungsgemäß geht der Zeugentransport in diesem bleihaltigen Roadmovie nicht ohne Komplikationen ab. Ein Genre-Meilenstein mag das Werk nicht sein. Die Dialoge indes, zumal jene zwischen Reynolds und Jackson, sind gewitzt, das Tempo des Filmes ist beachtlich.