2018 hat Marissa Kimmel das Projekt "Arrt Pop" ins Leben gerufen. In der Obernstraße bekommt es nun eine Galerie auf Zeit. (Frank Thomas Koch)

Frau Kimmel, Sie betreiben seit 2018 mit Inga Marggraf zusammen „Arrt Pop“. Wie sind Sie damals auf die Idee gekommen?

Marissa Kimmel:Wir kommen beide aus Städten, in denen Kunst sehr großgeschrieben wird. Als wir dann neu in Bremen waren, haben wir uns natürlich gefragt, wie die Kunstszene hier aussieht. Wo sind die ganzen Galerien? Wo gibt es Vernissagen? Wir sind beide leidenschaftliche Kunstkonsumentinnen und wollten Teil der Szene werden und den kreativen Part der Stadt mitgestalten.

Das heißt: Das bisherige Angebot hat Ihnen einfach nicht gereicht?

Genau. Natürlich gibt es große Museen und auch viele Galerien. Aber es fehlt irgendwie etwas dazwischen, etwas Niederschwelliges. Ein Ort, an dem man die Kunst und die Szene ein bisschen feiern kann. Eine Kunstszene, die sich gegenseitig inspiriert und bei Treffen austauscht. Das hat uns gefehlt.

Was haben Sie daraufhin gemacht?

Wir haben ein Crowdfunding gestartet, um unser Startkapital zusammenzubekommen. Wir haben versucht, einen Raum zu finden, was in Bremen nicht ganz einfach war. Also ist erst einmal eine mobile Galerie entstanden. Die haben wir immer noch und lieben sie.

Wieso heißt Ihr Projekt „Arrt Pop“ mit zwei R?

Gute Frage. Irgendwie ist der Name eher so ein Gefühl, wie ein R, das man rrrrrrrollt. Wir wollten es ein bisschen kantig. Und wir wollten uns von der Kunstrichtung Pop Art mehr abheben. Ich würde jetzt einfach mal sagen: Es ist eine Schnapsidee gewesen, und sie hat sich gefestigt.

Was „Arrt Pop“ aber fehlte, war eine feste Galerie - bisher!

Genau. Jetzt ist der Punkt gekommen, an dem wir in einen beheizten Raum mit Licht, Strom und weißen Wänden in der Obernstraße einziehen dürfen, den wir ein Jahr lang als Galerie nutzen können. Auch Räume zum Arbeiten gibt es. Wir wollen auch Prozesse zeigen. Zeigen, wie Dinge entstehen. Das ist für uns ein neuer, großer Schritt.

Was musste alles vorbereitet werden?

Als klar war, dass wir einziehen dürfen, ging alles irgendwie ganz schnell. Das Mobiliar vom Vorgänger musste abgebaut und weggeräumt werden. Uns waren weiße Wände wichtig, also haben wir geweißt. Wir haben Galerieschienen und Bilderrahmenleisten angebracht, um die Arbeiten vernünftig zeigen zu können. Außerdem haben wir Postkartenständer aufgebaut, weil es auch einen kleinen Shop-Bereich geben wird. Jetzt warten wir, bis der Lockdown vorbei ist, und dann machen wir die Tür auf.

Was haben Sie inhaltlich für die Galerie geplant?

Herzstück sind unsere Einzelausstellungen. Hier sollen sowohl lokale Künstler und Künstlerinnen als auch solche aus anderen Städten, Hamburg oder Berlin zum Beispiel, gezeigt werden. Wir wollen in erster Linie unsere lokalen Künstler unterstützen und zeigen. Wir wollen aber auch gerne Einflüsse von außen einbringen. Die Prints, die es im Shop geben wird, stammen alle von Bremer Kunstschaffenden. Eigentlich machen wir sonst immer Gruppenausstellungen, nun wollen wir aber jeweils einen Künstler oder eine Künstlerin auf unseren sechs Metern Wand zeigen und einen Monat lang richtig abfeiern. Danach darf dann der Nächste. Eine Auswahl, wer zuerst ausstellen darf, steht auch schon fest. Das soll allerdings noch eine Überraschung bleiben. Die erste Ausstellung wird aber eine Fotoausstellung sein.

Sie haben seit ihrer Gründung zahlreiche Projekte im öffentlichen Raum umgesetzt, jetzt in der Corona-Zeit unter anderem das Projekt „Zwei Meter Kunst“, bei dem lokale Künstlerinnen und Künstler die Schaufenster von Gastronomiebetrieben als Ausstellungsfläche genutzt haben. Konzentriert sich jetzt alles auf die neue Galerie oder wird es auch weiterhin Projekte außerhalb geben?

Natürlich finden auch weiterhin Projekte im öffentlichen Raum statt oder in Kooperationen mit der Gastronomie. Wir haben unter anderem Schaukästen gebaut, die zuletzt für zwei Monate im Neustadtspark standen. Eigentlich sollten sie jetzt weiterziehen in die Wallanlagen, aber wegen des Lockdowns gibt es da einen kurzen Stopp. Tatsächlich sind wir gerade aktiver denn je. Dadurch, dass die Stadt sich kreative Konzepte wünscht und wir mit unserem mobilen Outdoor-Equipment auch in Corona-Zeiten Angebote schaffen können, bei denen alle ihren Abstand einhalten können.

Was passiert, wenn die begrenzte Zeit in der Galerie um ist?

Ich bin grundsätzlich positiv eingestellt. Bisher war es immer so, dass nach dem Ende einer Sache neue Türen für uns aufgegangen sind. Wir hätten auch nie gedacht, dass wir mit dem Projekt so weit kommen. Wir haben uns unseren Weg gebahnt und ich bin mir sicher, dass sich nach dem Jahr in der Obernstraße neue Wege entwickeln, die uns ermöglichen, präsent zu bleiben.

Das Gespräch führte Alexandra Knief.

Zur Person

Marissa Kimmel (35) arbeitet als Graphikdesignerin und betreibt seit 2018 gemeinsam mit der Künstlerin und Lehrerin Inga Marggraf das Projekt „Arrt Pop“, das nun für einen Jahr einen festen Galerieraum in der Obernstraße bekommt.

Zur Sache

„Arrt Pop“ - was ist das?

Lokale Künstler vernetzen und ihnen eine Ausstellungsfläche geben – das ist das Ziel der „Arrt Pop“-Galerie. Genauso wollen die beiden Galeristinnen Marissa Kimmel und Inga Marggraf aber auch möglichst viele Menschen an zeitgenössische Kunst heranführen, die sonst vielleicht nicht mit ihr in Berührung kommen. Das Projekt gibt es seit 2018. Bisher wurde in einem Atelier in den Pusdorf Studios gearbeitet, wo auch Events mit anderen Kreativen vor Ort organisiert wurden. Außerdem verfügt „Arrt Pop“ über eine mobile Pop-Up-Galerie mit vier Wandelementen, die die Betreiberinnen flexibel im öffentlichen Raum aufstellen können. 2018 und 2019 war die „Arrt Pop“-Galerie beispielsweise auf der Breminale vertreten. Auch zu „Arrt Pop“ gehört die „Gallery Wall“ am Eingang der Neustadt, die drei Mal im Jahr von Künstlern, die sich vorab darauf bewerben können, umgestaltet wird. Die Macherinnen von „Arrt Pop“ bieten zudem die Organisation von Ausstellungen in Cafés, Bars und anderen Eventlocations sowie verschiedene Kunstworkshops an. Auf der Homepage gibt es zudem einen Shop, in dem Interessierte sich Kunstdrucke und Originale von lokalen Künstlern kaufen können. Nun zieht „Arrt Pop“ in einen festen Raum in der Obernstraße im ehemaligen Gerry-Weber-Gebäude, in dem gerade das sogenannte Ecofair-Kaufhaus mit zwölf regionalen Anbietern entsteht. Weitere Infos auf www.arrtpop.de.