Mutter Holle ist in der Interpretation der Shakespeare Company "ein knubbeliges Wurzelwesen". Hier staunt Svea Meiken Auerbach als Gnom über dessen große Hände. (Christina Kuhaupt)

Svea Meiken Auerbach: Das ist es – gerade, wenn man vor und für Kinder spielt. Da kommen schon mal „Jetzt passiert gleich das-und-das!“-Rufe aus dem Publikum. Oder ein Kind schreit: „Die ist doch ganz anders!“ Wichtig ist deshalb, sie trotz allem zu überraschen.

Wir spielen mit dem Unten und dem Oben. Es ist ja so: Ein Mädchen springt in den Brunnen, um die verlorene Spindel zu suchen; es fällt also in die Tiefe. Als es dann aber die Kissen ausschüttelt, schneit es auf die Erde, der Schnee kommt von oben. Mit diesem scheinbaren Widerspruch arbeiten wir. Außerdem stehen die Jahreszeiten im Fokus, deren Grenzen durch das sich wandelnde Klima immer mehr verschwimmen. Einige Kinder, die kommen, haben vielleicht noch nie Schnee gesehen.

Eine sehr offene und neugierige. Als sie Mutter Holle begegnet, hat sie erst einmal Angst – denn unsere Frau Holle ist keine nette alte Dame, sondern ein großes knubbeliges Wurzelwesen, das Mutter Erde verkörpert. Schnell merkt das Mädchen aber: Wenn es Mutter Holle respektvoll begegnet und seine Hilfe anbietet, kommen Freundlichkeit und Unterstützung zurück.

Diese Seiten gibt es auch in unserem Stück; trotzdem haben wir versucht, nicht in richtig und falsch einzuteilen. Im Märchen endet die Geschichte mit dem Misserfolg der Pechmarie. Bei uns stehen sich die beiden Mädchen zum Schluss noch mal gegenüber und sehen einander verwirrt an. Die eine hat es so gemacht, die andere so. Wir wollen keine Moral vorgeben, die Kinder können sich selbst ein Bild machen.

Genau solche Unterscheidungen wollen wir vermeiden. Märchen schaffen ja schnell diese Schwarz-Weiß-Weltsicht. Nicht umsonst wollen Kinder bei Rollenspielen oft den Guten, den Helden spielen. Dabei ist ja klar: Niemand ist nur das eine oder das andere. Unsere Goldmarie ist auch nicht nur lieb und nett, unsere Pechmarie hat etwas Rotziges, auch irgendwie Cooles. Nur zeigen wir eben auch: Im Umgang mit Mutter Natur hat der unbedachte Umgang mit anderen seine Grenzen.

Sehr! Kinder sind anspruchsvolle Zuschauer. Es ist schwer, ihre Aufmerksamkeit für eine Stunde auf die Bühne zu lenken. Man muss sich eine Menge einfallen lassen, sie immer mit einbinden. Lustig ist auch: Kinder klatschen nicht. Sie kennen das vom Fernseher: Der Film ist vorbei, also mache ich aus. Stattdessen rufen sie „Zugabe!“ oder erzählen uns direkt, was ihnen gefallen hat oder was sie doof fanden. Das mag ich so: Wir als Schauspieler sehen sofort, was unser Publikum fühlt.

Zur Person

Svea Meiken Auerbach

ist seit 15 Jahren Ensemble-Mitglied der Bremer Shakespeare Company. Ihre Schauspielausbildung machte sie an der Filmhochschule Konrad Wolf in Babelsberg. Im Interview spricht sie über ihre Rolle in der Märchenadaption „Mutter Holle“, die am Mittwoch Premiere feiert.

Weitere Informationen

Am Mittwoch, 27.11., feiert „Mutter Holle“ im Theater am Leibnizplatz Premiere. Die Vorstellung ist ausverkauft. Weitere Termine: So., 1.12., 15 Uhr, So., 8.12., 16 Uhr, So., 22.12., 15 Uhr, So., 29.12., 11 Uhr, So., 5.01., 16 Uhr, So., 19.01., 11 Uhr.