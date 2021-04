Kinderbücher in der Busbibliothek der Bremer Stadtbibliothek. (Michael Matthey)

Elisabeth Hollerweger: Aus literaturdidaktischer Sicht lautet meine Antwort ganz klar: um in geschriebene Geschichten eintauchen zu können. Aus lesedidaktischer Sicht steht eher die Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen im Fokus.

Wenn man sich die literarische Sozialisation von Kindern anschaut, stellt man fest, dass sie bereits vor dem Lesenlernen bei Hörspielen und beim Vorlesen durchaus komplexe Erzählzusammenhänge erschließen können. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von narrativer Kompetenz. Diese entspricht aber in den ersten Jahren nicht der Lesekompetenz. So werden Kinder in Erstlesebüchern oft mit simplen Geschichten konfrontiert, die ihnen aufgrund der sprachlichen Einfachheit auch erzählerisch zu wenig bieten.

Wenn man sich den breiten Markt der Erstlesebücher anguckt, haben wir sicherlich eine Unterforderung der Kinder mit einer hohen narrativen Kompetenz, was dazu führen kann, dass deren Lesemotivation abnimmt.

Meines Erachtens zeichnen sich gute Bücher – auch Kinderbücher – dadurch aus, dass man durch sie neue Welten erschließen und den eigenen Horizont erweitern kann. Und dadurch, dass sie verschiedene Identifikationsangebote bereithalten. Nur durch packende Bücher wird man zu einem begeisterten Geschichtenleser. So etwas ist aber in Lesekompetenztests nicht messbar. Da geht es dann eher darum, wie viele Buchstaben und Wörter man in welcher Geschwindigkeit sinnentnehmend lesen kann.

Etwas von sich selbst in Figuren wiederzufinden, ohne unbedingt die gleichen Erfahrungen gemacht zu haben. Es gibt zum Beispiel ein Buch über einen Jungen, der im Krieg aus seiner Heimatstadt flieht: „Akim rennt“. Nach einer Lesung hat ein achtjähriges Kind gegenüber der Künstlerin geäußert: „Das ist meine Geschichte.“ Dieses Kind hatte aber keine Fluchterfahrung, sondern die Trennung der Eltern hinter sich. Es hat also in Akims explodierender Welt die eigene Welt wahrgenommen, die auseinandergefallen war. Total beeindruckend! Kinder können sich in Büchern gespiegelt sehen, sich Gefühle bewusst machen, die davor vielleicht diffus gewesen sind und wahrnehmen, dass sie mit ihren Erfahrungen nicht alleine sind.

Das ist individuell. Beim dialogischen Lesen...

Dass nicht nur der Erwachsene vorliest, sondern auch das Kind die Geschichte mit erzählt. Dabei bewähren sich beispielsweise Bücher ohne Text, bei denen es kein richtig und falsch gibt.

Dialogisches Lesen wird oft zur Sprachförderung eingesetzt, ist aber auch für die Erzählförderung sinnvoll. Denn das Kind kann sich dabei als kompetente Erzählinstanz erleben und Erzählfähigkeiten entwickeln, also von der Aneinanderreihung von „Und dann“-Sätzen bis hin zur Darstellung von komplexeren Zusammenhängen gelangen. Dabei sind auch Kreativität und Fantasie gefragt, der viele Kinder ja gerne freien Lauf lassen. Es gibt aber auch Kinder, die das immer Gleiche beim klassischen Vorlesen sehr mögen und auf bestimmte Sequenzen im Buch warten, die sie immer wieder hören wollen.

Ich bin schon der Meinung, dass man Kinder einbeziehen sollte. Erwachsene greifen oft zu Büchern, mit denen sie selbst aufgewachsen sind oder die sie selber mit einem – zuweilen verklärten – Blick auf Kindheit für angemessen halten. Das kann man in der Bibliothek gut beobachten, wenn die Eltern ihre Kinder zu bestimmten Regalen lotsen.

Keineswegs. Kinder wählen für sich oftmals anspruchsvollere Lektüren aus, als Erwachsene ihnen zutrauen. Wenn man allerdings merkt, dass kindliche Lektüreauswahl nur noch ins seichte Klischee abrutscht, kann man als Erwachsener natürlich herausfordernde Alternativangebote machen. Und hat man das Gefühl, dass ein Buch das Kind überfordert, kann man das hinterfragen. Ausschließen sollte man Kinder bei der Auswahl aber auf keinen Fall.

Bücher werden jedoch auch genutzt, um Positionen zu gesellschaftlichen Themen wie Genderfragen, Sexualität und Minderheitenschutz zu vermitteln.

Bücher, die Diversität als Programm und nicht als gut erzählte Geschichte präsentieren, machen genauso wenig Spaß wie banale Erstlesebücher. Stattdessen plädiere ich für spannende Geschichten mit starken Charakteren, die sich völlig normal in einem diversen Umfeld bewegen. So wird nicht das Gefühl erzeugt, dass das Kind mit bestimmten Botschaften belehrt und überfrachtet werden soll, was wiederum die Lust am Lesen kaputt machen würde. Viele solcher Bücher sind dazu noch wirklich schlecht gemacht.

Das würde ich so kategorisch nicht sagen. Spielt man ein Medium gegen das andere aus, macht man sich bei Kindern auch keine Bücherfreunde. Es gibt außerdem auch ganz tolle Bilderbuch-Apps, die es ermöglichen, mit der literarischen Welt in Interaktion zu treten. Das bietet einen Mehrwert, ohne dabei den Wert des Buches zu schmälern. Es geht darum, die Vorteile der Medienvielfalt zu nutzen und zu verzahnen. Daher: Die Mischung macht‘s.

Das Gespräch führte Simon Wilke.

Zur Person

Elisabeth Hollerweger ist Literaturdidaktikerin an der Uni Bremen und leitet das Bremer Institut für Bilderbuchforschung.

Zur Sache

Der Huckepack-Preis

Des Huckepack-Preis des Bremer Instituts für Bilderbuchforschung und des Projekts „Vorlesen in Familien“ der Phantastischen Bibliothek in Wetzlar wird dieses Jahr im Juni verliehen. Mit ihm werden Bilderbücher honoriert, die durch das erzählerische Zusammenspiel von Text und Bild überzeugen und darüber hinaus in besonderer Weise dazu geeignet sind, Kinder im Rahmen des Vorlesens seelisch und emotional zu stärken. Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert.

Eine Jury aus Lese- und Literaturpädagogen, Sozialpädagogen, Literaturwissenschaftlern, Didaktikern und Fachjournalisten wählt aus 444 Titeln den Gewinner. Das Buch wird anschließend in einem Podcast besprochen, ein Bilderbuchkino zum Werk wird auf dem Internetauftritt des Verlags einsehbar sein und Unterrichtsmaterialien zur Arbeit mit dem Buch werden bereitgestellt.