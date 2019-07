Im Namen des Dadaismus: Zu den Exponaten im Sprengel-Museum zählen etliche Collagen des Avantgardisten. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 6. Oktober. (Holger Hollemann)

Hannover. Kein Schelm, wer an eine dadaistische Verschwörung denkt, wenn die Rede auf das Haus kommt, in dem Kurt Schwitters (1887-1948) geboren wurde. Denn bis vor drei Jahren galt der Nachwelt diese Stätte als unrettbar verloren. Dies deshalb, weil 1956 die Hausnummern in der Rumannstraße in Hannovers Oststadt neu festgelegt wurden – und jahrzehntelang für ähnlich viel Konfusion sorgten wie die Hervorbringungen des subversiven Scherzbolds: gerade Ziffern auf der einen, ungerade auf der anderen Straßenseite.

So kam es, dass dem Geburtshaus in der von Gründerzeitbauten flankierten Straße die Nummer 8 zuwuchs statt wie vormals die Nummer 2. Noch 2016 wurde kulturbeflissenen Teilnehmern an Stadtführungen mitgeteilt, bei dem vermeintlichen Geburtshaus handle es sich nur um den Wiederaufbau eines im Krieg zerstörten Gebäudes. Tatsächlich überdauerte zumindest das Erdgeschoss des eigentlichen Ursprungsortes, das nur drei Häuser vom angeblichen entfernt liegt. Einem Hobbyhistoriker und einem Stadtarchivar glückte die Neuverortung – und damit die Wiedergewinnung des Genius loci.

Damit nicht genug der numerischen Verwirrung in Schwitters‘ Geburtsstadt, die für das Künstlerbegehren steht, Üblichkeiten auf den Kopf zu stellen : „Liest man Hannover von hinten, so ergibt sich die Zusammenstellung dreier Worte: re von nah“, analysierte der Wortspieler. Und schloss, dass seiner Heimat, Expo-Stadt anno 2000, eine große Zukunft eingeschrieben sei: „Vorwärts nach weit.“ Mehr vorwärts als weit reichten die Umzüge seiner Familie, die 1893 in die Waldstraße 84 zog, die erst zur Waldstraße 9 wurde, dann zur Waldstraße 5 – und die heute bei gleicher Ziffer Waldhausenstraße (im gleichnamigen Ortsteil Hannovers) heißt. Alle Klarheiten beseitigt?

Dort, im gutbürgerlichen Süden der Stadt, entstand in ausgeklügelter Heimarbeit – und ohne verwirrende Hausnummer – jene Konstruktion, die dem Ruhm dieses Multitalents besonders zuarbeitete: Von 1923 bis 1936 werkelte Kurt Schwitters an dem – 1943 zerstörten – Merzbau, den er einmal pathetisch als „Werk, für das ich gelebt habe“, bezeichnete. Die Arbeit an der raumgreifenden Installation, deren Kontinuität in steter Veränderung bestand, begann mit Sockeln und Säulen, an denen der verspielte Bauherr Bilder befestigte und Objekte aufknüpfte. Das Sprengel-Museum zeigt diese wild zerklüftete Mixtur aus ernster Assoziation und höherem Blödsinn in der Anfang der 80er-Jahre entstandenen Rekonstruktion des Bühnenbildners Peter Bissegger. Anlass der Präsentation dieses parallelweltanschaulich zentralen Exponats ist die Schau „100 Jahre Merz – Kurt Schwitters – Crossmedia“, die das Ausstellungshaus am Maschsee bis zum 6. Oktober zeigt.

Eingängig sind auch weitere Leistungsnachweise, die der 1919 etablierten Marke Merz verpflichtetet sind, mit der Schwitters seine Prägung der Dada-Bewegung auf den – mehrdeutigen – Begriff brachte. Merz, eine im Namen der Kunst erfolgte Distanzierung vom Kommerz, ist zugleich Programm und Ausführung, Botschaft und Medium. Aus Sinntorsi und Silbenresten, aus „litter“ (Abfall) und „letter“ (Buchstabe), schuf dieser Meister der Dekomposition etwas Neues, das ihm nicht nur als Kunstrichtung galt, sondern als „Gesamtweltbild“. Zur Begründung seiner dekonstruktiven Methode, die eine Ruinenästhetik nobilitierte, führte Schwitters eine historische Zäsur an: „Nach dem Ersten Weltkrieg war sowieso alles kaputt, und es galt, aus den Scherben etwas Neues zu bauen.“

Auch sonst scheute er keine großen Worte (und keine Performance), um dem Publikum seinen ästhetischen Heilsplan schmackhaft zu machen. „Merz will Befreiung von jeder Fessel, um künstlerisch lernen zu können“, lautet eine jener großformatigen Selbstverständnisparolen, mit denen die Kuratorinnen Isabel Schulz und Katrin Kolk das Museumsuntergeschoss ausgestattet haben. Überhaupt ist das emanzipatorische Moment der Avantgarde-Bestrebungen beim Ausstellungsrundgang durchweg präsent: Multimediales Portal zu den Exponaten ist eine Installation, die aus vielen Megafonen diverser Größe und Form besteht. Zu dieser leisen und doch beredten Inszenierung von Lautsprechern passt eine Seitenwand, auf die Fragmente jener „Ursonate“ projiziert werden, die Schwitters von 1923 bis 1932 in etlichen Spielarten dichtete und vortrug. Einen ganzen Raum spendiert die Schau Notenblättern und audiovisuellen Dokumenten, an denen Schwitters‘ ernster Umgang mit scheinbarem Nonsens abzulesen ist: „Fümms bö wö tää zää Uu, pögiff, kwii Ee.“

Wie sehr der mit allen ästhetischen Theorien und Praktiken gewaschene Dichter und Grafiker, Maler und Collageur, Bürgerschreck und interdisziplinäre Denker Konzepten des Gesamtkunstwerks zuneigte, zeigen in Hannover weitere Schwerpunkte seiner allenfalls vordergründig sprunghaften und experimentellen Produktion, die tatsächlich auf eine größtmögliche Freiheit, Vielfalt und Vorbehaltlosigkeit in der Wahl der Ausdrucksmittel setzte. Das gilt für Medien wie auch für Materialien. Zu besichtigen sind Vitrinen voller Cover des wunderlichen Zentralorgans „Merz“, dieser „Zeitschrift des geistigen Arbeitens“. Es gibt pittoreske Fehldrucke und andere drollige i-Tüpfelchen aus seiner sogenannten i-Kunst-Phase, Varianten und Aufführungsimpressionen des Merz-Gedichts „An Anna Blume“, das Paul Auster und andere Autoren beeinflusste, Kladden mit Titeln wie „Bleichsucht und Blutarmut“ – und Merz-Bilder mit Garnspulen und Bauklötzen, denen der Schaffensprozess eingewoben ist. Es sind dies laut programmatischem Subtext allesamt „Vorstudien zur kollektiven Weltgestaltung“. Mit ihnen löst Schwitters den Avantgarde-Anspruch ein, Kunst und Politik zu verschwistern.

Zum Kehraus empfiehlt sich ein Besuch des Friedhofs Engesohde. „Man kann ja nie wissen“, prangt auf Schwitters' Grabstein. Ein Satz, der sich ebenso auf Hausnummern beziehen lässt wie auf eine etwaige Auferstehung. Ergebnisoffenheit ist die größte Pointe von Schwitters‘ gewitzter Kunst.