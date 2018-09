Hofft auf einen offenen Austausch: Festivalleiter Christoph Ogiermann. (Diana Koper)

Es gibt Musik, die ist zum Abschalten da. Radio an, Gedankenkarussell aus, wohliges Geklimper gegen das Rauschen im Kopf. Und dann ist da Musik, wie sie Christoph Ogiermann mag. Musik, die sich nicht zur Flucht eignet, wie er sagt. Diese Musik gaukele nichts vor; „sie will die Konfrontation, sie will problematisieren“.

Ogiermann ist Komponist und künstlerischer Leiter der Projektgruppe Neue Musik Bremen. Und er weiß: Was er da sagt, über den Charakter Neuer Musik, diesem von Dissonanzen geprägten, oft als sperrig und schräg empfundenen Genre, klingt erst mal abstrakt. Und eigentlich will er das gerade nicht: dass seine Musik als kompliziert wahrgenommen wird, als schwer verdauliche Kunst, die sich nur mit Vorkenntnissen konsumieren lässt. "Bei Neuer Musik gibt es immer dieses Vorurteil", sagt Ogiermann. "Die Menschen denken: Wenn ich das nicht kapiere, bin ich blöd." Dabei sei das natürlich Quatsch. Musik sei zum Hören da, es gehe „nicht um Wissen, sondern darum, etwas mit den Sinnen aufzunehmen".

Mit der an diesem Freitag, 21. September, beginnenden Biennale Aktueller Musik will Ogiermann deshalb auch dazu einladen, sich einer Musik anzunähern, mit der viele erst einmal wenig anfangen können. Das Festival sei in diesem Jahr so offen gehalten wie noch nie. Zwischen den Konzerten habe er immer wieder Gelegenheiten für Gespräche und Diskussionen eingeplant. Zusätzlich haben die Künstler Statements zu ihren Werken vorbereitet. „Ich hoffe, dass so ein offener, angstfreier Austausch zustande kommt“, sagt Ogiermann.

Wie auch in den vergangenen Jahren steht das Festival unter einem Thema, das alle Stücke auf die eine oder andere Weise umspannt. „Ortnung“ lautet es diesmal, eine Wortkreation aus „Ort“ und „Ordnung“. Denn Kunst sei nie unabhängig von ihrer Umgebung, sagt Ogiermann. Ganz im Gegenteil: Jeder Ort gebe durch seine spezifische Beschaffenheit eine gewisse Ordnung vor, die sich auf die Kunst auswirke. „Es macht einen riesigen Unterschied, ob ein Konzert im ehrwürdigen Sendesaal stattfindet oder in der Gleishalle am Güterbahnhof, ob man in der ersten Reihe sitzt oder am Rand steht.“ Dieser Wechselwirkung, der klanglichen, aber auch der atmosphärischen, will das dreitägige Festival Raum geben. Und das ganz wörtlich: An verschiedenen Orten, im Sendesaal, am Güterbahnhof und in der Schwankhalle werden die Installationen, Konzerte, Filmvorführungen und Vorträge der Frage nachgehen, wie Kunst und Kontext zusammenhängen.

Einige Künstler, wie das schwedische Duo „The Sons of God“, spielen deshalb erst hier, dann dort, andere beziehen die Gegebenheiten des Raumes in ihre Stücke ein. Die Hamburger Komponistin Iris ter Schiphorst etwa leitet in ihrer Installation Klänge auf verschiedene resonierende Bleche, in Roland Kayns Projekt „Simultan“ von 1970 sind mehrere Tonspuren aus im Raum verteilten Lautsprechern zu hören. Je nachdem, wo der Zuhörer sich befindet, hört er so etwas vollkommen anderes.

Ogiermann möchte auf diese Weise für die Bedeutung des Ortes sensibilisieren, die, so sagt er, allzu oft aus dem Blick gerate. Und er will noch etwas anderes: die Besucher an für sie fremde Orte einladen. Das Sendesaalpublikum in die Gleishallen, die Gleishallengänger in den Sendesaal. Er wolle verschiedene Menschen zusammenbringen, sagt Ogiermann. Denn: Orte könnten auch gefährlich sein, wenn sie die einen ein- und die anderen ausschließen, wenn sie Frontenbildung und Entfremdung begünstigten. Er hoffe auf Vermischung, auf Begegnungen und daraus wachsende Offenheit. Gegenüber der Musik, aber auch gegenüber einander.

Weitere Informationen

Das vollständige Festivalprogramm gibt es unter www.pgnm-festival.de. Karten sind unter info@pgnm.de oder 0421 / 33 99 350 erhältlich.