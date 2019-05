Anmutung einer Sphinx: Isabelle Huppert spielt in Neil Jordans Hochspannungsfilm "Greta" die Titelrolle. (Jonathan Hession)

Vor 18 Jahren brillierte die französische Schauspielerin Isabelle Huppert als psychisch instabile Musiklehrerin in Michael Hanekes mannigfach prämiertem Film „Die Klavierspielerin“ nach einem Roman von Elfriede Jelinek aus dem Jahr 1983. Wie so häufig in Texten der österreichischen Literaturnobelpreisträgerin leidet die bloß vordergründig taktvolle und beherrschte Figur, die Erika Kohut heißt, an einer monströsen Mutter-Tochter-Problematik. Nur als Pianistin kann sie ihre Dämonen und Abgründe ausblenden, wenigstens vorübergehend. Mit Elfriede Jelinek gesprochen: „Erika ist ein Genie, was die Betätigung des Klaviers betrifft.“

Was die Betätigung des Klaviers angeht, ist auch Greta Hideg (Huppert) ungemein begabt, eine allem Anschein nach kunstsinnige und überhaupt kultivierte Dame mit angeblich französischen Wurzeln und einer melancholischen Anmutung. Eine spontane Kostprobe ihres musikalischen Könnens gibt die Klavierlehrerin der jungen Frances (Chloë Grace Moretz), die ihr just eine in der New Yorker Subway liegen gelassene Handtasche frei Haus geliefert hat.

Emotionale Bedürftigkeit

Die ehrliche Finderin ist zwar ziemlich verwundert über die rasch entstehende Nähe zu dieser musisch talentierten und dem Vernehmen nach sehr lebenserfahrenen Frau, die mehr als doppelt so alt ist wie sie. Weil sie Greta, deren Tochter dem Vernehmen nach in Paris lebt, aber für einsam hält und ihrerseits nach dem frühen Tod ihrer Mutter emotional bedürftig ist, lässt sich Frances auf die jäh geschlossene Freundschaft ein, rettet mit Greta gemeinsam einen Hund aus dem Tierheim, kocht, scherzt, philosophiert mit ihr.

Bis Frances eines verhängnisvollen Tages im Haus ihrer vermeintlich mütterlichen Freundin ein halbes Dutzend weitere Exemplare besagter Handtasche aufspürt, was auf eine bemerkenswerte Masche von deren Besitzerin schließen lässt. Umso mehr, als daran Notizzettel hängen, auf denen Telefonnummern und weibliche Vornamen stehen. Misstrauen und Verdachtsmomente bestimmen fortan Frances' Haltung zu Greta, deren Leben als Einsiedlerin der jungen Frau nun als kalkulierte Pose erscheinen muss.

Langsam, aber stetig wächst das Grauen in „Greta“, einem Film des irischen Regisseurs Neil Jordan („The Crying Game“, „Michael Collins“). Was all die dunklen Seiten angeht, die dieser Psychothriller bei seiner Protagonistin enthüllt, fügt sich „Greta“ durchaus zu seinem Portfolio. Allerdings spielt die Stalking-Geschichte, zu der sich die Beziehung zwischen Frances und Greta zunächst auswächst (bevor es im letzten Drittel des 100-minütigen Films noch weitaus schlimmer kommt), in einem für Jordans bisheriges Werk seltsam apolitischen Raum.

Auch was Sozialkritik anbelangt, herrscht in Neil Jordans Werk eine merkwürdige Leere vor. Es sei denn, man würde zu diesem Aspekt die gewiss hohe Dichte an Stadtneurotikern und Psychopathen in New York rechnen. Doch Neil Jordan interessiert sich offenkundig weder für klinische Statistiken noch für Sight-Seeing-Kamerafahrten. Er konzentriert sich auf das zusehends erbittert geführte Duell zwischen den beiden Frauen; die wenigen eingeführten Nebenfiguren, darunter Frances‘ vielbeschäftigter Vater und ihre notorisch kokette Mitbewohnerin, werden rasch zur Staffage.

Das ist insofern eine lässliche Sünde, als Isabelle Hupperts virtuoses Spiel den Zuschauer hinreichend in den Bann zieht. „Ich finde die Charakterzeichnung sehr originell“, hat die 66-jährige Aktrice über ihre Rolle als schwer zu durchschauende Psychopathin bemerkt. „Sie ist erschreckend manipulativ und durch und durch böse. So eine Frau hatte ich tatsächlich noch nie gespielt. Aber natürlich hat mir auch das Drehbuch sehr gefallen. Und dass Neil Jordan Regie führte.“

Hohe Sogwirkung

Die von Jordan und Ko-Drehbuchautor Ray Wright entwickelte Story hat dank der bestrickenden Auftritte der Sphinx Isabelle Huppert eine hohe Sogwirkung. Aber auch die Darstellungskunst der gerade mal 22-jährigen Chloë Grace Moretz, die in „Greta“ eine zusehends beherzte Widersacherin gibt, gerät über weite Strecken überzeugend. Spannend wäre der Film auch ohne seine mitunter plakativen Anleihen beim Horrorgenre, die ein ums andere Mal albern wirken.

Bisweilen zum regelrechten Ärgernis werden allerdings einige dramaturgische Schwächen und lässliche Logik-Lücken. Gerade so, als habe man die Phase der Postproduktion fahrlässig verkürzt, um Neil Jordans Film tunlichst rasch in die Kinos zu bringen. Dennoch ist „Greta“ ein handwerklich solider, perfekt besetzter Hochspannungsfilm, der sich bestens für ein schau(d)erhaftes deutsches Frühlingswochenende eignet.