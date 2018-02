Gloria begeisterten das Publikum am Schlachthof. (Alexandra Knief)

Seine größte Angst sei, dass er bei den Konzerten auf der Bühne nicht wisse, was er mit seinen Händen machen soll, sagte Klaas Heufer-Umlauf, als er 2013 gemeinsam mit seinem Kumpel, dem ehemaligen Wir sind Helden-Bassist Mark Tavassol, das Musikprojekt Gloria öffentlich machte. Eine bekannte Persönlichkeit wie Heufer-Umlauf, die regelmäßig vor einem Millionen-TV-Publikum auftritt und dabei auch vor den größten Peinlichkeiten nicht zurückschreckt, hat Lampenfieber, wenn sie vor ein paar Hundert oder Tausend Zuhören singen soll? Das klingt erst einmal nach Floskel, aber fünf Jahre und drei Alben später zeigt sich, das diese Sorge ernst gemeint war und dass es für den Medienprofi wohl wirklich etwas ganz anderes ist, als Sänger von Gloria gefühlvolle und nachdenkliche Lieder zu singen, anstatt im Fernsehen den Entertainer zu geben. Zwar zeigt Heufer-Umlauf stimmlich von der ersten Minute an, dass er mehr kann als rumblödeln, seiner Gestik entnimmt man aber auch heute, viele Musikauftritte später, noch eine gewisse Nervosität. Ein Manko ist das aber keineswegs. Ganz im Gegenteil. Es macht den Pro7-Star nahbarer und authentischer. Und das ist für eine Band mit wunderbar klugen Texten, die große Bühnenshows und sogar Melodien zur Nebensache werden lassen, weitaus wichtiger als funkensprühendes Entertainment.

Fremdenfeindlichkeit Thema

Echte Gloria-Fans wissen das schon lange, darum ist es am Donnerstag im Schlachthof auch so voll, dass die Verantwortlichen das Publikum mehrmals dazu auffordern müssen, näher zusammenzurücken, damit auch die letzten draußen wartenden Konzertbesucher noch ein Eckchen in der Kesselhalle finden können. Als dann alle drin sind, und Support Deniz Jaspersen (Herrenmagazin) das Publikum gut eingestimmt hat, legen Gloria direkt mit „Immer noch da“, dem titelgebenden Song ihres neuen und mittlerweile dritten Albums „Da“ los. Wie auch viele andere Titel der Band setzt sich das Lied mit dem Thema Fremdenfeindlichkeit auseinander. Für Tavassol und Heufer-Umlauf neben vielen anderen ein großes Problem in der heutigen Gesellschaft, auf das man als Musiker dringend hinweisen sollte, wenn man denn schon die Möglichkeit dazu hat. Mark Tavassols Pullover mit klaren Statement gegen Rechts auf der Brust gibt dem Nachdruck.

Nur Zeit für ein Loblied auf die Heimat

Neben ihrem musikalischen Aufruf zu Toleranz und Miteinander verlieren Gloria eher wenige Worte. Lediglich für ein kleines Loblied auf ihre Heimat bleibt Zeit. Es sei etwas anderes, in der Heimatstadt zu spielen, als in irgendeiner Stadt, die einem nicht sonderlich am Herzen liegt, betont der in Bremen geborene Tavassol, der sich dann auch noch daran erinnert, in jungen Jahren als „Bierkisten-Schieber“ in einer Bremer Diskothek gearbeitet zu haben. Der in Oldenburg geborene Heufer-Umlauf erinnert sich daran, was Bremen doch für ein Sehnsuchtsort war, als er in der schulfreien Zeit sein Schülerferienticket, „die Bahncard 100 der Kleinen“ in der Hand hielt.

Im Mittelpunkt steht an diesem Abend aber nicht das Schwätzchen mit dem Publikum, sondern die Musik. Gloria spielen eine bunte Mischung aus Songs von allen ihrer drei Alben. Darunter wunderbare Stücke wie „Eigenes Berlin“ und „Wie sehr wir leuchten“ vom Erstlingswerk „Gloria“, nicht weniger berührende wie mitreißende Nummern von ihrer zweiten CD „Geister“ und natürlich insbesondere Songs ihres neusten Album – auf dem das Duo sich mit Liedern wie „Süchtig“ oder „Narben“ noch einmal selbst übertrifft.

Viele Jahre haben die Musiker zusammen hinter verschlossenen Türen gespielt, ohne ihre Musik öffentlich zu machen. Bleibt zu hoffen, dass dies nicht wieder passiert. Denn was dieses Duo macht, ist es zweifelsohne wert, gehört zu werden.