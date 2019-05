Höhnisch: Am 11. Mai 2005 goss Bremens Wirtschaftssenator Peter Gloystein (CDU) bei der Eröffnung eines Weinfestes in Bremen einem Obdachlosen Sekt über den Kopf. (dpa)

Bremen. Welche Folgen es haben kann, wenn Menschen sich schlecht benehmen, zeigte ein Vorfall, der sich im Jahr 2005 in Bremen zutrug. Bei der Eröffnung eines Weinfestes grapschte ein Obdachloser mehrfach vergeblich nach einer Magnum-Flasche Sekt, die der damalige Wirtschaftssenator Peter Gloystein (CDU) auf einer Empore in den Händen hielt.

„Hier hast du auch etwas zu trinken“ soll der enervierte CDU-Politiker gesagt haben, bevor er dem Störenfried Sekt über den Kopf schüttete. Gesitteter geriet diese Entgleisung auch nicht durch den Versuch, das erniedrigte Opfer durch Geschenke zu beschwichtigen. Gloystein trat zurück. Sein Fehler: Er hatte sich durch mangelnde Manieren des Mannes die Contenance rauben lassen – und sich somit dessen schlechtem Betragen anverwandelt. Eine unmittelbar nach dem Vorfall aufgenommene Fotografie zeigt einen lächelnden Senator. Eine Spur von Hohn scheint in seinem Gesicht zu liegen.

Bundesweit beachtet

Dieses beredte Bild war vor zehn Jahren eines unter 200 Exponaten einer bundesweit beachteten Ausstellung im Bremer Focke-Museum zum Thema „Manieren“. Nicht von ungefähr hatte die Schirmherrschaft der äthiopische Prinz Asfa-Wossen Asserate inne. Sein ebenfalls „Manieren“ betitelter Bestseller aus dem Jahr 2003, der sich mit europäischen und vor allem deutschen Umgangsformen befasst, hatte hierzulande eine bemerkenswerte Debatte über Etikette angestoßen.

Als das Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte in 13 Kapiteln „Geschichten von Anstand und Sitte aus sieben Jahrhunderten“ erzählte, waren unter anderem die bei einer gepflegten Tischkonversation unverzichtbaren Sinnsprüche von Menschen zu besichtigen, die als Gewährsleute angemessenen Betragens gelten dürfen – darunter Erasmus von Rotterdam und Adolph Freiherr Knigge. Letztgenanntem ging es freilich – dem vorlauten Volksmund zum Trotz – nicht so sehr um sittsames Sitzen bei Tisch oder um gebührliches Konversationsverhalten im öffentlichen Raum, sondern um eine ungleich universellere Idee: Seine Aufklärungsschrift „Über den Umgang mit Menschen“ (1788), oftmals als schieres Benimm-Brevier missverstanden, zielt auf ein Menschenbild, das auf Achtsamkeit und Respekt über soziale Statusgrenzen hinweg fußt. Beinahe unnötig zu erwähnen, dass der martialische Mundschenk Peter Gloystein dieser Sozialutopie in keiner Weise genügte.

Weil Knigge, der gegen Ende seines Lebens einige Jahre als Oberhauptmann, Domschulen-Vorsteher und umtriebiger Publizist in Bremen gewirkt hatte, am 6. Mai 1796 ebenda starb, kann es kaum einen besseren Ort geben, um sein engagiertes Wirken zu würdigen. So fügte es sich trefflich, dass im April 2010 die Präsentation einer Neuausgabe seiner Werke im Wallstein-Verlag im Focke-Museum anberaumt wurde.

„Knigge, diesem adligen Wolf, der gehüllt in die Wolle des bürgerlichen Schafs umherging, haben wir einiges zu danken. Bedingungslos lässt sich eine wesentliche Forderung des Freiherrn propagieren: ,Freiheit im Denken, Forschen, Auslegen, Accomodieren!’“, heißt es in einem Geleitwort zur Werkausgabe, das von der Erzählerin Sibylle Lewitscharoff stammt. Mit diesen Worten macht sie den 1752 als Spross einer verarmten Adelsfamilie im niedersächsischen Bredenbeck geborenen Knigge als Vertreter einer auf Freiheit und Gleichheit fußenden Gesellschaftsutopie kenntlich. Doch die Verhältnisse, sie waren nicht so in einem Land, das im Würgegriff von Kleinstaaterei und Fürstenwillkür ächzte. Männer wie Knigge wurden von der Obrigkeit als subversiv wahrgenommen. Wie ein Treppenwitz der Benimmgeschichte mutet es daher an, dass Knigge seine hehren Ideale wiederholt verraten musste, um seine Existenz als Schriftsteller nicht zu gefährden. Zeitlebens musste er sich bei Herrschaften verdingen; selten bis nie genügten diese Dienstverhältnisse seinen Idealen.

Wer diesen biografischen Zwiespalt nachempfinden möchte, greife zu einer Hörbuch-Novität, die der Bremer Publizist Jörg-Dieter Kogel bearbeitet und herausgegeben hat: einer Lesung unter dem Leitwort „Knigge – Über den Umgang mit Menschen“, erschienen im Audio-Verlag (2CDs, 156 Minuten, 14,99 €). Der Coup an der Neuerscheinung ist fraglos der Sprecher: Christoph Maria Herbst, in seiner Paraderolle als „Stromberg“ eine Galionsfigur asozialen Betragens, Intrigierens und Manipulierens trägt Passagen aus Knigges Hauptwerk vor.

Knigges andauernde Hoch-Zeit liegt daran, dass seine Ideale – guter Ton und aufrechte Haltung, Galanterie und Diskretion, Tischmanieren und leibliche Dezenz im öffentlichen Raum – auf plastische Weise zentrale Maßgaben der ausdifferenzierten bürgerlichen Gesellschaft nachbuchstabieren. In ihnen hallt jenes Streben nach Distinktion wider, das der französische Soziologe Pierre Bourdieu in den 60er-Jahren in Feldstudien rekonstruiert hat: Es handelt sich dabei um einen klassenspezifischer Habitus, den Erwerb und Weitergabe distinktiver Vorstellungen und Verhaltensmuster ermöglichen. Zum einen bietet diese Haltung die Chance zur stabilen Selbstverortung in einem Milieu, zum anderen gewährt sie die Option, durch Aneignung und Ausbau der sogenannten feinen Unterschiede in eine andere soziale Liga aufzusteigen.

Dabei gab es schriftlich fixierte Bemühungen um Anstand lange vor Knigge. Anno 1460 etwa entstand das Benimm-Buch „Der welsche Gast“, ein mittelhochdeutsches Lehrgedicht aus der Feder von Thomasin von Zerclaere, der Edelleute auf höfische und ritterliche Tugenden trimmen wollte. Die weiland im Focke-Museum ausgestellte Handschrift, die zugleich ein Leitfaden in Sachen Bildung und Minne ist, hatte im Mittelalter einen regelrechten Ratgeberliteratur-Boom ausgelöst.

Mangel an Netiquette

Auch Knigges Zeit, das 18. Jahrhundert, stand im Zeichen einer anhaltenden kulturpessimistischen Klage über verrohende Sitten. Dabei waren Epochen wie Barock und Rokoko ohnedies von einer Steifheit und Servilität geprägt, die ihresgleichen sucht. Die Rhetorik der oberen Zehntausend, wie sie sich in Briefen und offiziellen Einladungstexten niederschlug, erging sich bis weit ins 18. Jahrhundert in floskelhaftem und anbiederndem Gefälligkeitsschwulst um „ergebene Diener“ und „gütigst zu berücksichtigende Gesuche“. Erst im 19. Jahrhundert zeigte die bürgerliche Emanzipation auch auf dem Schauplatz der Schrift zarte Erfolge, als Botschaften weniger von Zierrat überformt waren als vormals.

Und heutzutage? In der digitalen Ära scheint mancherorts selbst ein Minimum an Etikette gefährdet, das sich in elektronischen Nachrichten in angemessener Anrede, höflicher Schlussformel und dem Gebrauch vollständiger Sätze ausdrücken würde. Dass ausgerechnet in einer zentralen Kulturtechnik wie dem Schreiben verstärkt Respektlosigkeit oder/und Gleichgültigkeit gegenüber bewährten Umgangsformen Einzug halten, ist alarmierend, weil es der Häufung defizitären Sozialverhaltens auch jenseits der Texte zuarbeitet. So lange Netiquette im interaktiven Internet nicht mehr ist als ein frommer Wunsch, so lange also Phänomene wie Shitstorms, Trolle und Hate Speech eine Diskussionskultur vereiteln, die diesen Namen verdient, ist die Netzwelt mehr Menetekel denn Verheißung.