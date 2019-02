Unter all den bemerkenswerten Miniaturen, die dieses Lesebuch enthält, wärmen am meisten jene das Herz des Lesers, die von lauterer Liebe erzählen. Von großzügigen Gefühlen ohne Berechnung, von hintergedankenfreier Hingabe. Und sei es, dass diese Passion keinem Lebewesen gilt, sondern einem Heißgetränk. Kann Kaffeegenuss nicht ungleich befriedigender und nachhaltiger sein als eine belastete Beziehung?

Das jedenfalls legt die Salzburger Schriftstellerin Michaela Debastiani nahe; in einem zugleich lapidaren und leidenschaftlichen Prosatext, der in Rom angesiedelt ist und der geschickt mit aktuellen und vormaligen Objekten des Begehrens spielt: „Mein Mann, der jetzt wohl in meiner Ex-Wohnung mit seiner Ex-Geliebten einen Espresso kippt, hat es in zehn Jahren nicht geschafft trotz aller bemühten Espressomaschinen, Milchschäumer, Toppings und Zuckerraffinessen, mir den Kaffee so herzurichten, wie ich ihn mag.“

Debastiani, die ihrer Anthologie „Frauenherz“ auch Lyrik und sogar ein Miniaturdrama („Verglühende Liebe“) eingespeist hat, folgt den Fährnissen emotionaler Fixierung bis in vermeintlich randständige Gefilde. Bildmächtig und gewitzt erzählt sie von der Liebe zu Farben, vom Brennen für die Schrift, von der Zuneigung unter Geschwistern, von vergifteten Gefühlen – und von menschlichen Verbindungen, die den Tod überdauern. Vielen Texten merkt man die Erfahrung ihrer Urheberin als Drehbuchautorin wohltuend an. Denn Debastiani wägt gewissenhaft jedes Wort. Sozusagen als Bonusmaterial fügt sie ihrem Buch eine bedenkenswerte Selbstauskunft an: über das Wunder der Liebe und den Glauben an die Literatur.

Weitere Informationen

Michaela Debastiani: Frauenherz.

Edition Outbird, Gera.

114 Seiten, 17,50 €.