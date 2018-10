Sie ist das „Wir schaffen das“ der Popkultur: Julia Engelmann skizziert in ihren Liedern ein einfaches, glückliches Leben. Auf dem Bild ist sie vor ihrem selbstgemalten Bühnenbild, einer Dachterrasse, zu sehen. (Vanessa Ranft)

Bremen. In der Welt von Julia Engelmann isst man Grapefruits, wenn man traurig ist und wirft Konfetti, wenn man Lust drauf hat. Ein „Alles wird gut“ liegt über diesem Abend im Metropol-Theater, dem 15. Auftritt ihrer Tour, dem ersten von zwei nahezu ausverkauften Abenden in ihrer Heimatstadt. Engelmann ist gut drauf. Sie hat das Publikum eingeladen auf ihre Dachterrasse, die Bühne, die sie arrangiert hat mit Lampions, Sternenhimmel und Einhorn.

Das Phänomen Engelmann hat vor neun Jahren begonnen, mit einem Auftritt im Hörsaal der Uni Bielefeld. Mittlerweile ist sie die wohl bekannteste Poetry-Slammerin Deutschlands, hat vier Bücher herausgebracht, saß zu Gast in Talkshows und stand auf vielen Bühnen. Sie hat ihr Psychologiestudium abgebrochen, wohnt mittlerweile in Berlin und dichtet. Vor einem Jahr hat sie das Singen zu ihrem Gute-Laune-Portfolio hinzugefügt. In „Poesiealbum“, ihrer zweiten CD, hat sie eine Mischung aus Liedern und Gedichten verewigt. Eins vorweg: Julia Engelmann kann nicht singen, zumindest nicht gut. Die hohen Töne sitzen nicht so ganz, werden etwas dünn, manchmal schief. Egal, denn Humor ist, wenn du trotzdem lachst. Keine Zeile, die von Engelmann stammt, aber sie würde passen.

Man kann von der 24-Jährigen halten was man will, doch sie trifft nicht nur den Nerv einer Generation, sondern einer Gesellschaft, die nach simplen Wahrheiten sucht. „Du bist, was du siehst und nicht, was du kannst“, heißt es etwa in ihrem Gedicht „Die Ballade vom Zauberer“, das nur im Titel Goethes Ballade „Der Zauberlehrling“ ähnelt. Ein Lied, mit dem die junge Sängerin es schafft, alle Besucher aus ihren Sitzen zu ziehen, ist „Stille Wasser sind attraktiv“ – ein Titel wie der Spruch einer Postkarte. „Es geht nicht darum, wen/ Sondern, darum, dass du liebst“, singt Engelmann mit poppiger Melodie und erinnert Zweifler daran: „Es geht nicht um das Lied/ Sondern darum, dass du danced.“ So einfach kann es sein. Es sind Reime, die sich flüssig und irgendwie schlüssig anhören.

Julia Engelmann ist ein wenig das „Wir schaffen das“ der Popkultur, ohne dabei politisch zu sein. Gibt dir das Leben eine Zitrone und so weiter, morgen sieht die Welt schon ganz anders aus, und wenn nicht, dann werfen wir Konfetti. Es ist ein einfaches, glückliches Leben, das Engelmann in ihren Liedern und Gedichten skizziert. Wenn man nicht aufpasst, lullt es einen ein. Das Bein wippt mit, die Hände schlagen automatisch im Takt zusammen. Nur einen Abend lang so tun, als könnte man Probleme wegtanzen und Depressionen mit Grapefruits heilen. Wäre Julia Engelmann nicht Julia Engelmann – ihre Bücher würden wohl unter der Rubrik Selbsthilfe in der Buchhandlung stehen.

Das Publikum, größtenteils weiblich und aus allen Altersklassen, bekommt eine junge Frau zu sehen, die über sich selbst lacht und in den Pausen relativ viel von ihren Großeltern erzählt. Und die Leute lassen sich gern unterhalten, schätzen Engelmanns Humor, wenn sie Anekdoten aus ihrem Leben erzählt, lassen sich zu Tränen rühren, wenn sie Liebeserklärungen an ihre Eltern vorträgt. Mit ihrer Show demonstriert sie: Das Phänomen Engelmann ist noch lange nicht vorbei.