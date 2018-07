Schabernack! Mumpitz!! Firlefanz!!! Diese drei formschönen Wörter, die als Synonyme für Unsinn – wahlweise: Quatsch mit Soße (Sauce) – gelten dürfen, sind allesamt vom Aussterben bedroht. Leider. Das liegt aber nicht etwa daran, dass der Unsinn hienieden plötzlich und unerwartet verendet wäre, sondern Experten zufolge am mangelnden Nutzwert der Begriffe. „Wir brauchen diese Wörter nicht mehr“, bescheidet so lapidar wie herzlos Claudia Wich-Reif, Professorin für Geschichte der deutschen Sprache an der Universität Bonn.

Fauler Zauber! Hanebüchen!! Kokolores!!! Natürlich brauchen wir auch und gerade unzeitgemäße Wörter, wie sie das just von Katharina Mahrenholtz im Duden-Verlag veröffentlichte Buch „Luftikus und Tausendsassa“ (155 Seiten, 15 €) versammelt. Wir haben auch aparte Ausdrücke wie Hagestolz (Single), Gabelfrühstück (Brunch) und Meuchelpuffer (Pistole) bitter nötig. Selbst Bezeichnungen für gut abgehangene Medien sind uns bisweilen noch dienlich.

Deshalb spricht das Wort zum Montag der Antike-Aficionado Friedrich Hölderlin: „Was bleibet aber, stiften die Dichter.“ Denn wer Literatur liest, die diesen Namen verdient, wird sich auch fürderhin sprachlichen Reminiszenzen hingeben können. Das stimmt tröstlich – von A wie Augenweide bis Z wie Zimtzicke. Um nicht zu sagen: Fetzig! Knorke!! Bannig!!!